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設計師Cecilie Bahnsen談與UNIQLO的聯名核心「浪漫與極簡的平衡」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列中有Cecilie Bahnsen招牌的花卉元素。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列中有Cecilie Bahnsen招牌的花卉元素。圖／UNIQLO提供

UNIQLO首度攜手來自丹麥哥本哈根的女裝設計師Cecilie Bahnsen推出2026春夏系列，將北歐浪漫的基因，注入了UNIQLO的實穿日常， 將於5月29日於台灣正式販售。在東京活動，設計師Cecilie Bahnsen也談到與UNIQLO這次聯名系列的一些想法。

Q：是什麼啟發你選擇與UNIQLO展開這次合作？

我一直都很欣賞日本品牌。他們對工藝的講究、深思熟慮的設計理念，以及服裝誕生過程中所蘊含的詩意，都讓我深受吸引。UNIQLO的LifeWear世界觀，與Cecilie Bahnsen所重視的日常穿著理念非常契合：關於人們如何移動、如何生活，以及女性如何透過服裝表達自我。能夠進一步打開這個世界、觸及更多來自世界各地的女性與女孩，讓她們穿上這些作品、詮釋出屬於自己的風格，同時延續我們所建立的女性連結與情感，我認為是一件非常重要的事。

Q：在合作之前，你對UNIQLO的產品有什麼樣的印象？以及你個人特別喜愛並經常穿著的單品是什麼？

UNIQLO一直是我選擇日常基本單品時的首選。他們針織材質所帶來的舒適感，以及寬鬆輪廓的柔軟觸感，都與我們洋裝自然流動的線條非常契合。無論是在紐約、日本還是哥本哈根，UNIQLO所展現出的美學、品味與品牌價值始終如一，這種一致性總讓人感到安心。

我最喜歡的UNIQLO單品是HEATTECH，因為它非常適合作為層次穿搭的一部分；另外還有男裝系列中的Dry Color Crew Neck T-shirt。

Q：在與UNIQLO共同打造這個系列時，你認為最重要的核心是什麼？你希望創造出一個什麼樣的系列？

這次系列，我們希望聚焦於單一媒材：針織布料（jersey），並探索它完整且多樣的可能性。從可以層次搭配於洋裝內的經典花卉印花T-shirt，到更具表現力的立體凸紋設計，透過紋理與色彩，展現針織風格全新的視角。

寬鬆版型的針織單品，將我們柔和且帶有女性氣質的設計語言，轉化為輕鬆、日常且流動感十足的輪廓。系列著重於舒適度與動態感，並透過印花與荷葉邊等浪漫細節，延續Cecilie Bahnsen的品牌世界觀。另一方面，抽褶針織系列系列則呈現出更強烈的手工感與立體紋理，特別強調觸感與細節。

另外，影像一直是我傳達創作理念中非常重要的一部分，我長期受到日本自然景色、設計與美學的啟發，因此選擇在日本著名藝術之島「小豆島」拍攝企劃。

Q：在與UNIQLO合作的過程中，是否有新的發現或學習？

與團隊密切合作、反覆調整每一個細節、色彩、質地、版型與裝飾的過程，其實是一場不斷精煉與打磨的旅程，目的是讓每一件作品都達到最理想的狀態。對我來說，非常有趣的一點是，看見我們熟悉的品牌工藝被轉化到針織材質之中。那些原本常運用於歐根紗與絎縫凸紋布料上的技法，在這次系列中被重新演繹，展現出另一種表情與柔和的雕塑感。

UNIQLO對於舒適性的重視，以及對女性穿著感受的細膩關注，也讓我印象深刻。他們始終將「輕鬆自在」放在首位。同時，我也希望這個系列仍保有能展現女性柔美氣質的細節，而我很自豪，我們最終共同創造出了一個無須在舒適與女性感之間妥協的系列。回歸服裝本質之後，它呈現的是浪漫與極簡之間恰到好處的平衡。

Q：花卉元素一直是Cecilie Bahnsen系列中的代表性符碼。為什麼花朵對你的設計如此重要？這次系列是否有特定花卉作為靈感來源？

花朵一直是我與我的創作中源源不絕的重要靈感。無論是在前往工作室途中隨手摘下一朵花、閱讀關於植物生長的書籍、在夏日小屋中種植花草，或是在辦公室裡擺滿鮮花，花對我而言始終是一種創造力的來源。

當我研究歷史紡織品時，也深深著迷於不同時代如何詮釋花卉圖騰，其中蘊含著極其豐富的層次與美感。我認為，將這些元素帶入當代並轉化成嶄新的形式，是非常重要的一件事。

這次與UNIQLO的合作中，我們希望創造出一朵專屬於此次系列的花，也對「剪影」這個概念深感著迷。我們透過帶有圖像感的花卉圖騰來詮釋這個想法。

Q：你最喜歡的花是什麼？

我喜歡的花非常多，真的很難只選一種。

我最喜歡的丹麥花卉是銀蓮花（Anemone），因為它是春天最早綻放的花朵，象徵著希望與新的開始。至於日本，我最喜歡的始終是櫻花。第一次親眼看到櫻花盛開時，那種景象幾乎令人感到不真實。天空、水面，以及周圍的一切都被淡粉色渲染，真的非常美麗。

Q：你最喜歡這次系列中的哪一件單品？請你分享推薦的穿搭方式。

我非常喜歡其中一件帶有荷葉邊設計的「荷葉邊洋裝/T恤」，低調點綴的花朵刺繡非常迷人，它像是一個需要時間慢慢發現的小細節，再搭配服裝本身較具雕塑感的輪廓，形成很有趣的平衡。

我會搭配球鞋或細緻的花卉涼鞋來穿著。我也很喜歡這件單品同時推出了童裝版本，特別喜歡母親與孩子一起穿著、共享相同視覺語言的畫面。

另外，系列中格紋款式，從面料角度來說對我而言也非常重要。那種紋理與工藝所帶來的層次感，其實並不常見於針織布料材質之中，但它非常能體現我們品牌對布料與工藝的態度。

Q：希望這個系列帶給大家什麼樣的情感或連結？

我希望當人們穿上這個系列時，能感受到柔和的女性氣質，同時也擁有自由表達個性、自我與生活方式的空間。我也希望大家能留意那些細微卻經過深思熟慮的設計細節，像是胸前輕柔點綴的小花刺繡，或是溫柔環繞身體的荷葉邊。

更重要的是，我希望這個系列能帶來一種情感上的連結，讓它不只是「被穿上」的服裝，而像是我們所創造世界觀的延伸，是能真正融入生活、被長久陪伴的存在。

整個系列都是以可自由搭配、堆疊與交換穿著的概念所設計，希望每位女性都能用自己的方式詮釋它，塑造屬於自己的輪廓與個性。

來自丹麥哥本哈根的女裝設計師Cecilie Bahnsen。圖／UNIQLO提供
來自丹麥哥本哈根的女裝設計師Cecilie Bahnsen。圖／UNIQLO提供

Cecilie Bahnsen與UNIQLO的合作系列，透過紋理與色彩，展現針織風格全新的視角。圖／UNIQLO提供
Cecilie Bahnsen與UNIQLO的合作系列，透過紋理與色彩，展現針織風格全新的視角。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列壓褶洋裝，1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列壓褶洋裝，1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列的荷葉邊洋裝，990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列的荷葉邊洋裝，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列荷葉邊T恤，790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列荷葉邊T恤，790元。圖／UNIQLO提供

Cecilie Bahnsen在這次與UNIQLO的合作首度推出童裝系列。圖／UNIQLO提供
Cecilie Bahnsen在這次與UNIQLO的合作首度推出童裝系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列的荷葉邊洋裝，低調的花朵設計與具雕塑感的輪廓，是Cecilie Bahnsen本人喜愛的聯名單品。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列的荷葉邊洋裝，低調的花朵設計與具雕塑感的輪廓，是Cecilie Bahnsen本人喜愛的聯名單品。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列的壓褶澎袖T恤搭配丹寧褲。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列的壓褶澎袖T恤搭配丹寧褲。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列的印花T恤搭配壓褶長裙。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026春夏系列的印花T恤搭配壓褶長裙。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 設計師 東京

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