設計師Cecilie Bahnsen談與UNIQLO的聯名核心「浪漫與極簡的平衡」
UNIQLO首度攜手來自丹麥哥本哈根的女裝設計師Cecilie Bahnsen推出2026春夏系列，將北歐浪漫的基因，注入了UNIQLO的實穿日常， 將於5月29日於台灣正式販售。在東京活動，設計師Cecilie Bahnsen也談到與UNIQLO這次聯名系列的一些想法。
Q：是什麼啟發你選擇與UNIQLO展開這次合作？
我一直都很欣賞日本品牌。他們對工藝的講究、深思熟慮的設計理念，以及服裝誕生過程中所蘊含的詩意，都讓我深受吸引。UNIQLO的LifeWear世界觀，與Cecilie Bahnsen所重視的日常穿著理念非常契合：關於人們如何移動、如何生活，以及女性如何透過服裝表達自我。能夠進一步打開這個世界、觸及更多來自世界各地的女性與女孩，讓她們穿上這些作品、詮釋出屬於自己的風格，同時延續我們所建立的女性連結與情感，我認為是一件非常重要的事。
Q：在合作之前，你對UNIQLO的產品有什麼樣的印象？以及你個人特別喜愛並經常穿著的單品是什麼？
UNIQLO一直是我選擇日常基本單品時的首選。他們針織材質所帶來的舒適感，以及寬鬆輪廓的柔軟觸感，都與我們洋裝自然流動的線條非常契合。無論是在紐約、日本還是哥本哈根，UNIQLO所展現出的美學、品味與品牌價值始終如一，這種一致性總讓人感到安心。
我最喜歡的UNIQLO單品是HEATTECH，因為它非常適合作為層次穿搭的一部分；另外還有男裝系列中的Dry Color Crew Neck T-shirt。
Q：在與UNIQLO共同打造這個系列時，你認為最重要的核心是什麼？你希望創造出一個什麼樣的系列？
這次系列，我們希望聚焦於單一媒材：針織布料（jersey），並探索它完整且多樣的可能性。從可以層次搭配於洋裝內的經典花卉印花T-shirt，到更具表現力的立體凸紋設計，透過紋理與色彩，展現針織風格全新的視角。
寬鬆版型的針織單品，將我們柔和且帶有女性氣質的設計語言，轉化為輕鬆、日常且流動感十足的輪廓。系列著重於舒適度與動態感，並透過印花與荷葉邊等浪漫細節，延續Cecilie Bahnsen的品牌世界觀。另一方面，抽褶針織系列系列則呈現出更強烈的手工感與立體紋理，特別強調觸感與細節。
另外，影像一直是我傳達創作理念中非常重要的一部分，我長期受到日本自然景色、設計與美學的啟發，因此選擇在日本著名藝術之島「小豆島」拍攝企劃。
Q：在與UNIQLO合作的過程中，是否有新的發現或學習？
與團隊密切合作、反覆調整每一個細節、色彩、質地、版型與裝飾的過程，其實是一場不斷精煉與打磨的旅程，目的是讓每一件作品都達到最理想的狀態。對我來說，非常有趣的一點是，看見我們熟悉的品牌工藝被轉化到針織材質之中。那些原本常運用於歐根紗與絎縫凸紋布料上的技法，在這次系列中被重新演繹，展現出另一種表情與柔和的雕塑感。
UNIQLO對於舒適性的重視，以及對女性穿著感受的細膩關注，也讓我印象深刻。他們始終將「輕鬆自在」放在首位。同時，我也希望這個系列仍保有能展現女性柔美氣質的細節，而我很自豪，我們最終共同創造出了一個無須在舒適與女性感之間妥協的系列。回歸服裝本質之後，它呈現的是浪漫與極簡之間恰到好處的平衡。
Q：花卉元素一直是Cecilie Bahnsen系列中的代表性符碼。為什麼花朵對你的設計如此重要？這次系列是否有特定花卉作為靈感來源？
花朵一直是我與我的創作中源源不絕的重要靈感。無論是在前往工作室途中隨手摘下一朵花、閱讀關於植物生長的書籍、在夏日小屋中種植花草，或是在辦公室裡擺滿鮮花，花對我而言始終是一種創造力的來源。
當我研究歷史紡織品時，也深深著迷於不同時代如何詮釋花卉圖騰，其中蘊含著極其豐富的層次與美感。我認為，將這些元素帶入當代並轉化成嶄新的形式，是非常重要的一件事。
這次與UNIQLO的合作中，我們希望創造出一朵專屬於此次系列的花，也對「剪影」這個概念深感著迷。我們透過帶有圖像感的花卉圖騰來詮釋這個想法。
Q：你最喜歡的花是什麼？
我喜歡的花非常多，真的很難只選一種。
我最喜歡的丹麥花卉是銀蓮花（Anemone），因為它是春天最早綻放的花朵，象徵著希望與新的開始。至於日本，我最喜歡的始終是櫻花。第一次親眼看到櫻花盛開時，那種景象幾乎令人感到不真實。天空、水面，以及周圍的一切都被淡粉色渲染，真的非常美麗。
Q：你最喜歡這次系列中的哪一件單品？請你分享推薦的穿搭方式。
我非常喜歡其中一件帶有荷葉邊設計的「荷葉邊洋裝/T恤」，低調點綴的花朵刺繡非常迷人，它像是一個需要時間慢慢發現的小細節，再搭配服裝本身較具雕塑感的輪廓，形成很有趣的平衡。
我會搭配球鞋或細緻的花卉涼鞋來穿著。我也很喜歡這件單品同時推出了童裝版本，特別喜歡母親與孩子一起穿著、共享相同視覺語言的畫面。
另外，系列中格紋款式，從面料角度來說對我而言也非常重要。那種紋理與工藝所帶來的層次感，其實並不常見於針織布料材質之中，但它非常能體現我們品牌對布料與工藝的態度。
Q：希望這個系列帶給大家什麼樣的情感或連結？
我希望當人們穿上這個系列時，能感受到柔和的女性氣質，同時也擁有自由表達個性、自我與生活方式的空間。我也希望大家能留意那些細微卻經過深思熟慮的設計細節，像是胸前輕柔點綴的小花刺繡，或是溫柔環繞身體的荷葉邊。
更重要的是，我希望這個系列能帶來一種情感上的連結，讓它不只是「被穿上」的服裝，而像是我們所創造世界觀的延伸，是能真正融入生活、被長久陪伴的存在。
整個系列都是以可自由搭配、堆疊與交換穿著的概念所設計，希望每位女性都能用自己的方式詮釋它，塑造屬於自己的輪廓與個性。
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