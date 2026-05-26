「圭比特」快衝！全家「你的圭屬」主題店藏親筆留言 限定周邊全都要收

「圭比特」出發打卡囉！全家便利商店今年特別邀請熱愛台灣的圭賢擔任「世界啤酒在全家」活動大使，更將全家台發店悄悄換上全新「你的圭屬」主題裝置，店內藏滿韓流暖聲代表圭賢寫給粉絲的專屬訊息，還有一系列粉絲專屬限定活動，實在太有寵粉誠意。

今年適逢圭賢出道20周年，全家特別邀請他跨海擔任活動大使，自5月27日至7月7日期間，消費者購買指定啤酒任3件，即可獲得限量「世界啤酒在全家－圭賢小卡」乙張；單筆消費滿399元，還可獲贈「直立式發光燈箱吊飾」。無論是小卡或吊飾，都收錄圭賢簽名及親筆手寫內容，極具收藏價值。此外，活動期間凡購買指定啤酒任3件，即可透過全家APP「抽獎趣」獲得抽獎機會，有機會把限量圭賢親筆簽名海報帶回家。

位於台北市松山區的全家台發店現在已經變身期間限定的「你的圭屬」主題店，從店外櫥窗到店內牆面，都可看見圭賢身影與專屬設計，店內更隱藏多段寫給粉絲的暖心悄悄話。這些文字皆由圭賢親筆書寫後再進行印刷布置，讓粉絲彷彿走進偶像親自打造的專屬空間。全家也預告，後續還將陸續解鎖更多主題店，持續為粉絲帶來驚喜。

根據全家內部銷售數據顯示，夏季為酒類銷售高峰，業績較冬季翻倍成長，週末與節慶買氣更較平日增加2成以上。其中，受健康飲酒風潮帶動，零糖質、減糖酒款近年成長最為顯著；即飲調酒則以芒果、奇異果等特色果香風味最受消費者青睞。

今年「世界啤酒在全家－全家DAE BAR」活動同步集結超過百款啤酒與即飲調酒商品，並推出指定酒款任選3件7.9折、6件7.7折優惠，全家會員APP也推出「集章趣」活動，集滿指定章數可免費兌換啤酒優惠券、獨家造型吊飾與收納盒等實用好物。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圭賢擔任活動大使，獨家小卡、燈箱吊飾滿額贈，再抽親筆簽名海報。圖／全家便利商店提供

受健康意識影響，零糖質、減糖酒款銷量翻4倍。圖／全家便利商店提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家世界啤酒節開跑，百項商品微醺開，零糖質啤酒、獵奇果香調酒成微醺新主流。圖／全家便利商店提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圭賢擔任活動大使，獨家小卡、燈箱吊飾滿額贈，再抽親筆簽名海報。圖／全家便利商店提供