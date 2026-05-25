搶攻橘色經濟！劍湖山世界「耐斯歌廳秀」完售落幕

推動跨世代旅遊策略，劍湖山世界（5701）今年成功引爆懷舊與樂齡旅遊熱潮！劍湖山25日示，廣受熟齡族群追捧的「耐斯歌廳秀」第一檔期，已在遊客熱烈迴響中完美落幕，後續再推出樂齡一站式體驗吸客。

劍湖山世界5月24日於彩虹劇場，壓軸登場最具規模的「耐斯歌廳秀」，重磅邀請金曲歌后龍千玉、黃西田、王彩樺、澎澎、方駿、王中平等長青豪華卡司，打造跨世代歌唱饗宴，精彩演出引發全台搶票潮，更讓無數粉絲紛紛敲碗、熱切期待下一檔期趕緊上映。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，看準熟齡與退休族群的休閒活力，劍湖山世界近年持續經營50+樂齡市場，並針對該族群的旅遊與飲食習慣，陸續規劃多元的專屬產品。

近期園區更順應市場期盼，強勢推出適合30人以上團體的全新高CP值方案，包含「看秀+用餐」一站式體驗：樂齡團體客前來，不僅能舒適坐在劇場內欣賞劍湖山國際級的精彩大秀，還能前往「劍湖樓」餐廳享用主廚特製的在地特色餐。園區亦提供更多全方位的客製化樂齡商品，歡迎全台長青團體、鄰里社區洽詢。

蔚藍西餐廳「樂活長青專案」：搶攻家庭聚餐商機，即日起至115年12月30日，凡60歲以上長者用餐，每人僅需630元起即可享受豐盛的西式自助百匯；滿80歲以上的長者用餐更直接享5折超值優惠，且免收1成服務費，給長輩最貼心的尊榮款待。

除了精彩的視聽與美食饗宴，曾慶欑說，劍湖山世界自即日起至6月18日也推出多波段入園優惠，非常適合全家大小陪同長輩一起出遊運動、親近自然。

其中，「皮友」專屬好康：活動期間出示指定遊戲App畫面，即享入園優惠價399元。若在園區內走累了，至「酷咖啡」小憩時出示App畫面且當日健走步數滿7,000步，再加碼贈送濾掛咖啡乙包，健康又提神。

「花漾女神」專案：女性遊客只要穿著「全身50%以上連續印花」服飾(如碎花洋裝、滿版圖騰)，即可享全日暢玩99元的超值價，同行友人(限4名)亦享499元優惠，帶動家庭客群回流。