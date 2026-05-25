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Tiffany HardWear系列詮釋當代女性力量 四大風格KOL表達愛的真諦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany HardWear雙金鍊結鍊墜 小型款。圖／摘自Nikki小閃IG
Tiffany HardWear雙金鍊結鍊墜 小型款。圖／摘自Nikki小閃IG

源自紐約的珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）以標誌性HardWear系列詮釋現代女性獨立、自信與溫柔並濟的內在力量，特邀吳速玲、宋安、Nikki小閃、Olivia譚以欣四位時尚生活KOL，以各自獨特風格演繹珠寶魅力，分享屬於當代女性「愛的力量」。

Tiffany HardWear系列大膽前衛的鏈結扣環設計，環環相扣的連結與摩登剛毅的輪廓，是「愛的力量」的象徵，盛載了當代都會女性的自我認同、堅定信念與溫柔自持等內在情感。

四位KOL分別從不同人生視角，解讀女性專屬的力量。吳速玲認為，愛的力量源自傾聽內心、相信直覺，配戴HardWear是堅定自我、忠於本心的象徵。身處時尚產業的宋安，將這份力量視為在變動環境中堅持自我選擇、不隨波逐流的從容與定力。Nikki小閃聚焦愛自己的日常實踐，Olivia則以感性角度詮釋，不張揚卻深具份量的愛，正如HardWear鏈結結構，象徵在不完美中依然選擇相守與堅持。

Tiffany也針對大中華區，搶先全球其他地區推出全新的HardWear雙金色系小型款鍊墜，首度在此系列揉合色調溫暖迷人的玫瑰K金與明亮的白K金，延伸前後相扣的扣環設計，完美延續系列經典鏈結美學。

Tiffany HardWear黃K金鑲鑽戒指，21萬2,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear黃K金鑲鑽戒指，21萬2,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear雙金鍊結鍊墜小型款，玫瑰K金與白K金，84,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear雙金鍊結鍊墜小型款，玫瑰K金與白K金，84,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Hardwear黃K金鑲鑽耳環大型款，約62萬元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Hardwear黃K金鑲鑽耳環大型款，約62萬元。圖／蒂芙尼提供

Nikki配戴Tiffany HardWear系列作品演繹當代女性力量。圖／蒂芙尼提供
Nikki配戴Tiffany HardWear系列作品演繹當代女性力量。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Hardwear黃K金鑲鑽漸層扣環項鍊，175萬元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Hardwear黃K金鑲鑽漸層扣環項鍊，175萬元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Hardwear黃K金鑽石手鍊中型款，77萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Hardwear黃K金鑽石手鍊中型款，77萬5,000元。圖／蒂芙尼提供

吳速玲配戴Tiffany HardWear系列作品演繹當代女性力量。圖／蒂芙尼提供
吳速玲配戴Tiffany HardWear系列作品演繹當代女性力量。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear雙金鍊結鍊墜小型款，玫瑰K金與白K金，84,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear雙金鍊結鍊墜小型款，玫瑰K金與白K金，84,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Hardwear黃K金鑲鑽腕表，珍珠母貝表盤、高效能石英機芯，62萬元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Hardwear黃K金鑲鑽腕表，珍珠母貝表盤、高效能石英機芯，62萬元。圖／蒂芙尼提供

Olivia配戴Tiffany HardWear系列作品演繹當代女性力量。圖／蒂芙尼提供
Olivia配戴Tiffany HardWear系列作品演繹當代女性力量。圖／蒂芙尼提供

宋安配戴Tiffany HardWear系列作品演繹當代女性力量。圖／蒂芙尼提供
宋安配戴Tiffany HardWear系列作品演繹當代女性力量。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Olivia 珠寶

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