Tiffany HardWear系列詮釋當代女性力量 四大風格KOL表達愛的真諦

源自紐約的珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）以標誌性HardWear系列詮釋現代女性獨立、自信與溫柔並濟的內在力量，特邀吳速玲、宋安、Nikki小閃、Olivia譚以欣四位時尚生活KOL，以各自獨特風格演繹珠寶魅力，分享屬於當代女性「愛的力量」。

Tiffany HardWear系列大膽前衛的鏈結扣環設計，環環相扣的連結與摩登剛毅的輪廓，是「愛的力量」的象徵，盛載了當代都會女性的自我認同、堅定信念與溫柔自持等內在情感。

四位KOL分別從不同人生視角，解讀女性專屬的力量。吳速玲認為，愛的力量源自傾聽內心、相信直覺，配戴HardWear是堅定自我、忠於本心的象徵。身處時尚產業的宋安，將這份力量視為在變動環境中堅持自我選擇、不隨波逐流的從容與定力。Nikki小閃聚焦愛自己的日常實踐，Olivia則以感性角度詮釋，不張揚卻深具份量的愛，正如HardWear鏈結結構，象徵在不完美中依然選擇相守與堅持。

Tiffany也針對大中華區，搶先全球其他地區推出全新的HardWear雙金色系小型款鍊墜，首度在此系列揉合色調溫暖迷人的玫瑰K金與明亮的白K金，延伸前後相扣的扣環設計，完美延續系列經典鏈結美學。

Tiffany HardWear黃K金鑲鑽戒指，21萬2,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear雙金鍊結鍊墜小型款，玫瑰K金與白K金，84,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Hardwear黃K金鑲鑽耳環大型款，約62萬元。圖／蒂芙尼提供

Nikki配戴Tiffany HardWear系列作品演繹當代女性力量。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Hardwear黃K金鑲鑽漸層扣環項鍊，175萬元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Hardwear黃K金鑽石手鍊中型款，77萬5,000元。圖／蒂芙尼提供

吳速玲配戴Tiffany HardWear系列作品演繹當代女性力量。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear雙金鍊結鍊墜小型款，玫瑰K金與白K金，84,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Hardwear黃K金鑲鑽腕表，珍珠母貝表盤、高效能石英機芯，62萬元。圖／蒂芙尼提供

Olivia配戴Tiffany HardWear系列作品演繹當代女性力量。圖／蒂芙尼提供