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足球風今夏強勢回歸 Gap、 Levi’s限量系列從球場穿到日常街頭

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Levi’s法國足球協會系列靈感取自「Les Bleus」經典的藍、白、紅配色。圖／Levi’s提供
Levi’s法國足球協會系列靈感取自「Les Bleus」經典的藍、白、紅配色。圖／Levi’s提供

隨著2026世足賽而來的足球熱潮， Levi’s與全球四大國家足球協會「墨西哥、美國、英國與法國」合作計畫，以丹寧夾克為核心，將於今夏賽事開打前陸續推出各國專屬聯名系列。另外，Gap也以足球為主軸，今夏推出兩大全新限量系列。

Levi’s美國足球鞋會系列三款風格鮮明的丹寧夾克外套，運用紅、白、藍配色結合美國足球協會的隊徽。英格蘭足球總會系列靈感源自「三獅軍團」經典的紅白配色，共推出四款單品，可自由成套搭配，亦能獨立演繹個人風格。法國足球協會系列，特別與攜手巴黎在地創意工作室 Pablo T-Shirt Factory共同打造，靈感取自「Les Bleus」經典的藍、白、紅配色，以五款單品勾勒出穿梭於街頭場景之間的法式風格。

Gap特別邀請品牌長期合作夥伴、紐約男裝指標品牌The Brooklyn Circus創辦人Ouigi Theodore親自操刀擔任設計與創意總監，這次聯名系列以足球文化為靈感，重新詮釋運動穿搭風貌。Ouigi Theodore出生於1974年，也是海地足球國家隊首次登上世界足球賽事舞台的那年；即使從小移民美國，在海地傳統文化與紐約城市風格的雙重影響下成長，足球一直是他連結兒時記憶、身分認同與創意想像的強力紐帶。

除了聯名系列，Gap同步發表足球限量系列，全系列專為全球球迷們打造，包括球衣、T恤、帽T和帽款，涵蓋成人與童裝，將美國、法國、墨西哥、阿根廷、西班牙、英國、巴西等勁旅的代表性元素，與重要世界足球賽事年份轉化為時尚設計細節，讓來自世界各地的球迷一同迎接熱血時刻。OuiGap限量系列與足球限量系列台灣自6月11日起可於指定門市或官網選購。

Levi’s英格蘭足球總會系列靈感源自「三獅軍團」。圖／Levi’s提供
Levi’s英格蘭足球總會系列靈感源自「三獅軍團」。圖／Levi’s提供

Levi's法國足球協會系列皇家藍水洗Type III丹寧夾克外套，5,900元。圖／Levi’s提供
Levi's法國足球協會系列皇家藍水洗Type III丹寧夾克外套，5,900元。圖／Levi’s提供

Levi’s美國足球協會系列以紅、白、藍配色結合美國足球協會的隊徽。圖／Levi’s提供
Levi’s美國足球協會系列以紅、白、藍配色結合美國足球協會的隊徽。圖／Levi’s提供

Gap足球限量系列球衣，美國，3,299元。圖／Gap提供
Gap足球限量系列球衣，美國，3,299元。圖／Gap提供

Gap發表足球限量系列，涵蓋美國、法國、墨西哥、阿根廷、西班牙、英國、巴西等勁旅。圖／Gap提供
Gap發表足球限量系列，涵蓋美國、法國、墨西哥、阿根廷、西班牙、英國、巴西等勁旅。圖／Gap提供

OuiGap限量系列，以足球文化為靈感。圖／Gap提供
OuiGap限量系列，以足球文化為靈感。圖／Gap提供

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