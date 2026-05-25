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梵克雅寶經典金珠Perlée全新三排戒指 繽紛配色太美了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹18K黃金鑲鑽Perlée系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹18K黃金鑲鑽Perlée系列珠寶。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以金質圓珠為主角的Perlée系列，自2008年誕生以來，因其豐富的搭配性和活潑的設計，迅速成為品牌最受歡迎的設計。2026年，Perlée系列迎來全新款式，以18K黃金、玫瑰金、白金的圓潤金珠組成三排戒指，結合璀璨鑽石與絢麗彩色寶石，成為自由疊戴混搭、演繹專屬個人風格的首選單品。

Perlée全新的三排金珠戒指，延續2022年五排戒指的美學概念，更為纖細的款式為混搭配戴增添豐富的全新可能。三排大小漸變的金質圓珠環繞指間，最大圓珠置於戒面頂端，細緻金珠收尾於戒環底部，層次柔和、比例和諧。共有18K黃金、玫瑰金、白金三色貴金屬材質選擇，斜向鑲嵌九顆圓鑽，精密爪鑲工藝讓鑽石與金珠渾然一體，線條流暢優雅，金珠光澤與鑽石光芒相互輝映，舉手投足盡顯流光溢彩。

除了以珍貴金質相期璀璨鑽石的經典款式，此次也同迎來一系列絢麗綵色寶石的版本，為經典圓珠注入繽紛生氣。不論是燦爛的黃K金搭配藍寶石、祖母綠，或是以溫柔的玫瑰金邂逅紅寶石，每款色彩搭配皆經精心考究，並由梵克雅寶的寶石專家精心嚴選絲絨質感的湛藍藍寶石、色澤濃郁的紅寶石與翠綠飽滿的祖母綠，與金質圓珠營造出色韻純正、光感迷人的指間華彩。

圓潤討喜的金質圓珠，其實早在1949年就開始隨著Couscous Bagatelle項鍊進入梵克雅寶豐富活潑的珠寶世界中。從1963年Twist系列結合珊瑚、青金石與珍珠，到1968年融入Alhambra四葉草幸運珠寶，再到2008年Perlée系列正式問世，金質圓珠歷經數十年演繹不僅經典百搭，也是精湛工藝的體現。

全系列的金質圓珠均採用脫蠟模鑄技術成型，再由工匠手工細修潤飾、反覆打磨拋光，讓每顆圓珠都達到圓潤無瑕、折射出燦爛光彩。戒指背面則可見精緻無比的蜂巢鏤空結構，不僅配戴起來輕盈舒適，更能透過光線襯托寶石閃耀度；精湛的釘式鑲嵌工藝能以呼應金珠的圓潤鑲爪固定寶石，一枚鑲爪可穩固三顆寶石，緊密相連的寶石互相輝映的視覺效果，是高級珠寶的鑲嵌師才能勝任的高精準度工藝。

Perlée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，24萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，24萬1,000元。圖／梵克雅寶提供

Perlée diamonds戒指18K白金鑲嵌鑽石工藝。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds戒指18K白金鑲嵌鑽石工藝。圖／梵克雅寶提供

Perlée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K白金鑲嵌鑽石，25萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K白金鑲嵌鑽石，25萬6,000元。圖／梵克雅寶提供

Perlée diamonds玫瑰金戒指拋光工藝。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds玫瑰金戒指拋光工藝。圖／梵克雅寶提供

Perlée couleurs戒指18K黃金鑲嵌祖母綠過程。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs戒指18K黃金鑲嵌祖母綠過程。圖／梵克雅寶提供

Perlée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K黃金鑲嵌祖母綠，30萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K黃金鑲嵌祖母綠，30萬1,000元。圖／梵克雅寶提供

Perlée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K玫瑰金鑲嵌紅寶石，28萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K玫瑰金鑲嵌紅寶石，28萬9,000元。圖／梵克雅寶提供

Perlée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K黃金鑲嵌藍寶石，20萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K黃金鑲嵌藍寶石，20萬6,000元。圖／梵克雅寶提供

模特兒演繹18K黃金鑲鑽Perlée系列戒指。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹18K黃金鑲鑽Perlée系列戒指。圖／梵克雅寶提供

Perlée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K黃金鑲嵌鑽石，24萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K黃金鑲嵌鑽石，24萬1,000元。圖／梵克雅寶提供

模特兒演繹Perlée couleurs戒指、Perlée diamonds戒指，與Perlée手環與腕表。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹Perlée couleurs戒指、Perlée diamonds戒指，與Perlée手環與腕表。圖／梵克雅寶提供

戒指 鑽石

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