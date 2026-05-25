梵克雅寶經典金珠Perlée全新三排戒指 繽紛配色太美了

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以金質圓珠為主角的Perlée系列，自2008年誕生以來，因其豐富的搭配性和活潑的設計，迅速成為品牌最受歡迎的設計。2026年，Perlée系列迎來全新款式，以18K黃金、玫瑰金、白金的圓潤金珠組成三排戒指，結合璀璨鑽石與絢麗彩色寶石，成為自由疊戴混搭、演繹專屬個人風格的首選單品。

Perlée全新的三排金珠戒指，延續2022年五排戒指的美學概念，更為纖細的款式為混搭配戴增添豐富的全新可能。三排大小漸變的金質圓珠環繞指間，最大圓珠置於戒面頂端，細緻金珠收尾於戒環底部，層次柔和、比例和諧。共有18K黃金、玫瑰金、白金三色貴金屬材質選擇，斜向鑲嵌九顆圓鑽，精密爪鑲工藝讓鑽石與金珠渾然一體，線條流暢優雅，金珠光澤與鑽石光芒相互輝映，舉手投足盡顯流光溢彩。

除了以珍貴金質相期璀璨鑽石的經典款式，此次也同迎來一系列絢麗綵色寶石的版本，為經典圓珠注入繽紛生氣。不論是燦爛的黃K金搭配藍寶石、祖母綠，或是以溫柔的玫瑰金邂逅紅寶石，每款色彩搭配皆經精心考究，並由梵克雅寶的寶石專家精心嚴選絲絨質感的湛藍藍寶石、色澤濃郁的紅寶石與翠綠飽滿的祖母綠，與金質圓珠營造出色韻純正、光感迷人的指間華彩。

圓潤討喜的金質圓珠，其實早在1949年就開始隨著Couscous Bagatelle項鍊進入梵克雅寶豐富活潑的珠寶世界中。從1963年Twist系列結合珊瑚、青金石與珍珠，到1968年融入Alhambra四葉草幸運珠寶，再到2008年Perlée系列正式問世，金質圓珠歷經數十年演繹不僅經典百搭，也是精湛工藝的體現。

全系列的金質圓珠均採用脫蠟模鑄技術成型，再由工匠手工細修潤飾、反覆打磨拋光，讓每顆圓珠都達到圓潤無瑕、折射出燦爛光彩。戒指背面則可見精緻無比的蜂巢鏤空結構，不僅配戴起來輕盈舒適，更能透過光線襯托寶石閃耀度；精湛的釘式鑲嵌工藝能以呼應金珠的圓潤鑲爪固定寶石，一枚鑲爪可穩固三顆寶石，緊密相連的寶石互相輝映的視覺效果，是高級珠寶的鑲嵌師才能勝任的高精準度工藝。

Perlée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，24萬1,000元。圖／梵克雅寶提供

Perlée diamonds戒指18K白金鑲嵌鑽石工藝。圖／梵克雅寶提供

Perlée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K白金鑲嵌鑽石，25萬6,000元。圖／梵克雅寶提供

Perlée diamonds玫瑰金戒指拋光工藝。圖／梵克雅寶提供

Perlée couleurs戒指18K黃金鑲嵌祖母綠過程。圖／梵克雅寶提供

Perlée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K黃金鑲嵌祖母綠，30萬1,000元。圖／梵克雅寶提供

Perlée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K玫瑰金鑲嵌紅寶石，28萬9,000元。圖／梵克雅寶提供

Perlée couleurs戒指，3排圓珠設計，18K黃金鑲嵌藍寶石，20萬6,000元。圖／梵克雅寶提供

模特兒演繹18K黃金鑲鑽Perlée系列戒指。圖／梵克雅寶提供

Perlée diamonds戒指，3排鑲鑽設計，18K黃金鑲嵌鑽石，24萬1,000元。圖／梵克雅寶提供