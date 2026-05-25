超商夏日新品大戰開打！嘉義涼麵、QQ撞奶、冷凍莓果齊發搶消暑商機

隨著氣溫持續攀升，7-ELEVEN、全家便利商店積極搶攻夏季消費市場，瞄準開胃鮮食、冰涼飲品及優惠組合需求，推出聯名新品、限定活動與會員回饋，掀起新一波消暑商機大戰。

全家便利商店自5月27日起推出多款開胃消暑新品，鮮食首推百萬美食YouTuber千千力薦、嘉義70年老字號品牌推出「嘉義崇文白醋涼麵」，以寬扁白麵拌入靈魂醬料台式美乃滋「白醋」、蒜泥及小黃瓜絲，重現嘉義經典風味，搭配指定飲品享79元早餐優惠。

看準咀嚼系飲品熱潮，Let's Tea同步推出「黑糖QQ撞奶」，以黑糖蜜QQ搭配冰涼牛奶，5月27日至6月9日祭出59元嘗鮮價。此外，全家攜手韓國炸雞品牌bb.q CHICKEN推出6款聯名商品，包括柚子冰茶、西瓜烏龍、柚子多多雪酪、江南醬燒炒泡麵及兩款洋芋片，5月27日至7月7日享第2件6折優惠。

超萌人氣IP Butterbear也加入夏日檔期，搭配飲料冰品抽抽樂，除了可加價購吸管套、瓶蓋扣及公仔等限定周邊，還有機會冰品、飲料0元帶回家。

全家也預告與國泰世華合作的「小樹點(信用卡)」即時折抵功能將於5月27日上線，消費者透過My FamiPay或全盈+PAY綁定國泰世華信用卡，最高可100%折抵消費金額。8月31日前完成指定任務，還可獲得額外小樹點回饋及新戶綁卡獎勵。

7-ELEVEN本週也推出多項新品及飲品優惠，從輕飲食、漢堡餐食到現調飲品全面搶市。5月27日起冷凍專區新推出「蒜香黑胡椒雞胸條」，以及個人化包裝的鮮凍綜合莓、鮮凍藍莓，方便消費者搭配優格、沙拉或冰烤地瓜食用，指定商品任選2件8.5折。

迎接5月28日國際漢堡日，7-ELEVEN攜手麻辣火鍋名店太和殿推出「太和殿麻辣烤雞堡」，以大紅袍花椒醃製雞腿排搭配茭白筍與特製麻辣醬，打造濃郁川味風格。同步於5月26日至31日祭出行動隨時取優惠，推出咖啡搭配指定漢堡組合價最低180元。

看準消暑飲品需求，7-ELEVEN旗下CITY CAFE、CITY TEA及不可思議茶BAR接力推出優惠，包括黃金蕎麥茶買2送2、黑糖珍珠撞奶3杯100元、黑糖粉粿純茶2杯90元及指定果茶買2送1等。此外，因應報稅季需求，5月26日至31日再推出多款行動隨時取組合，包括特大杯咖啡、厚乳拿鐵、風味飲、珍珠飲品及水果茶等最低6杯268元起，寄杯囤貨趁現在。

全家APP「MyFamiPay」與旗下電子支付平台「全盈+PAY」將於5月27日起，正式開放「國泰小樹點」即時折抵消費功能。圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN獨家販售個人化隨手包「鮮凍綜合莓」、「鮮凍藍莓」，可搭配冰烤地瓜，方便外食族加入優格和沙拉或當作零食隨時補充。圖／7-ELEVEN提供

自5月27日起推出「飲料冰品抽抽樂」，凡購買20元以上指定飲料、冰品任3件，即可參加收銀機抽抽樂，最高有機會用0元帶回家。圖／全家便利商店提供