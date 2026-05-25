用黃金和鑽石捕捉一片宇宙！梵克雅寶Sous les étoiles細節都是絕技

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用黃金和鑽石捕捉一片宇宙！梵克雅寶Sous les étoiles細節都是絕技
宇宙蒼穹向來是頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自1906年創立以來的重要靈感來源中，從星際芭蕾、行星軌跡到星座符號，將浩瀚宇宙的浪漫意象化為永恆珠寶藝術。繼2021年推出Sous les étoiles heavenly dreams高級珠寶系列後，品牌再延續對星空的詩意禮贊，以精湛工藝推出全新Sous les étoiles戒指與耳環套組。
早在1906年，梵克雅寶就有首款星月珠寶問世，後續1929年月相懷表、1954年恒星主題胸針、1969年致敬登月計畫的Lune吊墜都是范克雅寶以詩意遐想捕捉浩瀚宇宙之美的經典傑作。全新Sous les étoiles套組延續近年詩意複雜功能腕表、天文主題高級珠寶的主題，持續探索宇宙之美，兩款新作均採用黃K金鑄造，點綴璀璨鑽石，整體線條渾圓飽滿，層次立體鮮明。
新作靈感承襲品牌1960年代經典作品，戒指以手工錘鍱光澤溫潤璀璨的黃K金，圓拱表面鐫刻星形圖案，星星中央點綴閃耀美鑽，金屬表面經鏡面拋光，營造星光灑落的詩意意象。戒環內緣經精修設計，兼顧美觀與配戴舒適度，從下方可見鏤空工藝讓鑽石底部與戒身結構，為剔透鑽石引進流轉光影。
完美呼應戒指的同系列耳環，同樣以錘鍱技法塑造渾圓輪廓，並於表面星形紋飾鑲嵌鑽石。延續梵克雅寶擅長駕馭不規則造型的美學傳統，兩枚耳環採取不對稱構圖，各自演繹獨特星空意境。
除了運用鐫刻、鏤空、錘鍱、鏡面拋光四大金工技法，讓黃金展現多樣豐富的面貌，新作更運用了源自古典時期的失蠟鑄模工藝，先以綠蠟雕琢造型、製作模具，高溫熔金澆鑄成型，再由匠人手工反覆打磨弧線層次，是品牌精湛工藝的結晶。
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