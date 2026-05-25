全聯小時達「527吾愛騎士感恩日」消費滿額現折70元 發文再抽購物金

全聯小時達連續第5年舉辦「527吾愛騎士感恩日」，向長期穿梭街頭、風雨無阻完成配送任務的外送合作夥伴表達感謝。今年除攜手foodpanda推出騎士專屬抽獎活動，也邀請消費者透過社群發起「留言感恩騎士」活動，傳遞感恩同時還有機會抽中購物金。

即日起至5月27日期間，凡完成全聯或大全聯訂單配送的外送合作夥伴，即可獲得抽獎資格，配送單量越多，中獎機會越高。此次全聯準備100個獎項，最高獎金1萬元，總獎金超過30萬元，不限平台騎士皆可參加，包括foodpanda、Uber Eats等合作夥伴。foodpanda也同步加碼專屬獎項，提供超過900個中獎名額，總獎金突破40萬元。

除回饋騎士外，全聯小時達也推出消費者優惠活動，5月27日當天，於全聯小時達單筆消費滿799元，輸入折扣碼「騎心挺你」即可現折70元。此外，5月29日前於全聯小時達官方Facebook指定貼文留言感謝騎士，還有機會抽中527元購物金，共計10個名額。

foodpanda也同步加碼旗下車隊專屬獎項，總計超過千個中獎機會。圖／全聯福利中心提供