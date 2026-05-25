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Global Mall 迎端午、畢業聚餐旺季！人氣餐廳套餐、名粽禮盒齊發

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Global Mall板橋車站涓豆腐為滿足謝師宴等聚餐需求，推出人氣套餐推薦價格。Global Mall／提供
Global Mall板橋車站涓豆腐為滿足謝師宴等聚餐需求，推出人氣套餐推薦價格。Global Mall／提供

迎接端午佳節與畢業聚餐旺季，Global Mall集結館內多家人氣餐廳推出限定套餐與超值優惠搶攻商機，結合多人套餐及優惠活動，搶攻家庭聚會、謝師宴與學生聚餐市場，包括TGI FRIDAYS、瓦城、涓豆腐、橋村炸雞、瘋一鍋、YAYOI彌生軒及大河牧場等知名品牌，紛紛祭出限定獨家專案，滿足民眾聚餐需求。同時，端午禮盒預購熱潮同步升溫，集結星級飯店、米其林名店與500碗人氣品牌的經典名粽，以及青鳥旅行、武松殿等人氣甜點品牌，推出多款預購優惠方案，搶攻節慶送禮與自用商機。

Global Mall表示，每年5月至6月為餐飲市場重要檔期，適逢端午佳節與畢業季，不少消費者會安排親友聚餐、公司聚會及同學歡送活動，餐廳會針對不同客群需求規劃多元方案，包括多人分享餐、指定餐點折扣等，希望藉由節慶檔期提升品牌曝光與顧客回流率。

Global Mall館內餐廳，各大知名品牌強勢推出超值組合，包含美式料理、泰國料理、精緻日式定食經典韓式料理。Global Mall新北中和的美式連鎖餐廳首選「TGI FRIDAYS」今年針對大型聚會推出專屬優惠派對方案，只要預約20人以上的謝師宴派對，即可享有每人550元、650元或750元的超值價位。瓦城也是多人聚餐的選擇，活動期間只要點購2組以上的10人餐點，餐廳加碼贈送1壺招牌飲品。

若是想要享受熱氣騰騰的聚餐氛圍，Global Mall板橋車站內的韓式料理「涓豆腐」則帶來人氣四人餐推薦價2398元，即能品嘗到泡菜嫩豆腐煲、韓式石鍋飯、韓國糖醋肉、辣炒中卷、韓式起司烘蛋捲及綜合海鮮煎餅等多道招牌菜色。「瘋一鍋」推出「四人海陸分享餐」推薦價3500元起。內含特製前菜、時令野菜盤、精選肉品4品，更有白蝦、蛤蜊、鱈魚捲、草蝦、扇貝組成的超奢華海鮮拼盤，是海鮮控的絕對首選。

Global Mall南港車站的日式定食指標品牌「YAYOI彌生軒」特別推出「豪華四人套」，原價3040元、特價只要2400元，內含精選單品、雙蝦鐵板豚燒肉定食、海鮮三饗丼及甜點飲料；此外「大河牧場」的四人套餐，主餐定食10選4，搭配小鉢、輕食、甜點與飲品，原價2416元，驚喜優惠價2088 元。

看準過節送禮與返鄉熱潮，Global Mall車站型店強力集結知名品牌傳統粽禮、精緻點心及異國風尚禮盒。今年各大品牌不僅在口味上推陳出新，更紛紛祭出早鳥預購等超值折扣。

傳統節慶不可或缺的粽子，今年走向多元化與精緻化。Global Mall板橋車站蔬食名店「明德素食」推出健康滿分的「紫米蓮子粽10入」與傳統風味「北部粽10入」，5月31日前預購分別可享600元及500元的超值早鳥價；速食連鎖品牌摩斯漢堡」則大玩創意，推出奢華的帝王鮑魚干貝粽，以及清涼消暑的「經典水晶冰Q粽組」。Global Mall南港車站「良品開飯」推出自家研發的奢華代表作海味干貝鮑魚粽、【熊家】豬腳肉粽，和【花蓮吉鄉好粽】宜蘭國宴鴨賞粽。

非粽類的人氣甜點禮盒更是近年端午送禮新寵。Global Mall板橋車站內的「武松殿」推出多款大禮盒系列，5月31日前預購任選4盒即享95折，單筆大宗訂購滿40盒更享88折優惠；人氣灌餡蛋捲「青鳥旅行」限定禮盒於6月2日前預購滿8000元，即贈送價值280元的經典口味精裝盒。

除此之外，環球online集結五星級飯店、米其林必比登推薦及養生系等多款人氣粽子和經典甜點禮盒。其中，五星級飯店禮盒表現尤為搶手，包括台北晶華酒店、台北喜來登大飯店、北投老爺酒店、礁溪長榮鳳凰酒店及陽明春天等人氣禮盒；其林必比登推薦的點水樓與欣葉小聚名粽禮盒，同樣受到消費者熱烈追捧。

Global Mall板橋車站武松殿為端午節推出特定禮盒。Global Mall／提供
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