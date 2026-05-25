台南晶英酒店推「火焰石燒竹地雞」套餐 演繹客庄風土極致美味

點燃餐桌上的烈火，台南晶英酒店「晶英軒」以台灣客庄風土食材為靈感，嚴選源自桃竹苗客家庄特色雞種「竹地雞」，全新推出「火焰石燒竹地雞」四人精選套餐，主廚以「一雞四吃」為核心，席間更結合震撼的火焰桌邊秀，並搭配開胃小品、主廚私房料理與精緻甜點，打造兼具視覺張力、奔放香氣與絕頂味覺的沉浸式餐桌體驗。

有別於傳統雞肉料理，廚藝團隊採用台灣極具代表性的「竹地雞」，雞隻以亞麻仁籽與玉米穀物飼養四個月、重達三公斤以上，造就其肉質細緻多汁、富含膠質且毫無腥味的特性。第一吃「爐烤竹地雞」工序繁複，主廚先以八角、青花椒、丁香、草果等辛香料浸醃，待雞肉完全吸附精華後，再淋上醋水風乾定型，接續以傳統掛爐方式爐烤約40至50分鐘，直至外皮呈現油亮酥脆，出爐後現場即上演震撼的火焰桌邊秀，主廚將獨門漢方高粱酒澆淋於燒燙的麥飯石上，火光瞬間竄起，酒香伴隨熱氣衝出包覆烤雞，注入更深邃迷人的風味層次。

待爐烤竹地雞分切後，隨即進入第二吃「鮮菌玉米蔬菜雞湯」，湯底以老母雞長時間慢火熬煮四至五小時，待湯頭逐漸轉為乳白色後，特別加入豆漿提味，使雞湯多了柔和豆香與溫潤口感。緊接著第三吃「堂灼活紅蟳」，運用粤菜經典的「灼」菜技法，將活紅蟳與鮮蔬加入沸騰的高湯中現場涮煮，完美鎖住海鮮的極致鮮甜。最後作為完美結尾的主食則為「香蔥雞油拌麵線」，細緻的手工麵線均勻裹覆著香醇雞油與誘人蔥香，油潤而不厚重，讓濃郁韻味在唇齒間繚繞。精采絕倫的火焰雞四吃，再搭配三道開胃小品、一道主廚私房菜與飯後甜品，交織出令人讚嘆不已的頂級饗宴。