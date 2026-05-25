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好市多送限量購物袋！買這款「快樂水果」就能免費拿

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美式賣場好市多推會員獨享限時好康，買Zespri陽光金圓頭奇異果送精美購物袋活動。圖／會員提供
美式賣場好市多推會員獨享限時好康，買Zespri陽光金圓頭奇異果送精美購物袋活動。圖／會員提供

夏季天氣悶熱，不少民眾容易感到疲憊、食慾不振，酸甜清爽的水果成為消暑與日常保養的首選。美式賣場Costco好市多近日鎖定被網友譽為「快樂水果」的Zespri紐西蘭陽光金圓頭奇異果，推出會員獨享的限時好康。自5月26日至27日連續兩天，會員只要完成指定社群任務並購買指定商品，即可免費兌換限量「Zespri精美購物袋」，消息一出隨即引發會員高度關注。

好市多表示，本次「Zespri盛夏金喜！截圖拿好禮！」活動，旨在透過趣味的社群互動回饋會員。活動期間，會員只需追蹤好市多官方Facebook或Instagram帳號，並鎖定當日發布的限時動態。凡截圖該張「神秘限動」，並於5月26日至27日至全台任一賣場購買Zespri紐西蘭陽光金圓頭奇異果，結帳時出示截圖畫面，即可免費兌換Zespri精美購物袋1個。活動採取每日限量制，每間賣場每天僅提供500組，數量有限，送完為止。

本次贈送的精美購物袋在設計上別具巧思，整體以活力清爽的經典綠色系為主軸，完美融合了可愛的奇異果專屬角色，並加入台北101、城市天際線與璀璨煙火等豐富元素，視覺風格活潑吸睛，讓日常的水果採買體驗多了一份獨特的收藏價值。好市多特別提醒，活動詳細內容及執行方式均以各賣場現場公告為準，建議有興趣的會員一早先下載截圖再前往賣場採買，以免錯過限量好禮。

奇異果近年已成為許多家庭冰箱的常備水果。其食用方便且富含維生素C、膳食纖維與多種關鍵營養素，非常適合當作早餐、飯後水果或夏季消暑點心。特別是其極高的甜度，深受害怕酸味的消費者喜愛，亦廣泛被運用於優格、沙拉、冰沙或外帶便當水果盒中，是夏季補充元氣的清爽選擇。

除了本次的奇異果限時活動，好市多近期也持續針對季節水果、熟食生鮮及大型家電推出多項會員專屬優惠，屢屢成為社群的討論焦點。好市多強調，未來將持續結合數位社群互動與實體賣場優惠，規劃更多元、豐富的活動，全面升級會員的採買體驗。

好市多 水果 紐西蘭

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