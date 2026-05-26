營養三明治、泡泡冰、滷肉飯誰第一？基隆廟口夜市10大小吃排行

吃爆基隆廟口夜市十大美食

提到台灣最具代表性的夜市名單，基隆廟口夜市絕對榜上有名。這座以奠濟宮為核心向外延伸的廟口商圈，數十年來匯集各式在地老攤與經典美食，每一攤背後都承載著屬於基隆人的庶民文化與歲月記憶。值得一提的是，它不僅被國際時尚雜誌《Tatler》評選為「世界20大名市集」之一，更是全台唯一入榜的夜市，顯見其強大的魅力與人氣。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十大討論度最高的基隆廟口小吃。令人意外的是，發跡於基隆的營養三明治僅拿下第五名，近年洗版IG的一口小香腸則強勢衝上第三；而被不少老饕視為基隆必吃代表的鐤邊趖、奶油螃蟹，竟雙雙無緣擠進榜單。究竟這場競爭激烈的夜市美食爭霸戰，最後由誰奪下人氣王寶座？本文將深入解析各家特色與話題亮點，帶你一次掌握基隆廟口夜市的10大必吃。

No.10 元宵

在地飄香超過半世紀的「全家福元宵」，可說是基隆廟口夜市最具知名度的小吃之一。店家堅持使用傳統手工搖製工法，將餡料沾水後放進竹篩中，再加入糯米粉反覆滾動成渾圓外型。其外皮Q彈有嚼勁，搭配飽滿的芝麻內餡更是一絕，讓人忍不住一顆接著一顆；而湯底更是整碗元宵的靈魂所在，無論是清新高雅的桂花蜜，還是暖胃順口的甜酒釀，都是老饕們心中無可取代的經典。

名廚詹姆士曾在粉專開箱分享全家福元宵，並大讚「終於懂為什麼大家這麼推了」，影片曝光後立刻掀起熱烈討論，紛紛留言表示「每次去必吃酒釀蛋湯圓」、「個人覺得它拿來炸更好吃」、「這間的元宵真的在別的地方吃不到 」，種種好評不僅印證其在網路上的超高人氣，也讓這碗承載在地記憶的經典甜品，成為許多人到基隆必吃的招牌美味。

No.9 麵粉煎

《網路溫度計DailyView》

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在百家爭鳴的基隆廟口夜市中，李記麵粉煎憑藉浮誇爆量的內餡成功殺出重圍。除了經典傳統的花生口味，店家也推出芝麻花生、黑糖花生粉及巧克力等多種選擇，以滿足不同甜食控的味蕾。現點現做的麵粉煎，剛出爐時外皮香酥微脆、內層鬆軟有彈性，其中花生醬口味更是許多網友公認必吃的人氣招牌。只要輕咬一口，滿滿餡料立刻傾瀉而出，宛如花生瀑布般吸睛度十足，邪惡指數直接拉滿。

而店家毫不手軟的下料過程，經常吸引美食部落客與網紅爭相開箱分享，也讓這份古早味甜點成為近年廟口夜市人氣竄升的話題黑馬。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點出現在2025年9月24日，美食網紅智明於粉專分享基隆廟口夜市小吃，第一站便首推李記麵粉煎，不少饕客紛紛留言表示「吃過一次，冷掉也很酥」、「每次去必買」、「那間是吃了還會想再吃的店」。

No.8 大麵炒

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位於40號攤的「大麵炒」看似簡單樸實，卻是基隆最具特色的代表性麵食之一。雖名為大麵炒，但其製程與一般大火翻炒的炒麵截然不同，店家是將油麵放置在蒸爐裡蒸熟，起鍋後不淋肉燥，而是簡單拌入豬油、韭菜，再加入特調的蒜蓉醬油或白豆油提味，整體吃起來鹹香清爽，讓人一吃就上癮。內行饕客來到攤前，總會熟練地叫上一盤大麵炒，再搭配一碗大塊Q彈的手工花枝羹；羹湯濃郁順口，與清爽Q彈的麵條在舌尖交織出完美平衡，成為不少人心中無可取代的基隆標準套餐。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年9月15日，名廚詹姆士造訪40號攤大麵炒，並在影片中直言「這家很可以、這家我會再來」，影片曝光後創下 59 萬次觀看，以及超過七千人點讚，留言區掀起討論熱潮，「這家從小吃到大的美味，辣椒超讚」、「這是一攤看起來很普通，但是吃起來很驚艷的一攤」、「大麵炒真的好吃要叫大份+蒜多+辣」。

No.7 紅燒鰻

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名列第七的紅燒鰻，是基隆廟口夜市最經典的海味小吃。販售紅燒鰻的攤位主要有「圳記紅燒鰻」與「維記紅燒鰻魚焿」兩家，其中又以創立於1965年的「圳記紅燒鰻」最具指標性。這間飄香超過一甲子的老字號，目前已傳承至第三代，從最初的街邊小攤一路發展至獨立店面，也見證了基隆廟口夜市數十年的歲月變化與飲食記憶。

紅燒鰻之所以成為老基隆人心中的經典，關鍵就在於其獨特的製作工法。先以特製紅糟醃漬新鮮海鰻，再下鍋油炸至外酥內嫩；而整碗焿湯的靈魂，就在於那鍋加入大量大白菜慢火細熬的薄芡湯頭，白菜的天然清甜完美中和了炸魚塊的油膩，喝起來格外順口甘美，也難怪成為不少饕客到基隆指定必吃的好滋味。

No.6 天婦羅

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天婦羅是基隆特有的名產，雖然其名稱容易讓人聯想到日式炸物，但基隆天婦羅其實更接近台灣人所熟悉的甜不辣。走進基隆廟口夜市，攤位前不時可見白色魚漿下鍋油炸的療癒畫面，伴隨陣陣香氣飄散，不只吸引遊客駐足，也成為夜市裡最具代表性的風景之一。目前在廟口夜市中最具人氣的天婦羅攤位共有兩家，分別是16號攤的王記天婦羅以及43號攤的一口吃天婦羅，前者是在地飄香超過半世紀的老字號，深受不少饕客喜愛；後者則主打小巧尺寸，適合邊走邊吃，兩攤都各自擁有不少死忠支持者。

基隆天婦羅的靈魂關鍵，在於對魚漿品質的堅持。店家多選用鯊魚或海鰻等新鮮魚漿手工製作，經過調味、塑形後現場油炸，剛起鍋時外層呈現誘人的金黃色澤，一口咬下還能感受到軟Q彈牙的口感，濃厚魚香在口中慢慢散開，越嚼越能感受到鮮味層次。而最經典的吃法，莫過於淋上特製微甜醬汁，再搭配一旁附上的醃漬小黃瓜片。酸甜爽脆的小黃瓜不僅巧妙平衡炸物油膩感，也讓整體風味更顯清爽有層次，看似簡單的組合，卻是不少人記憶中最道地的基隆味。

No.5 營養三明治

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如今在台灣各大夜市幾乎都能看見營養三明治的身影，但許多人不知道的是，這項經典小吃其實發跡於基隆廟口夜市。作為廟口夜市的元老級招牌之一，多年來陪伴無數人成長，其中又以58號攤的「天盛舖」最具代表性，長年吸引大批觀光客特地前來朝聖，可說是造訪基隆時絕不能錯過的人氣小吃。

與一般台式三明治不同，基隆營養三明治最吸睛的特色，就是使用長橢圓形麵包下鍋油炸，外型乍看之下有些神似潛艇堡。麵包炸至金黃酥脆後，再依序夾入火腿、滷蛋、小黃瓜與番茄等配料，最後抹上厚厚一層堪稱靈魂角色的美乃滋，各種餡料層層堆疊，不只配色繽紛，也讓口感層次更加豐富。然而，隨著近年原物料價格持續上漲，營養三明治售價也一路攀升，引發不少網友感嘆「這價格真的快吃不下去」、「我還不如去買便當」、「從小時候25元吃到現在65元，回不去的物價啊」。

No.4 泡泡冰

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泡泡冰是一種源自基隆的特色傳統冰品，其與一般剉冰最大的不同，在於它獨特的製作方式。店家會將碎冰與花生、雞蛋牛奶等新鮮配料放入大碗中，再以湯勺快速手工攪拌，創造出介於冰淇淋與冰沙之間的獨特綿密口感。由於此動作神似早期「泡牛奶」手法，因此才有了泡泡冰這個名字。其質地細緻、入口即化且清爽不膩，不論是夏天消暑或是飯後解膩，都是許多遊客逛夜市必吃的熱門首選。

在基隆廟口夜市中，共有兩家知名的泡泡冰名店，第一家是位於41號攤的「陳記泡泡冰」，以花生花豆為人氣招牌，每一口都能吃到濃郁的花生香及整顆綿密的花豆，堪稱是許多人心中的經典；另一家沈家泡泡冰則主打多元口味，除了招牌的花生花豆外，酸甜系的情人果、百香果也頗受歡迎。兩間店比鄰而立，各自擁有大批死忠支持者。

No.3 一口小香腸

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位在夜市尾端轉角處的「世盛一口吃香腸」，向來是基隆頗負盛名的排隊名攤。這間飄香超過50年的老字號，憑藉炭火現烤的迷人香氣、小巧方便的一口尺寸，以及親民實惠的價格，成功擄獲大批死忠粉絲，並一躍成為遊客造訪基隆必打卡的熱門美食。

店家堅持採用傳統炭火慢烤，透過高溫將油脂與肉汁層層逼出，一顆顆小香腸在烤網上不停翻滾，表層也逐漸染上誘人的焦糖色澤，伴隨陣陣撲鼻的裊裊炭香，總能讓路過的饕客不由自主地停下腳步。這份小吃最貼心之處，莫過於圓潤小巧的尺寸設計，不僅方便邊走邊吃，也不容易沾手，一口一顆剛剛好；加上單顆8元的親民價格，即使食量不大，也能輕鬆買上幾顆解饞。

不過，隨著人氣攀升，該店在網路上也經常引發爭議。有部分網友反映曾遇過香腸熟度不一的情況，紛紛留言表示「為什麼不先水煮再烤」、「有分平日熟，假日不太熟」、「生和熟一起烤，適合玩大冒險」。

No.2 螃蟹羹

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除了紅燒鰻外，螃蟹羹也是最能展現海港城市特色的小吃之一。這道充滿濃厚在地色彩的招牌美食，在其他夜市並不常見，也因此成為不少遊客指定必吃的熱門美食。其中又以5號攤「吳記螃蟹羹油飯」與10號攤「沈記螃蟹羹」最具知名度，兩間除了招牌螃蟹羹之外，也有販售香氣十足的古早味油飯，許多老饕更習慣直接點上一套「一羹一飯」黃金組合，Q彈油飯與鮮甜羹湯相互搭配，不僅飽足感十足，也成為許多人記憶中最道地的基隆味。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2026年2月18日，因吳記螃蟹羹於春節期間將價格調整至每碗100元，引發廣大網友熱烈討論，使得當日網路聲量一舉衝上770筆，不少網友哀號表示「蟹肉這麼少，這麼小碗好意思賣 100」、「那碗羹大概30，沒蟹肉的話，所以蟹肉三根70？」、「100塊3個蟹肉棒。真的只有台北人吃的起了 」、「好險早就吃不起，蟹肉大到不好找」。

No.1 滷肉飯

冠軍揭曉！在本次「基隆廟口夜市10大小吃」排行榜中，滷肉飯以6,171筆網路聲量強勢奪下第一名，成為討論度最高的人氣王。看似簡單樸實的一碗滷肉飯，卻能在海鮮、炸物與各式特色小吃環伺下脫穎而出，足見它在基隆人心中的地位難以撼動。事實上，基隆廟口夜市向來是滷肉飯的一級戰區，光是販售滷肉飯的知名店家就有好幾攤，包括天一香肉焿順、阿媽的滷肉飯、魯肉飯專家，以及廟口第11號與第30號攤等，多年來各自擁有大批死忠支持者，也讓「究竟哪家最好吃」成為老饕之間爭論不休的熱門話題。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點出現在2025年10月16日，一名網友於Threads上發文表示，自己連續兩次到廟口單點滷肉飯都遭店家婉拒，忍不住好奇詢問：「基隆廟口夜市是否有不能單點滷肉飯的潛規則？」貼文曝光後隨即掀起熱烈討論，當日創下385筆聲量，話題熱度甚至一路延燒至10月18日。不少網友留言表示「嫌賺少不會弄套餐就好，不想單賣就別弄單賣價」、「店家有權決定怎麼賣，但有先寫明會比較好」、「太誇張了啦，只想吃滷肉飯不行嗎」。

《網路溫度計DailyView》

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