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有行旅／搭豪華河輪 沿著萊茵河遊歐

聯合報／ 本報訊

萊茵河不僅是一條河，更是一條貫穿文明與藝術的軸線。有行旅安排搭乘四大河輪品牌之一的阿瑪迪斯河輪，全船僅有十二間陽台套房，從荷蘭阿姆斯特丹經德國法國瑞士巴塞爾，途中經過荷蘭愛塞湖，大教堂之城科隆，沿著蜿蜒的莫瑟爾河繞道而行，接著來到充滿神話色彩的萊茵中部山谷，以及德國最古老的城市之一施派爾，法國阿爾薩斯首府史特拉斯堡，最後抵達法、德、瑞三國交界處的巴塞爾。河輪的起點與終點，安排荷瑞頂奢飯店，摘下萊茵河最閃亮珍珠。

有行旅「歐洲最美水道˙愛戀萊茵河」十四天十一夜，十月二日至十月十五日。報名請洽：02-8643-3517、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

德國 法國 瑞士 歐洲

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