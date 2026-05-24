才開幕2年！台北老字號江浙餐廳「高記」南京東旗艦店低調熄燈

吃美食別跑錯！已經有77年歷史的江浙餐廳「高記」，一直是許多人品嚐小籠包、上海鐵鍋生煎、蟹殼黃的好去處。但是近日有民眾發現，鄰近台北捷運松江南京站的「高記 南京東旗艦店」已經於4月底悄悄熄燈，開幕不到2年，目前台北還有新生店、信義小館2間分店。

主打上海點心的「高記」，最初於1949年於台北永康街創立並逐漸發展，成為永康街的名店之一。店內提供有蟹殼黃、上海鐵鍋生煎、蘿蔔絲酥餅等點心，另外還有不同的麵食、冷菜與湯品，不僅獲得許多美食愛好者青睞，不少政商名流也都是位上嘉賓，甚至還曾登上總統府，成為招待外賓的美食。

2020年時，高記傳出因違反營建法規而連續受罰，最後於8月底結束營業，當時也引起網友與熟客們的熱烈討論。2021年2月，高記於新生南路一段開設「高記 新生店」，重新帶回民眾記憶中的味道，後又於2024年5月重返永康商圈，在東門捷運站旁開設「高記 信義小館」。

2024年7月，高記又再打造「高記 南京東旗艦店」，採5層樓設計，提供各種特色小菜與招牌餐點，寬敞的空間與包廂設計，也成為許多民眾的用餐好去處。但是近日有民眾發現，「高記 南京東旗艦店」已經結束營業。高記也於官網與粉絲團發布公告，表示「感謝各位老顧客長期的支持，因經營策略調整，南京東旗艦店於2026年4月30日結束營業」對於喜愛高記料理的民眾，則可轉至新生店、信義小館用餐。