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台北國際觀光博覽會周末買氣旺 自由行漲5成

中央社／ 記者余曉涵台北24日電

台北國際觀光博覽會周末買氣持續開紅盤，旅遊業者表示，自由行產品買氣較去年成長近5成，更有「百萬刷手」現身搶購北歐行程。

第20屆台北國際觀光博覽會（TTE）22日至25日在台北世貿登場，現場集結航空公司、旅行社及海外觀光單位參展，吸引民眾進場搶優惠，或提前規劃旅遊行程。

雖然中東戰火影響機票價格，但旅展現場買氣不減反增，不少民眾提前布局搶出遊優惠。

雄獅旅遊指出，今天業績較昨天成長3成，其中更連續2天出現北歐行程「百萬刷手」，且今年旅展可明顯觀察到旅客「暑假搶短線、長線提早訂」2大趨勢。

雄獅旅遊表示，從銷售表現來看，熱銷目的地依序為日本、歐洲及亞非，其中日本詢問度最高，親子族群尤其積極卡位，長程線以北歐最受歡迎，訂單已延伸至明年春季，反映旅客提早規劃長線旅遊趨勢。

可樂旅遊指出，「自由行產品」（含機票、住宿、票券等）買氣較去年同期大幅成長近5成，其中以日本、韓國最為熱賣；「團體旅遊」表現也相當亮眼，成長約2成，日本及歐洲分別拿下銷售冠軍及亞軍，展現旅遊市場強勁需求。

可樂旅遊表示，受惠於近期台股表現穩健，同步帶動民眾消費信心，出遊需求不減反增，現場旅客消費力道強勁，「高CP值」與「主題化特色行程」仍是吸引旅客的關鍵。

自由行 觀光 中東

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