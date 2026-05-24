佳士得進駐亞洲40周年 4.5億台幣「傲世瑩翠」翡翠項鍊將舉槌

拍賣龍頭佳士得（Christie's）於2026年迎來進駐亞洲40周年的重要里程碑。本周末於香港展開的雅逸精品周現場拍賣，率先登場的「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第五部份 — 華麗終章」以2.75億港元白手套成交，成為佳士得史上成交總額最高的私人名酒珍藏。緊接將於5月26日舉槌的「瑰麗珠寶及翡翠首飾」現場拍賣，領銜的「傲世瑩翠」翡翠珠項鍊估價最高達1.1億港元，是全球市場逾十年來最高價的翡翠首飾，備受矚目。

本季珠寶拍賣估價最高的拍品 「傲世瑩翠」翡翠珠項鍊，由61顆品相非凡的翡翠珠串綴而成，單珠直徑約8.8至13.7毫米。由於翡翠原石各具特色，要尋獲61顆在色澤飽和度、通透度及細緻質地均完美統一，且比例勻稱的珠材，極其難得，因此被視為翡翠工藝的巔峰之作；翡翠在亞洲文化中傳承價值高，頂級翡翠作品亦多見於來源顯赫的重要私人收藏。

佳士得除了以深具收藏價值的翡翠歡慶進駐亞洲40周年，本場拍賣共會聚上百件珍罕寶石，以及來源顯赫的重要作品，包括一枚寶格麗設計的3.17克拉豔彩粉紅色VS1戒指、一枚13.95克拉喀什米爾天然藍寶石及鑽石戒指、以及卡地亞（Cartier）、Cindy Chao、Harry Winston、蒂芙尼（Tiffany & Co.）及梵克雅寶（Van Cleef & Arpels ）等著名珠寶品牌的代表作。

在全球奢侈品市場重新調整的環境下，佳士得觀察到，包括名錶、珠寶、手袋、汽車、與名酒在內的雅逸精品類別正成為新一代藏家的入門首選：有41%首次競標的買家選擇以此類別進入收藏領域。佳士得2025年全球雅逸精品拍賣成交總額達7.95億美元，成交率高達 90%，是佳士得最具韌性且意義重大的增長板塊之一，其中亞太區買家在佳士得全球雅逸精品拍賣中的貢獻比例高達37%，可以說是全球高級珠寶與雅逸典藏的核心驅動力。

卡地亞「水果錦囊」手鍊。圖／佳士得提供

CINDY CHAO羽毛系列藍寶石鑽石胸針。圖／佳士得提供

梵克雅寶雕刻祖母綠紅寶石鑽石項鍊（可轉換為胸針配戴）。圖／佳士得提供