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李多慧戴上OWNDAYS眼鏡風格秒切換 JINS今夏腮紅鏡片、透明墨鏡成話題

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
李多慧成為OWNDAYS品牌好友。圖／OWNDAYS提供
李多慧成為OWNDAYS品牌好友。圖／OWNDAYS提供

在棒球場上總是熱力應援的韓籍啦啦隊員李多慧（Dahye Lee），最近成為眼鏡品牌OWNDAYS品牌好友，戴上眼鏡的李多慧，呈現出知性可愛的另一面。

李多慧配戴OWNDAYS NICHE+系列眼鏡展現簡約的中性設計，她分享道：「平時大家習慣看到我很有活力的樣子，但當我戴上NICHE+系列，那種專注、冷靜的帥氣感就會自然流露出來，這也是我非常喜歡、更有質感的面貌。」

而換上Graph Belle系列後，細緻的金屬框型與輕盈色彩，襯托出另一種溫柔的女孩魅力。李多慧表示「Graph Belle讓我覺得自己變得很精緻優雅，我認為眼鏡的神奇之處在於，能幫你在不同風格間毫不費力的切換。」

私底下真實的李多慧是什麼模樣？她說「其實我一個人在研究編舞、專注看書，或是早上起床戴著眼鏡發呆時，雖然看起來嚴肅、不可愛，但那種最真實、最投入的狀態，是我最有自信、也覺得自己最好看的時候。」

李多慧認為眼鏡的神奇之處在於，能在不同風格間毫不費力的」切換。圖／OWNDAYS提供
李多慧認為眼鏡的神奇之處在於，能在不同風格間毫不費力的」切換。圖／OWNDAYS提供

戴上眼鏡的李多慧，呈現出知性可愛的另一面。圖／OWNDAYS提供
戴上眼鏡的李多慧，呈現出知性可愛的另一面。圖／OWNDAYS提供

JINS今夏主打：腮紅鏡片、透明墨鏡

JINS今夏主打「腮紅鏡片」， 日本製彩色鏡片開發六款獨家調色的限定色系，包括霜粉色、尼羅河藍、陽光綠等淺色調設計，以及適合戶外的迷霧森林、沙漠夕陽等色系，主打高通透感與全方位抗UV。為何叫腮紅鏡片？透過在鏡片下方加入漸層色彩，戴上眼鏡後，色彩正好落在雙頰位置，營造出如同刷了腮紅般的紅潤感，同時視覺上也可增加臉部的透亮感。

另外，JINS也研發一款鏡片正面與背面都能抵擋紫外線的透明墨鏡，鏡框以適合台灣人的皇冠框、波士頓框型，搭配簡約黑色、經典玳帽色，為低調人士推出新選擇。

JINS透明墨鏡系列以基本框型加上雙面抗UV鏡片，提供墨鏡新選擇。圖／JINS提供
JINS透明墨鏡系列以基本框型加上雙面抗UV鏡片，提供墨鏡新選擇。圖／JINS提供

JINS日本製彩色鏡片共六款，為JINS獨家調色，鏡片雙面抗UV。圖／JINS提供
JINS日本製彩色鏡片共六款，為JINS獨家調色，鏡片雙面抗UV。圖／JINS提供

李多慧

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