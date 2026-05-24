舒淇、蒂妲絲雲頓南法度假勝地賞卡地亞頂級珠寶 寶石共鳴譜寫新作

法國高級珠寶品牌卡地亞（Cartier）日前於法國南部度假勝地聖特羅佩（Saint-Tropez）的聖莫爾城堡（Château Saint-Maur），發表全新Le Chœur des Pierres高級珠寶系列，中文譯名「寶石的合唱」，亦暗含「寶石之心」的雙重寓意，以地中海海濱美景烘託出珠寶源於自然、同時超越自然的藝術之美。全球品牌大使舒淇、英國傳奇影星蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）、好萊塢女星柔伊莎達娜（Zoe Saldana）均共襄盛舉。

究竟是該先構思好設計再去尋覓那顆符合條件的寶石？還是先找到寶石再去發想可以做成什麼樣的珠寶？卡地亞的答案是後者：一切源於寶石。卡地亞形象、風格與典藏總監皮埃爾雷內羅（Pierre Rainero）以Le Chœur des Pierres系列為例，此名稱包含了寶石合奏之「樂」，以及喚起心靈共鳴之「悅」。雙重意涵精確捕捉了品牌甄選與運用寶石的獨到哲學：設計必須從每一顆寶石本身出發，去突顯其獨特的個性，設計才能感動人心。

卡地亞頂級珠寶部總監亞歷克薩阿比特博爾（Alexa Abitbol）將此系列形容為「一曲獻給寶石的頌歌、一部耀眼奪目的交響曲。」珠寶設計師如同指揮家，透過獨特的結構與色彩排列，引導純淨、比例勻稱且充滿情感共鳴的寶石和諧共奏，創造出視覺上的珠玉美聲。此次發表為該系列的第一篇章，共125件作品。

●寶石和鳴 變奏經典設計符碼

TUTTI KANYA項鍊是卡地亞經典水果錦囊（Tutti Frutti）風格的當代變奏。項鍊以一顆色澤濃鬱的30.33克拉尚比亞雕刻祖母綠為中心，四周環繞紅寶石、藍寶石與祖母綠雕刻而成的花冠、葉片與漿果，三色和諧層疊出蓬勃生機。這段飽盈色彩的協奏，主圖案可拆卸作為胸針，傳統串珠工藝製成的紅寶石流蘇則可依據搭配需求垂墜頸後或胸前。項鍊內側以貴金屬雕琢出枝繁葉茂的樹形紋樣，有暗藏自然萬物蓬勃生機之意。

美洲豹自1914年以來便是卡地亞不可或缺的標誌，PANTHÈRE KENTIA項鍊以一顆純淨深邃的50.13克拉的斯里蘭卡凸圓形切割藍寶石為主石，設計上大膽對比凸圓藍寶石圓潤有機的曲線與整體的幾何線條，邊緣以密鑲鑽石勾勒輪廓，美洲豹生動的立體雕塑姿態營造出野性張力，項鍊邊緣點綴著如植物般的風格化圖案，營造出宛如波紋蕩漾的視覺流動感。

同樣是貓科動物，以老虎為主角的HARYMA項鍊，結合5顆總重28.04克拉的帝王托帕石，琥珀金澤溫暖濃郁，呈階梯式錯落排布，如虎踞寶石階梯。栩栩如生的老虎輪廓深邃立體，雙眼鑲嵌著銳利的祖母綠，周圍以對比的白色、黃色、橙色鑽石及石榴石漸層色彩還原老虎皮毛的絢麗光暈，立體雕刻的老虎彷彿緩步潛行，肌肉紋理精準入微。採全段鉸接結構的項鍊服貼頸部，圖元風格鍊條以量身切割的縞瑪瑙延伸老虎毛皮斑紋視覺感。

●抽象表達的極致之美

受兩顆大尺寸的圓潤祖母綠啟發，SOLENARA項鍊體現了卡地亞簡約純粹的美學追求。圓潤輪廓的祖母綠化作縱向排列的吊墜，與鑽石的硬朗幾何形狀形成對比；不對稱結構巧妙構成視覺上的和諧平衡，呈現出流暢、垂墜的動態美感，正如音樂術語中的「連奏」（legato）般一氣呵成。TELLURA項鍊則是一件極具想像力的珠寶雕塑，靈感來自30顆鑽石的別緻形狀，透過抽象的視覺表達，描繪火山噴發、岩漿流動的壯麗景象。設計師與工匠密切合作，鋪鑲鑽石與鏤空漩渦圖案交替排布，營造出岩漿奔湧般的流動視覺效果。

除了項鍊，Le Chœur des Pierres更受到八顆獨特的寶石的啟發，打造了八款戒指。突破傳統的SPECULA戒指選用兩顆總重6.44克拉的三角形鑽石作為可轉換珠寶的主角，重新詮釋經典「Toi & Moi」設計：建築感鏡像結構將戒指佈局一分為二，尖端相對時人形紋圖案如階梯般延伸；翻轉造型，戒身彷彿圍繞寶石徐徐展開。

一顆20.24克拉的塔糖形切割哥倫比亞祖母綠為TETRAYA戒指的主角，寶石兩側改良盾形鑽石的幾何造型呼應了祖母綠的三角形刻面，18顆量身切割的紅寶石構成鑲邊，不僅強化了戒指的立體感，「綠與紅」經典對比配色更致敬了品牌的經典傳承。STRATELIA戒指宛如一座小型多面體建築，以錯落有致的層次點綴著祖母綠形切割鑽石，襯托中央23.35 克拉馬達加斯加枕形切割藍寶石，藍寶石下方採通透開放設計，讓光線自由流轉，彷彿將蒼穹與雲海的壯闊光影納於其中。

SOLENARA項鍊，鉑金鑲嵌祖母綠、鑽石。圖／卡地亞提供

Virginie Efira配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供

SPECULA戒指，白K金鑲嵌縞瑪瑙、鑽石。圖／卡地亞提供

Tilda Swinton配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供

TETRAYA戒指，鉑金鑲嵌祖母綠、紅寶石、鑽石；STRATELIA戒指，鉑金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／卡地亞提供

HARYMA項鍊，黃K金鑲嵌托帕石、石榴石、祖母綠、縞瑪瑙、黃色及橙色鑽石、鑽石。圖／卡地亞提供

OLORRA項鍊，白K金鑲嵌祖母綠、綠松石、青金石、鑽石。圖／卡地亞提供

舒淇配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供

TESSELIA戒指，中央鑲嵌一顆5.24克拉的莫三比克紅寶石。圖／卡地亞提供

LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列的設計從寶石的特質出發。圖／卡地亞提供

TELLURA項鍊，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供

HARYMA項鍊，以五顆總重28.04克拉的帝王托帕石襯托栩栩如生的老虎。圖／卡地亞提供

HARHARYMA項鍊鑲嵌五顆總重28.04克拉的帝王托帕石。圖／卡地亞提供

（由左至右）舒淇、Tuba Büyüküstün、Zoe Saldaña、Tilda Swinton、Virginie Efira。圖／卡地亞提供

TESSELIA戒指製作過程。圖／卡地亞提供

John Legend於卡地亞雞尾酒會中配戴卡地亞作品登台演出。圖／卡地亞提供

PANTHÈRE KENTIA項鍊，白K金鑲嵌藍寶石、祖母綠、縞瑪瑙、鑽石。圖／卡地亞提供

Zoe Saldaña配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供