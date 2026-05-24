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舒淇、蒂妲絲雲頓南法度假勝地賞卡地亞頂級珠寶 寶石共鳴譜寫新作

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
Tuba Büyüküstün配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供
Tuba Büyüküstün配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供

法國高級珠寶品牌卡地亞（Cartier）日前於法國南部度假勝地聖特羅佩（Saint-Tropez）的聖莫爾城堡（Château Saint-Maur），發表全新Le Chœur des Pierres高級珠寶系列，中文譯名「寶石的合唱」，亦暗含「寶石之心」的雙重寓意，以地中海海濱美景烘託出珠寶源於自然、同時超越自然的藝術之美。全球品牌大使舒淇、英國傳奇影星蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）、好萊塢女星柔伊莎達娜（Zoe Saldana）均共襄盛舉。

究竟是該先構思好設計再去尋覓那顆符合條件的寶石？還是先找到寶石再去發想可以做成什麼樣的珠寶？卡地亞的答案是後者：一切源於寶石。卡地亞形象、風格與典藏總監皮埃爾雷內羅（Pierre Rainero）以Le Chœur des Pierres系列為例，此名稱包含了寶石合奏之「樂」，以及喚起心靈共鳴之「悅」。雙重意涵精確捕捉了品牌甄選與運用寶石的獨到哲學：設計必須從每一顆寶石本身出發，去突顯其獨特的個性，設計才能感動人心。

卡地亞頂級珠寶部總監亞歷克薩阿比特博爾（Alexa Abitbol）將此系列形容為「一曲獻給寶石的頌歌、一部耀眼奪目的交響曲。」珠寶設計師如同指揮家，透過獨特的結構與色彩排列，引導純淨、比例勻稱且充滿情感共鳴的寶石和諧共奏，創造出視覺上的珠玉美聲。此次發表為該系列的第一篇章，共125件作品。

●寶石和鳴 變奏經典設計符碼

TUTTI KANYA項鍊是卡地亞經典水果錦囊（Tutti Frutti）風格的當代變奏。項鍊以一顆色澤濃鬱的30.33克拉尚比亞雕刻祖母綠為中心，四周環繞紅寶石、藍寶石與祖母綠雕刻而成的花冠、葉片與漿果，三色和諧層疊出蓬勃生機。這段飽盈色彩的協奏，主圖案可拆卸作為胸針，傳統串珠工藝製成的紅寶石流蘇則可依據搭配需求垂墜頸後或胸前。項鍊內側以貴金屬雕琢出枝繁葉茂的樹形紋樣，有暗藏自然萬物蓬勃生機之意。

美洲豹自1914年以來便是卡地亞不可或缺的標誌，PANTHÈRE KENTIA項鍊以一顆純淨深邃的50.13克拉的斯里蘭卡凸圓形切割藍寶石為主石，設計上大膽對比凸圓藍寶石圓潤有機的曲線與整體的幾何線條，邊緣以密鑲鑽石勾勒輪廓，美洲豹生動的立體雕塑姿態營造出野性張力，項鍊邊緣點綴著如植物般的風格化圖案，營造出宛如波紋蕩漾的視覺流動感。

同樣是貓科動物，以老虎為主角的HARYMA項鍊，結合5顆總重28.04克拉的帝王托帕石，琥珀金澤溫暖濃郁，呈階梯式錯落排布，如虎踞寶石階梯。栩栩如生的老虎輪廓深邃立體，雙眼鑲嵌著銳利的祖母綠，周圍以對比的白色、黃色、橙色鑽石及石榴石漸層色彩還原老虎皮毛的絢麗光暈，立體雕刻的老虎彷彿緩步潛行，肌肉紋理精準入微。採全段鉸接結構的項鍊服貼頸部，圖元風格鍊條以量身切割的縞瑪瑙延伸老虎毛皮斑紋視覺感。

●抽象表達的極致之美

受兩顆大尺寸的圓潤祖母綠啟發，SOLENARA項鍊體現了卡地亞簡約純粹的美學追求。圓潤輪廓的祖母綠化作縱向排列的吊墜，與鑽石的硬朗幾何形狀形成對比；不對稱結構巧妙構成視覺上的和諧平衡，呈現出流暢、垂墜的動態美感，正如音樂術語中的「連奏」（legato）般一氣呵成。TELLURA項鍊則是一件極具想像力的珠寶雕塑，靈感來自30顆鑽石的別緻形狀，透過抽象的視覺表達，描繪火山噴發、岩漿流動的壯麗景象。設計師與工匠密切合作，鋪鑲鑽石與鏤空漩渦圖案交替排布，營造出岩漿奔湧般的流動視覺效果。

除了項鍊，Le Chœur des Pierres更受到八顆獨特的寶石的啟發，打造了八款戒指。突破傳統的SPECULA戒指選用兩顆總重6.44克拉的三角形鑽石作為可轉換珠寶的主角，重新詮釋經典「Toi & Moi」設計：建築感鏡像結構將戒指佈局一分為二，尖端相對時人形紋圖案如階梯般延伸；翻轉造型，戒身彷彿圍繞寶石徐徐展開。

一顆20.24克拉的塔糖形切割哥倫比亞祖母綠為TETRAYA戒指的主角，寶石兩側改良盾形鑽石的幾何造型呼應了祖母綠的三角形刻面，18顆量身切割的紅寶石構成鑲邊，不僅強化了戒指的立體感，「綠與紅」經典對比配色更致敬了品牌的經典傳承。STRATELIA戒指宛如一座小型多面體建築，以錯落有致的層次點綴著祖母綠形切割鑽石，襯托中央23.35 克拉馬達加斯加枕形切割藍寶石，藍寶石下方採通透開放設計，讓光線自由流轉，彷彿將蒼穹與雲海的壯闊光影納於其中。

SOLENARA項鍊，鉑金鑲嵌祖母綠、鑽石。圖／卡地亞提供
SOLENARA項鍊，鉑金鑲嵌祖母綠、鑽石。圖／卡地亞提供

Virginie Efira配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供
Virginie Efira配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供

SPECULA戒指，白K金鑲嵌縞瑪瑙、鑽石。圖／卡地亞提供
SPECULA戒指，白K金鑲嵌縞瑪瑙、鑽石。圖／卡地亞提供

Tilda Swinton配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供
Tilda Swinton配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供

TETRAYA戒指，鉑金鑲嵌祖母綠、紅寶石、鑽石；STRATELIA戒指，鉑金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／卡地亞提供
TETRAYA戒指，鉑金鑲嵌祖母綠、紅寶石、鑽石；STRATELIA戒指，鉑金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／卡地亞提供

HARYMA項鍊，黃K金鑲嵌托帕石、石榴石、祖母綠、縞瑪瑙、黃色及橙色鑽石、鑽石。圖／卡地亞提供
HARYMA項鍊，黃K金鑲嵌托帕石、石榴石、祖母綠、縞瑪瑙、黃色及橙色鑽石、鑽石。圖／卡地亞提供

OLORRA項鍊，白K金鑲嵌祖母綠、綠松石、青金石、鑽石。圖／卡地亞提供
OLORRA項鍊，白K金鑲嵌祖母綠、綠松石、青金石、鑽石。圖／卡地亞提供

舒淇配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供
舒淇配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供

TESSELIA戒指，中央鑲嵌一顆5.24克拉的莫三比克紅寶石。圖／卡地亞提供
TESSELIA戒指，中央鑲嵌一顆5.24克拉的莫三比克紅寶石。圖／卡地亞提供

LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列的設計從寶石的特質出發。圖／卡地亞提供
LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列的設計從寶石的特質出發。圖／卡地亞提供

TELLURA項鍊，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
TELLURA項鍊，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供

HARYMA項鍊，以五顆總重28.04克拉的帝王托帕石襯托栩栩如生的老虎。圖／卡地亞提供
HARYMA項鍊，以五顆總重28.04克拉的帝王托帕石襯托栩栩如生的老虎。圖／卡地亞提供

HARHARYMA項鍊鑲嵌五顆總重28.04克拉的帝王托帕石。圖／卡地亞提供
HARHARYMA項鍊鑲嵌五顆總重28.04克拉的帝王托帕石。圖／卡地亞提供

（由左至右）舒淇、Tuba Büyüküstün、Zoe Saldaña、Tilda Swinton、Virginie Efira。圖／卡地亞提供
（由左至右）舒淇、Tuba Büyüküstün、Zoe Saldaña、Tilda Swinton、Virginie Efira。圖／卡地亞提供

TESSELIA戒指製作過程。圖／卡地亞提供
TESSELIA戒指製作過程。圖／卡地亞提供

John Legend於卡地亞雞尾酒會中配戴卡地亞作品登台演出。圖／卡地亞提供
John Legend於卡地亞雞尾酒會中配戴卡地亞作品登台演出。圖／卡地亞提供

PANTHÈRE KENTIA項鍊，白K金鑲嵌藍寶石、祖母綠、縞瑪瑙、鑽石。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE KENTIA項鍊，白K金鑲嵌藍寶石、祖母綠、縞瑪瑙、鑽石。圖／卡地亞提供

Zoe Saldaña配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供
Zoe Saldaña配戴全新LE CHŒUR DES PIERRES頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供

TUTTI KANYA項鍊，鉑金鑲嵌祖母綠、藍寶石、紅寶石、鑽石。圖／卡地亞提供
TUTTI KANYA項鍊，鉑金鑲嵌祖母綠、藍寶石、紅寶石、鑽石。圖／卡地亞提供

舒淇 珠寶 好萊塢

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