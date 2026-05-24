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皮克敏帶動台灣旅客赴廣島 業者：訂單增1.8倍

中央社／ 台北24日電

暑假旅遊旺季即將到來，根據訂房平台業者統計，今年4月總交易額年增突破1.6倍，其中日本廣島因擁有日本唯一的皮克敏公園帶動台灣旅客造訪意願，訂單較去年同期增1.8倍。

手機遊戲Pikmin Bloom近期在台掀起旋風，不僅帶動旅客赴嘉義散步旅遊，也讓台灣旅客赴日本旅遊的目的地選擇產生變化。

旅遊業者樂天旅遊發布新聞稿說明，根據最新統計今年4月份總交易額年增突破1.6倍，顯示旅客精準鎖定暑假檔期提早預訂卡位的強烈需求，其中廣島地區是這波熱潮中竄升速度最快的超級黑馬之一。

樂天旅遊表示，根據最新內部訂單數據，廣島在台灣旅客的都道府縣熱門排行榜中，短短一個月內旅宿預訂排名大幅躍升8個名次，廣島4月份台灣旅客赴廣島的訂單數量呈現亮眼成長，較去年同期增加超過1.8倍。

樂天旅遊台灣區總經理陳忠豪表示，從台灣市場的預訂數據觀察，日本的二、三線地區如鳥取、新潟、三重、廣島地區都有非常驚人漲幅；其中廣島正以截然不同面貌重新進入旅客視野，不僅搭上令台灣人最著迷的皮克敏風潮，睽違23年的廣島電鐵全新「循環線」近期正式開通。

樂天旅遊指出，位於廣島的「皮克敏露台in宮島SA」在今年5月重新整修後開放，預計將成為台灣旅客心目中的必遊景點之一。

皮克敏 廣島 公園

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