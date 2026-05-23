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草悟道人潮爆滿 「五月瘋藍莓～農村水保樂園」嗨翻台中

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
農村水保署台中分署長陳榮俊(右1)與來賓們一同種下藍莓，強調「守護土地」的重要性。記者宋健生／攝影
農村水保署台中分署長陳榮俊(右1)與來賓們一同種下藍莓，強調「守護土地」的重要性。記者宋健生／攝影

台中草悟道周末化身最Chill的「藍莓農村樂園」！由農業部農村發展及水土保持署台中分署主辦的《五月瘋藍莓～農村水保樂園》，23日起一連兩天在草悟道熱鬧登場，結合藍莓產業、環境教育、親子互動、市集展售與音樂演出，吸引大批民眾湧入參與。

而首日活動，現場人潮絡繹不絕、氣氛熱烈，成功打造台中年度最具話題性的農村盛會。

這項活動，集結超過80攤中苗地區青農、農村社區與特色品牌，推出藍莓鮮果、果醬、氣泡飲、甜點及各式創意加工品，許多熱門攤位從下午一路排隊至晚間，民眾紛紛表示：「原來國產藍莓可以這麼好吃、這麼潮！」

現場同步規劃藍莓植栽DIY、農村手作體驗及田媽媽特色美食，讓民眾從「產地到餐桌」實際感受農村創新與永續農業的魅力。

開幕活動由知名棒球教練謝長亨與2025年U12世界少棒錦標賽銅牌隊伍—台中市和平區雙崎部落自由國小小選手共同揮棒揭幕，象徵「擊出農村新高度、守護韌性國土」。

現場更安排致贈球棒儀式，鼓勵偏鄉小球員持續追夢，讓農村、水保與體育精神結合，成為本次活動最吸睛的畫面之一。

農村水保署台中分署分署長陳榮俊表示，希望透過趣味互動，讓環境教育、水土保持與農村文化從小扎根，吸引更多家庭走進農村、認識土地。

活動串聯中區環境教育場所聯盟及苗栗人文生態休閒聯盟等跨域單位，共同設置環境教育闖關區，透過遊戲互動推廣防災、水土保持、生態保育及減碳永續理念。

許多家長表示，孩子在遊戲中學習環境知識，不僅提升參與感，也真正理解「守護土地」的重要性。

除了白天熱鬧的市集與體驗活動，晚間登場的「藍色星光音樂會」，吸引大量民眾席地而坐聆聽演出。從原創樂團、族語歌手到海島風音樂接力演唱，搭配晚風與燈光，讓草悟道宛如大型戶外音樂祭，不少民眾直呼：「根本不像農村活動，超像城市派對！」

另外，預計24日登場的「藍莓寶寶大鬥舞PK賽」，將有來自中部地區多組幼兒園與親子團隊穿上創意造型服裝，配合藍莓主題音樂活力開跳，預料將成為全場焦點。

陳榮俊說，「五月瘋藍莓」不只是市集活動，更希望透過藍莓產業串聯環境教育、青年返鄉、農村創新與永續發展，讓更多人看見農村的改變與可能。

未來也將持續透過跨域合作與創新行銷，推動中苗農村產業升級，打造兼具韌性、永續與生活感的農村品牌平台。

開幕活動安排致贈球棒儀式，鼓勵偏鄉小球員持續追夢，讓農村、水保與體育精神結合。記者宋健生／攝影
開幕活動安排致贈球棒儀式，鼓勵偏鄉小球員持續追夢，讓農村、水保與體育精神結合。記者宋健生／攝影

《五月瘋藍莓～農村水保樂園》23日起一連兩天在台中草悟道熱鬧登場。記者宋健生／攝影
《五月瘋藍莓～農村水保樂園》23日起一連兩天在台中草悟道熱鬧登場。記者宋健生／攝影

現場集結超過80攤中苗地區青農、農村社區與特色品牌，人潮絡繹不絕。記者宋健生／攝影
現場集結超過80攤中苗地區青農、農村社區與特色品牌，人潮絡繹不絕。記者宋健生／攝影

草悟道 台中 台中市

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