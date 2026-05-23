Blue Box Café英式3層下午茶煥新貌！名廚林明健策劃、春夏新菜登場

隨著季節悄然更迭，台北頂級時尚餐飲地標Blue Box Café Taipei，正式以「春夏之光」為題揭開本季新菜序幕。顧問主廚林明健（Chef Kin）特別以明亮果香與清脆食感為靈感，重新勾勒專屬這個季節的餐桌風景。

新一季菜單將清爽、酸甜與鮮香完美轉化為餐盤上的細膩美學，從午間、晚間套餐到儀式感滿點的英式三層下午茶，皆圍繞著輕盈且富層次的風味脈絡展開，演繹品牌對當代餐飲美感的優雅詮釋。

本次前菜率先引領賓客感受春意盎然的朝氣，質地細滑且乳香濃郁的布拉塔起司，巧妙搭配主廚自製的檸檬果醬，與菊苣生菜的爽脆、鯷魚檸檬油醋的鹹鮮相互襯托，交織出酸甜清爽的開胃序曲。另一道輕漬鮭魚則將鮭魚經輕漬處理，保留柔嫩質地與油脂香氣，佐以椰子風味醬汁，一入口就能感受到南洋風格的溫潤椰香，搭配熟成芒果賦予酸香與果味，綴以西米珍珠，是充滿南洋氣息的一道前菜。

主菜部分同樣展現經典與創新的完美平衡。深受饕客偏愛的特級菲力牛排，將肉質烹調至軟嫩鮮美，搭配甘甜的防風草根泥與黑胡椒牛肉汁，讓濃郁的醬香在舌尖層層堆疊，結構經典而風味純粹。餐後甜點更藏有令人驚喜的季節心思，質地蓬鬆的戚風海綿蛋糕切開後，裡頭裹著紅心芭樂果凍與草莓慕絲，果凍的酸甜清爽與慕絲的柔滑細緻完美融合，在口中優雅散發輕盈而細膩的在地熱帶風情。

除了正餐套餐，廣受歡迎的英式三層下午茶亦同步換上春夏新貌。鹹點由金黃酥脆的蟹肉餅、濃郁菌菇鮮香的蘑菇帕菲塔，以及鹹香輕巧的煙燻鮭魚三明治領軍；甜點則延續明快輕盈的節奏，推出揉合柚子與椪柑柑橘奶霜的迷你泡芙、微酥細緻的覆盆莓馬卡龍，以及清甜多汁的蘋果塔。每一道精緻餐點都承載著Blue Box Café Taipei所描繪的春夏節奏，邀請喜愛精緻生活風格的賓客親自蒞臨，感受風味隨日光輕盈流轉的優雅氛圍。

◎Blue Box Café Taipei ．地址：台北市信義區松壽路 9 號 2F（新光三越 台北信義新天地 A9） ．電話：02-2722-3989 ．販售價格及內容：午間及晚套餐每套1,480元起＋10%、英式三層下午茶每套1,580元起＋10%，詳細內容請洽門店。

甜點「戚風海綿蛋糕、紅心芭樂、草莓慕絲」。圖／Blue Box Café Taipei提供

英式三層下午茶每套1,580元起＋10%。圖／Blue Box Café Taipei提供

主菜「美國特級菲力、馬鈴薯泥、乾蔥醬、黑胡椒牛肉汁」。圖／Blue Box Café Taipei提供

主菜「羊肚菌、洋薏仁、甜豆、榛果」。圖／Blue Box Café Taipei提供

前菜「香煎干貝、橄欖、海葡萄、百香果奶油白醬」。圖／Blue Box Café Taipei提供

主菜「紅條魚、蒜苗、蒜香奶油醬、蒔蘿油」。圖／Blue Box Café Taipei提供

前菜「布拉塔起司、檸檬果醬、菊苣生菜、鯷魚檸檬油醋」。圖／Blue Box Café Taipei提供

無酒精MOCKTAIL「SAKURA MIST」。圖／Blue Box Café Taipei提供