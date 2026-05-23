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Blue Box Café英式3層下午茶煥新貌！名廚林明健策劃、春夏新菜登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Tiffany & Co.邀請米其林星廚林明健（Chef Kin）擔任Blue Box Café Taipei餐飲顧問。圖／Blue Box Café Taipei提供
Tiffany & Co.邀請米其林星廚林明健（Chef Kin）擔任Blue Box Café Taipei餐飲顧問。圖／Blue Box Café Taipei提供

隨著季節悄然更迭，台北頂級時尚餐飲地標Blue Box Café Taipei，正式以「春夏之光」為題揭開本季新菜序幕。顧問主廚林明健（Chef Kin）特別以明亮果香與清脆食感為靈感，重新勾勒專屬這個季節的餐桌風景。

新一季菜單將清爽、酸甜與鮮香完美轉化為餐盤上的細膩美學，從午間、晚間套餐到儀式感滿點的英式三層下午茶，皆圍繞著輕盈且富層次的風味脈絡展開，演繹品牌對當代餐飲美感的優雅詮釋。

本次前菜率先引領賓客感受春意盎然的朝氣，質地細滑且乳香濃郁的布拉塔起司，巧妙搭配主廚自製的檸檬果醬，與菊苣生菜的爽脆、鯷魚檸檬油醋的鹹鮮相互襯托，交織出酸甜清爽的開胃序曲。另一道輕漬鮭魚則將鮭魚經輕漬處理，保留柔嫩質地與油脂香氣，佐以椰子風味醬汁，一入口就能感受到南洋風格的溫潤椰香，搭配熟成芒果賦予酸香與果味，綴以西米珍珠，是充滿南洋氣息的一道前菜。

主菜部分同樣展現經典與創新的完美平衡。深受饕客偏愛的特級菲力牛排，將肉質烹調至軟嫩鮮美，搭配甘甜的防風草根泥與黑胡椒牛肉汁，讓濃郁的醬香在舌尖層層堆疊，結構經典而風味純粹。餐後甜點更藏有令人驚喜的季節心思，質地蓬鬆的戚風海綿蛋糕切開後，裡頭裹著紅心芭樂果凍與草莓慕絲，果凍的酸甜清爽與慕絲的柔滑細緻完美融合，在口中優雅散發輕盈而細膩的在地熱帶風情。

除了正餐套餐，廣受歡迎的英式三層下午茶亦同步換上春夏新貌。鹹點由金黃酥脆的蟹肉餅、濃郁菌菇鮮香的蘑菇帕菲塔，以及鹹香輕巧的煙燻鮭魚三明治領軍；甜點則延續明快輕盈的節奏，推出揉合柚子與椪柑柑橘奶霜的迷你泡芙、微酥細緻的覆盆莓馬卡龍，以及清甜多汁的蘋果塔。每一道精緻餐點都承載著Blue Box Café Taipei所描繪的春夏節奏，邀請喜愛精緻生活風格的賓客親自蒞臨，感受風味隨日光輕盈流轉的優雅氛圍。

◎Blue Box Café Taipei

．地址：台北市信義區松壽路 9 號 2F（新光三越 台北信義新天地 A9）

．電話：02-2722-3989

．販售價格及內容：午間及晚套餐每套1,480元起＋10%、英式三層下午茶每套1,580元起＋10%，詳細內容請洽門店。

甜點「戚風海綿蛋糕、紅心芭樂、草莓慕絲」。圖／Blue Box Café Taipei提供
甜點「戚風海綿蛋糕、紅心芭樂、草莓慕絲」。圖／Blue Box Café Taipei提供

英式三層下午茶每套1,580元起＋10%。圖／Blue Box Café Taipei提供
英式三層下午茶每套1,580元起＋10%。圖／Blue Box Café Taipei提供

主菜「美國特級菲力、馬鈴薯泥、乾蔥醬、黑胡椒牛肉汁」。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「美國特級菲力、馬鈴薯泥、乾蔥醬、黑胡椒牛肉汁」。圖／Blue Box Café Taipei提供

主菜「羊肚菌、洋薏仁、甜豆、榛果」。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「羊肚菌、洋薏仁、甜豆、榛果」。圖／Blue Box Café Taipei提供

前菜「香煎干貝、橄欖、海葡萄、百香果奶油白醬」。圖／Blue Box Café Taipei提供
前菜「香煎干貝、橄欖、海葡萄、百香果奶油白醬」。圖／Blue Box Café Taipei提供

主菜「紅條魚、蒜苗、蒜香奶油醬、蒔蘿油」。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「紅條魚、蒜苗、蒜香奶油醬、蒔蘿油」。圖／Blue Box Café Taipei提供

前菜「布拉塔起司、檸檬果醬、菊苣生菜、鯷魚檸檬油醋」。圖／Blue Box Café Taipei提供
前菜「布拉塔起司、檸檬果醬、菊苣生菜、鯷魚檸檬油醋」。圖／Blue Box Café Taipei提供

無酒精MOCKTAIL「SAKURA MIST」。圖／Blue Box Café Taipei提供
無酒精MOCKTAIL「SAKURA MIST」。圖／Blue Box Café Taipei提供

前菜「輕漬鮭魚、椰子、芒果、西米珍珠」。圖／Blue Box Café Taipei提供
前菜「輕漬鮭魚、椰子、芒果、西米珍珠」。圖／Blue Box Café Taipei提供

下午茶 台北

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