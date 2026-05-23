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TTE旅展第二日 人潮擠爆買氣出籠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台北國際觀光博覽會（TTE）第二日，適逢周六人潮湧現。圖／業者提供
台北國際觀光博覽會（TTE）第二日，適逢周六人潮湧現。圖／業者提供

台北國際觀光博覽會（TTE）第二日，適逢周六人潮湧現，買氣更勝昨日。觀察旅展現場狀況，中午人潮陸續湧現，這也反應在實際訂單上，今日業績為昨日的3倍，且特別以歐洲線、日本線詢問度最高，成交訂單出團時間集中於今年6、7、8月，以暑假親子行程最為熱銷，如「北海道哈密瓜螃蟹5日」、「大阪環球樂高雙樂園6日」等行程，因兒童不占床半價、折1萬等優惠，推升日本相關行程買氣。韓國線、東南亞線的賣況同樣火熱，如當日限定商品「首爾保證萬豪採果5日」，由於價格不到兩萬，僅19,999元起，因此在下午兩點左右就已售罄。

長線行程除了歐洲持續熱銷外，美加黃刀鎮、秘魯、埃及等行程銷售熱度最高，特別是現場出現多筆「百萬」訂單，如秋季前往美加東賞楓一組高達10人的訂單；土耳其相關行程也出現「四」字頭價格，推升詢問熱度，如「特選直飛土耳其10日」最低價僅44,900元，還可以早鳥價加購熱氣球優惠；而國內賣況則以鳴日號、行駛阿里山的栩悅號等鐵道行程最為熱銷。

23日進入周末檔期，預期人潮達到旅展高峰，可望持續延續買氣熱度，現場也持續針對日本、東南亞等親子行程，給予加碼優惠，如馬新大紅花海上VILLA 6日最低價44,900元起，其他東南亞非DM商品在旅展現場最高可折2,000元；名古屋親子雙樂園5日，也有兒童不占床折1萬、旅展再折1,000元，售價最低39,900元。

旅展 首爾 東南亞

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