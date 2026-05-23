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金罐變藍罐！三得利頂級啤酒全新改版 極致職人工藝再升級
日本高端啤酒品牌「三得利頂級啤酒 The PREMIUM MALT'S」於2026年迎來全面煥新，從包裝視覺到酒液風味同步升級 。品牌以全新代表色「星幕藍（Premium Blue）」取代過往的金色基調，藉由更飽滿細緻的口感與悠長乾淨的餘韻，重新詮釋屬於當代高端啤酒的從容魅力 。
三得利頂級啤酒始終堅持日式職人精神，從原料到釀造工藝皆不妥協 。酒款堅持使用100%日本深層天然水，並嚴選「歐洲濃香型啤酒花」與世界稀有的「鑽石麥芽」 。2026年的全新包裝，更採用具延展感的360度環罐設計，漸層藍色罐身搭配無數細微閃爍的星光，展現出成熟沉穩的高級感，將「頂級」從外顯的華麗轉化為一種內在富裕的品味表達 。
除視覺設計煥然一新，風味表現上也同步再進化 。釀酒團隊進一步深化麥芽風味成分的分析，增強旨味（Umami）成分的萃取，使啤酒擁有更深層的豐富度與更乾淨的餘韻表現，讓整體酒體更顯飽滿且更具層次 。無論是搭配餐桌上的精緻料理，還是忙碌一天後的片刻放鬆，全新升級的風味都能完美演繹「入口細緻、餘韻悠長」的核心特色，昇華每一個日常時刻 。
深耕台灣市場多年，三得利頂級啤酒持續創下亮眼銷售表現 。為了讓台灣消費者實際感受極致的品飲魅力，三得利全球烈酒公司特別將「神泡達人店」機制從日本引進台灣 。2026年於全台精選29家「神泡達人店」，致力推廣最具代表性的「神泡」體驗，呈現「7：3啤酒與泡沫黃金比例」的細緻綿密泡沫，讓消費者在微醺小酌時刻，皆能享受香氣與口感兼具的極致感官饗宴 。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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