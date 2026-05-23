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極繁與極簡共演的金黃煙火 Boucheron推全新Serpent Bohème系列珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林心如曾配戴Boucheron全新Serpent Boheme系列耳環，明亮動容。圖／Boucheron提供
林心如曾配戴Boucheron全新Serpent Boheme系列耳環，明亮動容。圖／Boucheron提供

百年法國高級珠寶世家Boucheron（寶詩龍）日前發表全新Serpent Bohème系列Vintage主題新作與鑽石新品。全系列以溫婉的水滴造型象徵蛇首，精雕細琢的蛇身在黃金鱗片的映襯下瀟灑生姿，展現靈蛇獨有的神祕張力，日前不僅有林心如配戴Serpent Bohème水滴耳環出席活動，韓團人氣女星Karina也在拍攝MV時配戴耳環與項鍊、令人耳目一新。

本次焦點包含3件Serpent Bohème系列Vintage新品，涵蓋項鍊1件、戒指1件與可兼作髮飾的胸針1件。新作巧妙延續水滴型蛇首與黃金鱗片的經典特色，並打既定框架將珠寶改以左右對稱的形式進化為新符碼，另外同步推出8件Serpent Bohème系列鑽石新品，包含項鍊5件、耳環2件與手錶1件，同樣延續該系列的扭索項鍊、鑲鑽水滴和圓珠飾邊等細節，但分別帶來極繁風格的長項鍊與極簡風格的短項鍊，滿足當代風潮的多變品味。

其中，Serpent Bohème系列鑽石長項鍊以中央向兩側依序遞減、呈放射狀的流蘇式（Fringe）設計，除體現19世紀中葉的「考古復興主義」（Archaeological Revival Style），透過將水滴幾何規律且垂直懸掛的手法更帶有幾分「花環型項鍊（Garland Necklace）」的聯想，一旦在晚宴或舞會中搭配黑色或香檳金色晚禮服，都能傳遞落落大方與典雅。

另一款短項鍊則走簡約輕巧路線，無論搭配棉質襯衫或小洋裝都有不錯效果，色彩上無論奶油白、駝色、或復古燕麥色皆能讓珠寶襯托整體造型，並接軌時下看似不經意但講究的輕奢風潮，展現法式隨興（性）。

Boucheron Serpent Bohème系列Vintage戒指，黃金、鑲嵌鑽石，23萬4,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列Vintage戒指，黃金、鑲嵌鑽石，23萬4,000元。圖／Boucheron提供

Boucheron Serpent Bohème系列Vintage胸針，黃金、鑲嵌鑽石，43萬2,000元，亦可轉化為髮飾。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列Vintage胸針，黃金、鑲嵌鑽石，43萬2,000元，亦可轉化為髮飾。圖／Boucheron提供

從靈蛇蛻變為水珠意念的Boucheron Serpent Bohème系列珠寶，以黃金、鑽石與幾何之美，展現古典與當代的溫柔交織。圖／Boucheron提供
從靈蛇蛻變為水珠意念的Boucheron Serpent Bohème系列珠寶，以黃金、鑽石與幾何之美，展現古典與當代的溫柔交織。圖／Boucheron提供

Boucheron高級珠寶系列Serpent Bohème項鍊，黃金、鑲嵌402顆鑽石總重約9.8克拉，型號JCL01445，長約37公分，419萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Serpent Bohème項鍊，黃金、鑲嵌402顆鑽石總重約9.8克拉，型號JCL01445，長約37公分，419萬元。圖／Boucheron提供

Boucheron Serpent Bohème系列腕表，精鋼、石英機芯、珍珠母貝面盤、鑲嵌鑽石，14萬9,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列腕表，精鋼、石英機芯、珍珠母貝面盤、鑲嵌鑽石，14萬9,000元。圖／Boucheron提供

Boucheron Serpent Bohème系列項鍊，黃金、鑲嵌鑽石，25萬5,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列項鍊，黃金、鑲嵌鑽石，25萬5,000元。圖／Boucheron提供

Boucheron Serpent Bohème系列耳環，黃金、鑲嵌鑽石，29萬2,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列耳環，黃金、鑲嵌鑽石，29萬2,000元。圖／Boucheron提供

珠寶 鑽石 林心如

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