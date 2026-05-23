聯手前衛潮流雙拍擋Yoon、Verbal 愛彼打造全新皇家橡樹概念時計

瑞士頂級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）繼先前與Swatch合作、發表引起熱烈討論音浪的Royal Pop懷表後，近日再度推出全新高價限量作：與東京指標性潮流品牌AMBUSH兩位創辦人Yoon Ahn與Verbal共同設計的Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪，將街頭叛逆DNA融入百年高級製表殿堂。

日裔美籍設計師Yoon Ahn與嘻哈樂手Verbal這對夫妻雙人組在2008年創立了AMBUSH。他們前衛的設計創意結合次文化街頭感與奢華工藝兩項要素，因此一砲而紅，除了從飾品珠寶起家、轉而跨足成衣，日後並被跨國集團NGG收購；Yoon Ahn並曾在2018至2022年期間擔任Dior Men珠寶總監，讓兩人同時擁有街頭風格與高價精品的雙重話語權。

此種前衛破格的調性亦吻合了愛彼Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列的定位，品牌最早於2002年為慶祝皇家橡樹（Royal Oak）30周年發表Royal Oak Concept系列，並陸續在2008年發表碳概念陀飛輪計時碼表、2024年在巴黎高訂周發表Tamara Ralph限量款，持續拓展系列的深度與廣度，

根據品牌官方資料，Verbal本身也是愛彼的收藏家，藏品中並包含Royal Oak Concept系列，或也是雙方一拍即合的關鍵因素。

全新問世的Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪採用38.5毫米鈦金屬，動力來源是以品牌既有2964機芯為基礎研發的2982手動上鍊機芯，除無上層夾板遮蔽的飛行陀飛輪更具賞玩樂趣，同時愛彼也首度以鋁製陀飛輪框架搭配紅色陽極氧化上層框架，表款底蓋表圈另刻有象徵兩人名字首字母的Y/V字樣，將源自次世代的不羈交織以瑞士工藝，催生出關於風格的全新變奏活力。

VERBAL除了是AMBUSH創辦人之一，也是日本嘻哈名團m-flo的成員。圖／Audemars Piguet提供

底蓋的八角表圈上除了也有著該系列經典的六角子母對鎖螺絲，並刻有Audemars Piguet、Limited Edition，以及象徵兩人名字首字母的Y/V字樣。圖／Audemars Piguet提供

Audemars Piguet愛彼Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪，鈦金屬、全球限量150只。圖／Audemars Piguet提供

Audemars Piguet愛彼Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪腕表。圖／Audemars Piguet提供

前衛潮流夫妻組合的Yoon（右）與VERBAL，以東京為基地、創立了近10年席捲全球潮流與精品圈的品牌AMBUSH，近日並與愛彼Audemars Piguet聯名共創。圖／Audemars Piguet提供