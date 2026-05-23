聯手前衛潮流雙拍擋Yoon、Verbal 愛彼打造全新皇家橡樹概念時計
瑞士頂級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）繼先前與Swatch合作、發表引起熱烈討論音浪的Royal Pop懷表後，近日再度推出全新高價限量作：與東京指標性潮流品牌AMBUSH兩位創辦人Yoon Ahn與Verbal共同設計的Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪，將街頭叛逆DNA融入百年高級製表殿堂。
日裔美籍設計師Yoon Ahn與嘻哈樂手Verbal這對夫妻雙人組在2008年創立了AMBUSH。他們前衛的設計創意結合次文化街頭感與奢華工藝兩項要素，因此一砲而紅，除了從飾品珠寶起家、轉而跨足成衣，日後並被跨國集團NGG收購；Yoon Ahn並曾在2018至2022年期間擔任Dior Men珠寶總監，讓兩人同時擁有街頭風格與高價精品的雙重話語權。
此種前衛破格的調性亦吻合了愛彼Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列的定位，品牌最早於2002年為慶祝皇家橡樹（Royal Oak）30周年發表Royal Oak Concept系列，並陸續在2008年發表碳概念陀飛輪計時碼表、2024年在巴黎高訂周發表Tamara Ralph限量款，持續拓展系列的深度與廣度，
根據品牌官方資料，Verbal本身也是愛彼的收藏家，藏品中並包含Royal Oak Concept系列，或也是雙方一拍即合的關鍵因素。
全新問世的Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪採用38.5毫米鈦金屬，動力來源是以品牌既有2964機芯為基礎研發的2982手動上鍊機芯，除無上層夾板遮蔽的飛行陀飛輪更具賞玩樂趣，同時愛彼也首度以鋁製陀飛輪框架搭配紅色陽極氧化上層框架，表款底蓋表圈另刻有象徵兩人名字首字母的Y/V字樣，將源自次世代的不羈交織以瑞士工藝，催生出關於風格的全新變奏活力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。