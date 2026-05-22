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獨立製表Gerald Charles年度新作抵台 獨家合作中美鐘錶一展大師風範
獨立製表品牌Gerald Charles今年於Watches and Wonders Geneva 2026表展期間發表多款新作，品牌依循創辦人Gérald Charles Genta的No Compromise哲學，揉合建築感、藝術性與高辨識度的非對稱表殼，成為時間的雕塑，近日並於台北中美鐘錶舉辦鑑賞會、帶來多款年度新作。
以網球白為主調的Maestro GC Sport Tennis White是搶眼活力新品。其表殼採用Darkblast®五級鈦金屬，並搭配左側旋入式表冠，實際重量僅約64公克，同時由於經專利強化處理，其抗刮能力並為原本鈦金屬的10倍；超薄瑞士製2.0機芯提供50小時動力儲存，並有5G防震、100米防水性能。表款並搭配漸層面盤與魔鬼氈式表帶，日常實戴且便利。
另一只同樣以網球為靈感的焦點則是Maestro 3.0 Chronograph Clay腕表，其陶土色調直觀讓人聯想到激烈攻防的紅土意象，並運用瑞士製3.0機芯為動力，機芯並由多達351個零件組成，翻至背面，並可在透明底蓋中欣賞K金自動盤與自動盤上帶有品牌經典的六角蜂紋（honeycomb motif）。
品牌今年同時亦跨足女表設計，帶來Mini Maestro系列。30mm的表款靈感源自2006年時發表、現正收藏在日內瓦博物館的經典表款，然一次帶來黑、冰藍與粉紅三種色調，同時其表圈共鑲嵌54顆鑽石重約0.53克拉，最具辨識度的更屬將Clous de Paris釘紋運用在面盤中央和表帶紋理，添多了幾分古典雅韻。同時配戴者還可自行選購、更換超過種橡膠或皮表帶，自由變幻色彩、質感。該系列新作已於近日抵台，與中美鐘錶獨家合作引進，可親臨或電洽預約鑑賞。
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