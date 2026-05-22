直擊台灣Fine Dining黃金十年 Liz新書解構當代台灣味覺風景

深耕台灣Fine Dining領域多年的飲食評論家高琹雯（Liz），推出個人第三本著作《歡迎入座：12位主廚的極致餐桌，台灣精緻餐飲黃金10年》，以2014年至2024年為時間軸，回望台灣精緻餐飲快速躍升、與國際接軌的重要十年。

身為「Taster美食加」網路媒體、「Liz的美食家自學之路」YouTube頻道與同名部落格創辦人，高琹雯也是國內少數長期聚焦Fine Dining文化的飲食評論者，並已連續五年擔任「500盤」評審。她在新書中，不只記錄餐廳與料理，更試圖梳理出台灣當代餐飲文化的形成脈絡。

全書以江振誠於2014年返台開設「RAW」作為起點，並以RAW於2024年落幕作結，將這十年間的餐飲變化視為一場「餐桌上的文化運動」。書中指出，這十年間，台灣餐飲透過《米其林指南》、《亞洲50最佳餐廳》等國際評鑑逐步走向世界，同時也在地方風土、族群記憶與文化認同之中，不斷摸索屬於「台灣味」的輪廓。

《歡迎入座》分為兩大部分。第一部分聚焦台灣Fine Dining的歷史與發展，從Fine Dining的定義談起，回溯清治時期、國民政府來台後，到1980、1990年代以降的飲食文化變遷，進一步分析「黃金十年」形成的背景與原因。

第二部分則深入訪談12位代表性主廚，透過「主廚養成」、「如何定義台灣味」、「Fine Dining的本質」、「餐飲評鑑」以及「台灣餐飲產業未來」等五大核心問題，描繪出台灣當代精緻餐飲的重要樣貌。

此外，高琹雯也同步於「Taster美食加」官網推出限量親簽版，目前僅剩最後50本。購買親簽版除了能獲得Liz親筆簽名，還加贈由知名食物插畫家Leslie Wang手繪的電子版「Liz的台北美食地圖」，並可參加6月13日在米其林入選甜點餐廳「HUGH dessert dining」舉辦的限定讀友會抽獎。

該活動將由Liz親自與讀者交流，並搶先體驗「HUGH dessert dining」夏季甜點套餐（價值1800元），內容包含7道甜點，限額16名。所有Liz的粉絲們不妨試試手氣，將有機會與Liz一同入座，分享她的精闢觀點。