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「MUJI無印良品南西門市」全新改裝登場 首度導入「MUJI Labo」系列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
改裝後的「MUJI無印良品南西門市」提升服飾占比。圖／MUJI無印良品提供
改裝後的「MUJI無印良品南西門市」提升服飾占比。圖／MUJI無印良品提供

隨著台北中山南西商圈近年持續進行百貨改裝與街區型態發展，此區域逐步由過往以購物為主的場域，轉為結合生活風格、體驗與觀光人流的城市空間，消費者的停留方式與消費結構亦隨之改變。在這些條件狀況下，MUJI無印良品啟動南西門市改裝計畫，透過樓層位置、商品構成與空間設計的調整，回應商圈與顧客需求的變化，也重新思考門市在城市生活中的樣貌。

「MUJI無印良品南西門市」配合百貨整體規劃，由原B1樓層遷移至6樓，相較過往，6樓以家庭客層為主，顧客停留時間較長，消費行為也更容易貼近日常生活情境。改裝後門市坪數由原先的145坪擴大為近210坪，商品配置與動線安排更完整，同時強化店內主要動線設計，透過具開放感的中央通道，串聯各商品區域，提升空間的流動性與視線的通透感，讓消費者能以更自由的方式遊逛探索商品。

因應中山南西商圈近年逐步形成以風格與選物為主的消費氛圍，「MUJI無印良品南西門市」將服飾區占比提升至接近整體門市面積的一半，並首度導入「MUJI Labo」系列。在陳列規劃上，改裝後的南西門市首度於全台MUJI無印良品服飾賣場全面導入白色貨架與層板設計，襯托服飾商品的自然生活質感，同時將衣料貨架數提升至77座，並設置20座人形穿搭展示。

食品區特別於入口處集中陳列台灣生產食品，讓消費者與觀光旅客能更直覺地選購多樣化的特色商品。門市也保留廣受觀光客喜愛的「良品市場」區域，延續南西門市既有的商品特色與購物體驗，並以在地食品選品作為規劃重點。

因應商圈人潮與消費節奏的變化，本次改裝也是首次於南西門市導入4台自助收銀機，提升結帳效率。

在空間設計上，門市採用加入蚵殼成分的樂土與國產材柳杉進行壁面裝潢，並導入以蚵殼再製而成的PVC地板，搭配明亮燈光規劃，使整體空間呈現更為開放、簡潔的視覺感受。透過材質與光線的整合運用，不僅降低空間壓迫感，也強化環境友善的設計理念。

「MUJI無印良品南西門市」推出開幕限定優惠，即日起至5月31日當日單筆消費滿3,000元，即贈指定款攜帶式透明水壺一個（售價390元），數量有限，恕不累贈。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

「MUJI無印良品南西門市」導入自助收銀機，提升結帳效率。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品南西門市」導入自助收銀機，提升結帳效率。圖／MUJI無印良品提供

「MUJI無印良品南西門市」重新改裝開幕，文具與小物收納品項提供多樣選擇。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品南西門市」重新改裝開幕，文具與小物收納品項提供多樣選擇。圖／MUJI無印良品提供

改裝後的「MUJI無印良品南西門市」提升服飾占比。圖／MUJI無印良品提供
改裝後的「MUJI無印良品南西門市」提升服飾占比。圖／MUJI無印良品提供

「MUJI無印良品南西門市」提供多樣的家用品與收納系列，滿足生活所需。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品南西門市」提供多樣的家用品與收納系列，滿足生活所需。圖／MUJI無印良品提供

「MUJI無印良品南西門市」採用加入蚵殼成分的樂土與國產材柳杉進行壁面裝潢，並導入以蚵殼再製而成的PVC地板，搭配明亮燈光規劃，使整體空間呈現更為開放、簡潔的視覺感受。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品南西門市」採用加入蚵殼成分的樂土與國產材柳杉進行壁面裝潢，並導入以蚵殼再製而成的PVC地板，搭配明亮燈光規劃，使整體空間呈現更為開放、簡潔的視覺感受。圖／MUJI無印良品提供

考量商圈特色帶來許多外地觀光客，「MUJI無印良品南西門市」保留廣受觀光客喜愛的「良品市場」。圖／MUJI無印良品提供
考量商圈特色帶來許多外地觀光客，「MUJI無印良品南西門市」保留廣受觀光客喜愛的「良品市場」。圖／MUJI無印良品提供

「MUJI無印良品南西門市」首度導入「MUJI Labo」系列。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品南西門市」首度導入「MUJI Labo」系列。圖／MUJI無印良品提供

「MUJI無印良品南西門市」提供多樣化的食品陳列。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品南西門市」提供多樣化的食品陳列。圖／MUJI無印良品提供

「MUJI無印良品南西門市」首度導入「MUJI Labo」系列。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品南西門市」首度導入「MUJI Labo」系列。圖／MUJI無印良品提供

「MUJI無印良品南西門市」改裝後遷至6樓，門市坪數由原先的145坪擴大為近210坪。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品南西門市」改裝後遷至6樓，門市坪數由原先的145坪擴大為近210坪。圖／MUJI無印良品提供

「MUJI無印良品南西門市」提供多樣化的食品陳列。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品南西門市」提供多樣化的食品陳列。圖／MUJI無印良品提供

「MUJI無印良品南西門市」提供豐富的美妝保養商品。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品南西門市」提供豐富的美妝保養商品。圖／MUJI無印良品提供

改裝後的「MUJI無印良品南西門市」提升服飾占比。圖／MUJI無印良品提供
改裝後的「MUJI無印良品南西門市」提升服飾占比。圖／MUJI無印良品提供

「MUJI無印良品南西門市」販售多款寢織品，滿足生活各式需求。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品南西門市」販售多款寢織品，滿足生活各式需求。圖／MUJI無印良品提供

台北

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