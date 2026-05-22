BUCCELLATI發表全新Muse珠寶 以Caviar紋飾形塑隨身的甜美豐盛

義大利高級珠寶品牌BUCCELLATI發表全新Muse珠寶系列，將品牌最具辨識度的Caviar紋飾，從銀器端上了貼身的珠寶舞台，讓珠寶透過宛如魚子醬般細膩、緊密的質地，讓金屬表面不只是被觀看，更可以被觸摸與感受。

BUCCELLATI的Caviar紋飾看似簡潔、實則極難掌握。從Rigato、Segrinato、Telato到Modellato，BUCCELLATI一向以高度手工雕刻、鏤空與細部修飾見長，每一道刀痕的精準細膩，因此創造出金屬近乎織物的柔軟；因此Caviar真正的工藝難處更在於每顆珠粒的尺寸、間距、圓潤度與節奏近乎一致，最終讓珠寶延續了BUCCELLATI帶有雕塑感的金工語言。

由第三代家族成員兼創意總監Andrea Buccellati主導的Muse系列珠寶一次帶來了吊墜、手鍊、袖釦、耳環與戒指等單品，並以紅寶石、藍寶石與沙弗萊石交織出紅、藍、綠三色的明亮節奏。

這不禁令人聯想到1920年代法式Tutti Frutti「水果錦囊」風格的熱鬧與豐盛，但又更貼近歐洲曾盛行一時的Art Nouveau新藝術運動氣質，並散發19世紀末至20世紀初、晚期華麗化的歐洲審美，透過多色寶石堆疊與強調珍貴寶石的視覺張力，宛如隨身的彩色魚子醬，甜美誘人。

BUCCELLATI Muse系列珠寶吊墜，黃金，鑲嵌紅寶石、藍寶石與沙弗萊石，價格店洽。圖／BUCCELLATI提供

透過規律縝密排列的金工圓珠，Caviar紋飾過往散見於品牌銀器系列，成為金屬表面的工藝裝飾特色。圖／BUCCELLATI提供

BUCCELLATI Muse系列珠寶手鐲，黃金，鑲嵌紅寶石、藍寶石與沙弗萊石，價格店洽。圖／BUCCELLATI提供