聽新聞
0:00 / 0:00
BUCCELLATI發表全新Muse珠寶 以Caviar紋飾形塑隨身的甜美豐盛
義大利高級珠寶品牌BUCCELLATI發表全新Muse珠寶系列，將品牌最具辨識度的Caviar紋飾，從銀器端上了貼身的珠寶舞台，讓珠寶透過宛如魚子醬般細膩、緊密的質地，讓金屬表面不只是被觀看，更可以被觸摸與感受。
BUCCELLATI的Caviar紋飾看似簡潔、實則極難掌握。從Rigato、Segrinato、Telato到Modellato，BUCCELLATI一向以高度手工雕刻、鏤空與細部修飾見長，每一道刀痕的精準細膩，因此創造出金屬近乎織物的柔軟；因此Caviar真正的工藝難處更在於每顆珠粒的尺寸、間距、圓潤度與節奏近乎一致，最終讓珠寶延續了BUCCELLATI帶有雕塑感的金工語言。
由第三代家族成員兼創意總監Andrea Buccellati主導的Muse系列珠寶一次帶來了吊墜、手鍊、袖釦、耳環與戒指等單品，並以紅寶石、藍寶石與沙弗萊石交織出紅、藍、綠三色的明亮節奏。
這不禁令人聯想到1920年代法式Tutti Frutti「水果錦囊」風格的熱鬧與豐盛，但又更貼近歐洲曾盛行一時的Art Nouveau新藝術運動氣質，並散發19世紀末至20世紀初、晚期華麗化的歐洲審美，透過多色寶石堆疊與強調珍貴寶石的視覺張力，宛如隨身的彩色魚子醬，甜美誘人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。