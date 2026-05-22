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夏日潮鞋就差這雙！Balenciaga全新JET運動鞋 有機流線展現律動
時尚品牌Balenciaga秋季2026系列發表了由創意總監Pierpaolo Piccioli（PP）設計的新款JET運動鞋。新作承襲品牌將時尚高訂與街頭潮流混種風格，先前在時裝秀亮相時已驚豔全場，並以大膽的當代科幻風格，成為新一代的定番潮鞋。
JET運動鞋以解構風的生邊裁剪、外露縫線與毛邊裝飾重塑現代跑鞋輪廓，未完成、To be continued的隨性，象徵新世代的無限可能。鞋款材質融合了網眼織物與平滑再生聚酯裁片，並以立體有機流線型鞋底展現空氣動力學般的律動；鞋款中央除點綴精緻的Balenciaga品牌字樣，並搭配鞋身壓印的全新Bodies標識、專屬JET印花與鞋碼壓紋。
鞋款將能輕鬆穿梭在街頭、健身房或公共場域，像是混搭深紫紅色落肩羊毛大衣與高筒襪，又或是搭配機能夾克與五分丹寧褲，為都會感注入活力。
全系列鞋款共有男女同款的黑、蛋殼黃、漸變棕配色；男款另有灰藍、蛋殼黃搭配青檸色；女款則包含蛋殼黃搭配草莓粉，以及粉藍與粉綠交織、淡紫、青檸色等馬卡龍淺色系，已於全球特選專賣店、品牌官網balenciaga.com同步開賣。
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