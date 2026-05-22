快訊

永春高中學生蛋洗學務處挨告 校方還原經過：不是要讓孩子面對司法

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

聽新聞
0:00 / 0:00

夏日潮鞋就差這雙！Balenciaga全新JET運動鞋 有機流線展現律動

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga新款JET運動鞋是由現任創意總監Pierpaolo Piccioli所設計，展現時尚優雅與潮流風格的混血變種。圖／Balenciaga提供
Balenciaga新款JET運動鞋是由現任創意總監Pierpaolo Piccioli所設計，展現時尚優雅與潮流風格的混血變種。圖／Balenciaga提供

時尚品牌Balenciaga秋季2026系列發表了由創意總監Pierpaolo Piccioli（PP）設計的新款JET運動鞋。新作承襲品牌將時尚高訂與街頭潮流混種風格，先前在時裝秀亮相時已驚豔全場，並以大膽的當代科幻風格，成為新一代的定番潮鞋。

JET運動鞋以解構風的生邊裁剪、外露縫線與毛邊裝飾重塑現代跑鞋輪廓，未完成、To be continued的隨性，象徵新世代的無限可能。鞋款材質融合了網眼織物與平滑再生聚酯裁片，並以立體有機流線型鞋底展現空氣動力學般的律動；鞋款中央除點綴精緻的Balenciaga品牌字樣，並搭配鞋身壓印的全新Bodies標識、專屬JET印花與鞋碼壓紋。

鞋款將能輕鬆穿梭在街頭、健身房或公共場域，像是混搭深紫紅色落肩羊毛大衣與高筒襪，又或是搭配機能夾克與五分丹寧褲，為都會感注入活力。

全系列鞋款共有男女同款的黑、蛋殼黃、漸變棕配色；男款另有灰藍、蛋殼黃搭配青檸色；女款則包含蛋殼黃搭配草莓粉，以及粉藍與粉綠交織、淡紫、青檸色等馬卡龍淺色系，已於全球特選專賣店、品牌官網balenciaga.com同步開賣。

Balenciaga JET運動鞋，灰藍、蛋殼黃搭配青檸色款，35,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga JET運動鞋，灰藍、蛋殼黃搭配青檸色款，35,500元。圖／Balenciaga提供

從鞋面以致鞋底，新款Balenciaga JET運動鞋充滿了有機與雕塑感，優雅也帶有生物感的詩性。圖／Balenciaga提供
從鞋面以致鞋底，新款Balenciaga JET運動鞋充滿了有機與雕塑感，優雅也帶有生物感的詩性。圖／Balenciaga提供

充滿流線與肌肉力量感的新款JET運動鞋，鞋款材質融合了網眼織物與平滑再生聚酯裁片。圖／Balenciaga提供
充滿流線與肌肉力量感的新款JET運動鞋，鞋款材質融合了網眼織物與平滑再生聚酯裁片。圖／Balenciaga提供

Balenciaga JET運動鞋，藍、白黃搭配黑色款、35,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga JET運動鞋，藍、白黃搭配黑色款、35,500元。圖／Balenciaga提供

Balenciaga JET運動鞋，蛋殼黃搭配草莓粉款式、35,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga JET運動鞋，蛋殼黃搭配草莓粉款式、35,500元。圖／Balenciaga提供

運動 品牌

延伸閱讀

LOEWE X ON全新限量鞋空降！韓國陶瓷家超美創作摘2026基金會工藝獎

有種美叫歷經滄桑 范少勳、許曦文站台Prada 2026秋冬將懷舊進行到底

王鶴棣秀時髦三條線穿搭 adidas Originals復古跑鞋帥氣上腳

童年回憶殺！CASETiFY推Tamagotchi聯名系列 限量電子寵物夢幻必收

相關新聞

夏日潮鞋就差這雙！Balenciaga全新JET運動鞋 有機流線展現律動

時尚品牌Balenciaga秋季2026系列發表了由創意總監Pierpaolo Piccioli（PP）設計的新款JET運動鞋。新作承襲品牌將時尚高訂與街頭潮流混種風格，先前在時裝秀亮相時已驚豔全場，並以大膽的當代科幻風格，成為新一代的定番潮鞋。

台北13家人氣早午餐店聯名 早餐免費加送Zespri奇異果

早餐總是吃得快、卻不一定吃得均衡？Zespri今夏推出「早餐＋1顆 營養就均衡」系列活動，攜手台北13家人氣早午餐店打造期間限定聯名餐點，並同步於心中山線形公園設置「超能裝營養站」互動體驗，鼓勵民眾從早餐開始補足營養。

乖乖變大人了！聯手梅酒推「微醺零食」一口就上癮

「乖乖長大了！」國民零食品牌乖乖首度跨界合作台灣梅酒品牌「日造酒妝」，推出聯名新品「大人の乖乖－經典梅酒風味」，將台灣青梅的酸甜果香融合玉米脆條，打造主打成人市場的「微醺系零食」新體驗。

不用再跑台中了！日本福岡冠軍咖啡重返台灣 台北東區試營運中

來自日本福岡的冠軍咖啡師品牌「REC COFFEE」，去年9月底結束台中兩家門市營運後，正式宣布重返台灣，並將全新據點選在台北東區，品牌本月初低調展開試營運。

熱賣百萬杯「西瓜烏龍」回歸！珍煮丹西瓜季將啟動 小玉西瓜冰米露首登場

靠著「西瓜烏龍」熱賣破百萬杯、掀起夏日西瓜風潮的手搖品牌珍煮丹宣布，6月1日將正式啟動「珍煮丹西瓜季」，除了經典西瓜烏龍回歸，更首度推出全新「小玉西瓜冰米露」，以小玉西瓜結合米香風味，打造今年夏季最具話題的新飲品。

童年回憶殺！CASETiFY推Tamagotchi聯名系列 限量電子寵物夢幻必收

承載無數童年回憶的電子寵物回來了！CASETiFY宣布攜手日本萬代公司（Bandai）推出全新Tamagotchi × CASETiFY聯名系列，將陪伴全球粉絲們長大的電子寵物轉化為一系列充滿Y2K美學、療癒可愛的電子配件與「CASETiFY限定版初代Tamagotchi」、「Tamagotchi絨毛耳機收納包」、「Tamagotchi 3合1吊飾背帶」等多款限量產品，購買任一款Tamagotchi × CASETiFY聯名系列產品，更可獲贈CASETiFY獨家隱藏版收藏卡盲包一份（數量有限，送完為止）。即日起開放加入優先購買名單，並將於5月29日在CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。