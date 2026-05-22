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黑白大廚金度潤攜手阿舍推新品牌「DO KIM」！目標前進美日韓

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
《黑白大廚》金度潤主廚(左)與鄭智善主廚(右)共同推廣「DO KIM」乾拌麵。阿舍／提供
《黑白大廚》金度潤主廚(左)與鄭智善主廚(右)共同推廣「DO KIM」乾拌麵。阿舍／提供

Netflix人氣料理競技節目《黑白大廚：料理階級大戰》在全球掀起一股美食實境秀熱潮。其中以細膩麵食功法與神似「賤兔」而深受台灣觀眾喜愛的米其林一星主廚金度潤，年初宣布與麵食領導品牌阿舍食品合資打造國際新品牌「DO KIM」將推出「韓式紫蘇油拌麵」與「韓式雙醬拌麵」兩款風味，全球首發獨家給台灣；後續品牌將陸續進軍美國、日本、韓國及國際市場。

兩款新口味4月29日起於Mia C’bon開賣，更獨家全台搶先販售「金度潤主廚精選雙入組」，開賣僅短短一週即衝上門市拌麵類熱銷排行榜冠軍，迅速成為近期最受矚目的話題新品。

阿舍表示，這段跨國合作的起點源於《黑白大廚》第2季播出期間，眼尖的網友與阿舍團隊發現，金度潤主廚竟然在錄影現場隨身攜帶「阿舍牛肉麵」作為私房補給品，迅速引發社群熱烈討論，也成為雙方正式合作的關鍵推手。阿舍團隊在第1季播出時就已注意到這位對熱愛台灣美食的主廚，隨即主動聯繫。讓同樣對麵條近乎偏執的兩個品牌，最終以合資公司而非一般代言的形式確立關係。

全系列產品開發皆是被譽為「韓國三大製麵專家」之一的金主廚親自操刀。從麵體的厚薄與彈性，到醬汁的濃度與口味比例，全都依照金主廚的料理標準反覆調整，只為讓消費者不需花大錢出國排隊，不用百元就能在家重現他理想中米其林級的真實風味。

首發的獨門韓式紫蘇油拌麵以主廚店內最受歡迎，並多次榮獲必比登推薦的料理為靈感，將富含Omega3的特選紫蘇油搭配阿舍特製Q彈波浪麵體，入口油香輕盈、收尾留有麥香與淡淡甘甜，主打集清爽與層次於一身的星級風味。韓式雙醬拌麵則將台灣特有的胡麻香與韓式炸醬的焦香與黑豆甜味層層堆疊，醬汁厚實緊貼麵條，每一口都是濃郁卻不膩口的高級風味。DO KIM兩款拌麵獨特且濃郁的風味，只需加上家常配料，輕鬆就能變成一碗充滿儀式感的主餐，讓消費者在家也能Cook like a KING。

黑白大廚 料理 米其林

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