台北13家人氣早午餐店聯名 早餐免費加送Zespri奇異果

早餐總是吃得快、卻不一定吃得均衡？Zespri今夏推出「早餐＋1顆 營養就均衡」系列活動，攜手台北13家人氣早午餐店打造期間限定聯名餐點，並同步於心中山線形公園設置「超能裝營養站」互動體驗，鼓勵民眾從早餐開始補足營養。

根據國民健康署調查，台灣超過八成民眾水果攝取不足，而外食族常見的蛋餅、三明治、飯糰等早餐雖方便，卻容易高油、高碳水，導致營養失衡與精神不濟。Zespri因此提出「早餐＋1顆奇異果」概念，希望透過簡單加法，讓日常早餐更均衡。

品牌指出，Zespri奇異果含有超過20種天然營養，包括維生素C、膳食纖維與奇異酵素，同時具低GI特性，適合作為早餐搭配選擇。無論搭配三明治、拼盤或外帶早餐，都能增加營養密度與飽足感。

此次聯名活動自即起至6月21日登場，合作店家橫跨中山、赤峰街、南西、敦北等熱門商圈，包括Cafe' a' la mode、Local Local中山、Miss V Bakery Cafe、waku waku burger、夢鹿咖啡、嶼木等13家人氣早午餐店。活動期間至指定店家點購聯名餐點，即可獲得鮮切Zespri陽光金圓頭奇異果。

此外，Zespri也將於5月22日至31日在台北心中山線形公園打造「超能裝營養站」，現場規劃拍照打卡與互動遊戲，完成指定任務還有機會獲得品牌好禮。

同步推出的LINE@「營養超能裝 早餐＋1大挑戰」活動，祭出萬元早餐金等獎項。

心中山「超能裝營養站」限時登場，完成任務贏得 Zespri好禮。圖／Zespri提供