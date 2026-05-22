不用再跑台中了！日本福岡冠軍咖啡重返台灣 台北東區試營運中

來自日本福岡的冠軍咖啡師品牌「REC COFFEE」，去年9月底結束台中兩家門市營運後，正式宣布重返台灣，並將全新據點選在台北東區，品牌本月初低調展開試營運。

全新開設的「REC COFFEE台北敦化店」，店內約有14席座位，空間規模不算大，但延續品牌一貫溫潤簡潔的日系風格，營造出帶有生活感的舒適氛圍。已有搶先造訪的網友分享，「跟日本店一致優秀」、「咖啡表現很穩定」，也有過去曾專程赴台中喝咖啡的粉絲興奮表示，「現在開到台北方便太多了」。

REC COFFEE創立於福岡，長年以高水準精品咖啡與職人精神受到關注，目前已於福岡開設6間門市、東京2間門市，逐步拓展版圖。品牌核心理念始終圍繞著「將感動人心的咖啡體驗帶入日常」，希望讓更多人能在生活裡輕鬆享受一杯好咖啡。

品牌創辦人岩瀨由和（Yoshikazu Iwase）更是日本咖啡界代表人物之一，不僅曾拿下日本咖啡師大賽（JBC）二連霸，也曾於世界咖啡師大賽（WBC）獲得亞軍。REC COFFEE也強調，希望未來能在台北這座城市中，成為大家日常生活的一部分。

◎REC COFFEE台北敦化店 ．地址：台北市大安區忠孝東路四段146巷23號 ．營業時間：9:30～18:00（週一公休）

REC COFFEE創立於福岡，長年以高水準精品咖啡與職人精神受到關注。圖／摘自REC Coffee Taiwan臉書粉絲團

「REC COFFEE 台北敦化店」位於台北東區。圖／摘自REC Coffee Taiwan臉書粉絲團