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不用再跑台中了！日本福岡冠軍咖啡重返台灣 台北東區試營運中

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
REC COFFEE 創辦人岩瀨由和曾親自來到台北敦化店，跟台灣粉絲見面。圖／摘自REC Coffee Taiwan臉書粉絲團
REC COFFEE 創辦人岩瀨由和曾親自來到台北敦化店，跟台灣粉絲見面。圖／摘自REC Coffee Taiwan臉書粉絲團

來自日本福岡的冠軍咖啡師品牌「REC COFFEE」，去年9月底結束台中兩家門市營運後，正式宣布重返台灣，並將全新據點選在台北東區，品牌本月初低調展開試營運。

全新開設的「REC COFFEE台北敦化店」，店內約有14席座位，空間規模不算大，但延續品牌一貫溫潤簡潔的日系風格，營造出帶有生活感的舒適氛圍。已有搶先造訪的網友分享，「跟日本店一致優秀」、「咖啡表現很穩定」，也有過去曾專程赴台中喝咖啡的粉絲興奮表示，「現在開到台北方便太多了」。

REC COFFEE創立於福岡，長年以高水準精品咖啡與職人精神受到關注，目前已於福岡開設6間門市、東京2間門市，逐步拓展版圖。品牌核心理念始終圍繞著「將感動人心的咖啡體驗帶入日常」，希望讓更多人能在生活裡輕鬆享受一杯好咖啡。

品牌創辦人岩瀨由和（Yoshikazu Iwase）更是日本咖啡界代表人物之一，不僅曾拿下日本咖啡師大賽（JBC）二連霸，也曾於世界咖啡師大賽（WBC）獲得亞軍。REC COFFEE也強調，希望未來能在台北這座城市中，成為大家日常生活的一部分。

◎REC COFFEE台北敦化店

．地址：台北市大安區忠孝東路四段146巷23號

．營業時間：9:30～18:00（週一公休）

REC COFFEE創立於福岡，長年以高水準精品咖啡與職人精神受到關注。圖／摘自REC Coffee Taiwan臉書粉絲團
REC COFFEE創立於福岡，長年以高水準精品咖啡與職人精神受到關注。圖／摘自REC Coffee Taiwan臉書粉絲團

「REC COFFEE 台北敦化店」位於台北東區。圖／摘自REC Coffee Taiwan臉書粉絲團
「REC COFFEE 台北敦化店」位於台北東區。圖／摘自REC Coffee Taiwan臉書粉絲團

「REC COFFEE 台北敦化店」空間氛圍溫潤簡潔，店內約有14席座位。圖／摘自REC Coffee Taiwan臉書粉絲團
「REC COFFEE 台北敦化店」空間氛圍溫潤簡潔，店內約有14席座位。圖／摘自REC Coffee Taiwan臉書粉絲團

咖啡 福岡 台中 台北 日本

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