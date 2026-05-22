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乖乖變大人了！聯手梅酒推「微醺零食」一口就上癮

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
日造酒妝推出「梅酒乖乖組」，內容包含「大人の乖乖－經典梅酒風味」、「15%經典梅酒300ml」以及品牌限定帆布袋，即日起限量開賣。圖/乖乖提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日造酒妝推出「梅酒乖乖組」，內容包含「大人の乖乖－經典梅酒風味」、「15%經典梅酒300ml」以及品牌限定帆布袋，即日起限量開賣。圖/乖乖提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

乖乖長大了！」國民零食品牌乖乖首度跨界合作台灣梅酒品牌「日造酒妝」，推出聯名新品「大人の乖乖－經典梅酒風味」，將台灣青梅的酸甜果香融合玉米脆條，打造主打成人市場的「微醺系零食」新體驗。

新品即日起於全台家樂福量販、超市與Mia C'bon門市限定販售。同時，日造酒妝也推出限量「梅酒乖乖組」，內含梅酒風味乖乖、「15%經典梅酒 300ml」及品牌限定帆布袋，鎖定送禮與收藏市場。

除了新品上市，日造酒妝也將於6月5日至8日參與鐵路便當節，現場販售「梅酒乖乖組」與春節話題禮盒「橘祥迎福禮盒」，展現台灣風土選品與節慶伴手禮創意。

日造酒妝表示，品牌秉持「天然日造，成就梅好」理念，以嘉義青梅結合釀造工藝，旗下金賞梅酒系列已連續6年獲國際風味評鑑肯定。其中「15%經典梅酒」以手摘青梅與白蘭地基底熟成一年，呈現酸甜果香與厚實酒體層次。

此次聯名「大人の乖乖」，主打酸、甜、香、脆多層次風味，入口先是梅子清香，再帶出柔和酒韻，最後以熟悉酥脆口感收尾；同時保留非油炸、不添加防腐劑特色，酒精含量控制於0.1%以下，兼具風味與輕食體驗。

品牌並將於6月12日舉辦「送出梅好，酒梅大贈送！」活動，於觀光工廠限量發送2000包酒梅，完成指定社群任務即可兌換，推動品牌互動與梅酒文化推廣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一包就乖乖！日造酒妝與乖乖聯名推出「大人の乖乖－經典梅酒風味」，即日起於全台家樂福限量販售。圖/乖乖提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
一包就乖乖！日造酒妝與乖乖聯名推出「大人の乖乖－經典梅酒風味」，即日起於全台家樂福限量販售。圖/乖乖提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

零食 乖乖

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