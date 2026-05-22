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熱賣百萬杯「西瓜烏龍」回歸！珍煮丹西瓜季將啟動 小玉西瓜冰米露首登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
小玉西瓜冰米露。圖／珍煮丹提供
小玉西瓜冰米露。圖／珍煮丹提供

靠著「西瓜烏龍」熱賣破百萬杯、掀起夏日西瓜風潮的手搖品牌珍煮丹宣布，6月1日將正式啟動「珍煮丹西瓜季」，除了經典西瓜烏龍回歸，更首度推出全新「小玉西瓜冰米露」，以小玉西瓜結合米香風味，打造今年夏季最具話題的新飲品。

此次新品主打「無咖啡因」概念，「小玉西瓜冰米露」選用清甜小玉西瓜，搭配溫潤米露，入口可感受到類似剛蒸熟白米的香氣與細膩口感，帶出濃厚台味與童年記憶。另一款人氣飲品「小玉西瓜茉莉」也同步回歸，以茉莉綠茶結合西瓜果香，呈現沁涼清爽的夏日風味。

而讓珍煮丹爆紅的「西瓜烏龍」，則以紅肉西瓜搭配烏龍茶湯，融合果香與茶香，每年夏天都成為社群熱門打卡飲品。今年3款西瓜系列將自6月1日起於全台門市販售，其中西瓜烏龍與小玉西瓜茉莉售價70元，小玉西瓜冰米露售價85元。

除了飲品新品，珍煮丹今年也首次推出「西瓜保冷袋」，仿真西瓜外型搭配果肉紋理設計，活動期間購買任兩杯指定西瓜系列飲品即可免費獲得，限量送完為止。

品牌也預告7月將推出容量高達4公升的「珍大一壺」分享壺，主打聚會、野餐與辦公室共享情境，共有10款飲品可選，預料將再掀夏季話題。

此外，珍煮丹會員於7月7日「小暑」及7月23日「大暑」兩天，還可透過官方Instagram限量領取「小玉西瓜茉莉」免費兌換券，每日限量100杯。

珍大一壺分享壺。圖／珍煮丹提供
珍大一壺分享壺。圖／珍煮丹提供

小玉西瓜茉莉（膠杯）。圖／珍煮丹提供
小玉西瓜茉莉（膠杯）。圖／珍煮丹提供

西瓜

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