童年回憶殺！CASETiFY推Tamagotchi聯名系列 限量電子寵物夢幻必收

承載無數童年回憶的電子寵物回來了！CASETiFY宣布攜手日本萬代公司（Bandai）推出全新Tamagotchi × CASETiFY聯名系列，將陪伴全球粉絲們長大的電子寵物轉化為一系列充滿Y2K美學、療癒可愛的電子配件與「CASETiFY限定版初代Tamagotchi」、「Tamagotchi絨毛耳機收納包」、「Tamagotchi 3合1吊飾背帶」等多款限量產品，購買任一款Tamagotchi × CASETiFY聯名系列產品，更可獲贈CASETiFY獨家隱藏版收藏卡盲包一份（數量有限，送完為止）。即日起開放加入優先購買名單，並將於5月29日在CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售。

自1996年問世以來，Tamagotchi便以其獨特的掌上型電子寵物遊戲引發全球銷售熱潮，由於遊玩過程中需要細心照料與陪伴，Tamagotchi更被廣泛視為啟發孩童同理心與責任感的作品，全球銷量已突破1億。此次，Tamagotchi × CASETiFY聯名系列以其標誌性的像素美學為靈感，打造兼具時下潮流美學與強悍防護力的全新印花設計。

全新Tamagotchi × CASETiFY聯名系列推出以Mametchi、Mimitchi與Kuchipatchi等經典角色為主題的印花手機殼，結合俏皮可愛的招牌表情與趣味貼紙元素，為日常穿搭增添一抹不可忽視的潮流魅力；Tamagotchi × CASETiFY聯名系列也提供玩心十足的「Tamagotchi矽膠手機吊飾」，不論是結合背帶、串珠掛鉤或其他吊飾配件，都能展現獨特個人風格。

提到Tamagotchi，當然要有專屬的隨身電子寵物！專為Tamagotchi × CASETiFY聯名系列製作的「CASETiFY限定版初代Tamagotchi」，從CASETiFY限定配色與機身設計，到有著濃厚懷舊像素風格的遊戲介面，不僅能再次體驗餵食、照顧、陪伴角色成長進化的養成體驗，更能隨時隨地把這份專屬回憶帶在身邊，是兼具紀念意義與收藏價值的夢幻系單品。

「Tamagotchi絨毛耳機收納包」以Mametchi、Mimitchi與Kuchipatchi三位人氣角色為核心設計，結合柔軟蓬鬆的絨毛材質與可愛吸睛的角色外型，可收納藍牙耳機、小型隨身配件等。「Tamagotchi 3合1吊飾背帶」除了可依照需求自由切換斜背、頸掛或腕帶等使用方式，也可搭配其他配件進行風格混搭；以金屬串珠設計打造的「Tamagotchi獨家金屬串珠掛鉤」彈性保留自由拆卸、搭配吊飾使用的實用功能與Y2K美學，隨手一掛都能呈現不同造型。

全新Tamagotchi × CASETiFY聯名系列還有以柔軟材質結合可愛外型設計的「Mametchi旅行頸枕」；提供鈷藍色、亮面粉等兩款客製化選擇的「Tamagotchi 21吋登機箱」，不僅有7款Tamagotchi限定印花可自由挑選，還支援客製化文字設計。

凡購買任一款Tamagotchi × CASETiFY聯名系列商品，即可獲得CASETiFY獨家隱藏版收藏卡盲包一份（數量有限，送完為止）。卡面稀有度包括C（普通）、R（稀有）、SR（特級稀有）、SSR（隱藏稀有）、UR（極稀有）、SUR（超極稀有），每一張皆以高端材質與精緻工藝呈現。

除了多款全新手機殼印花設計外，Tamagotchi × CASETiFY聯名系列亦推出包含AirPods及AirPods Pro保護殼、iPad保護殼、MacBook保護殼，以及多款MagSafe兼容磁吸在內的多款電子配件；此外，購買任一款Tamagotchi × CASETiFY聯名系列產品，更能享加購獨家貼紙組、金屬串珠掛鉤等組合優惠。

購買任一款Tamagotchi × CASETiFY聯名系列商品，即可獲得CASETiFY獨家隱藏版收藏卡盲包一份（數量有限，送完為止）。圖／CASETiFY提供

「Tamagotchi絨毛耳機收納包」以Mametchi、Mimitchi、Kuchipatchi三位人氣角色為核心設計，可收納藍牙耳機、小型隨身配件等日常小物。圖／CASETiFY提供

Tamagotchi × CASETiFY聯名系列以其標誌性的像素美學為靈感，打造兼具時下潮流美學與強悍防護力的全新印花設計。圖／CASETiFY提供

「Mametchi旅行頸枕」以柔軟材質結合可愛外型設計，另有提供鈷藍色、亮面粉等兩款客製化選擇的「Tamagotchi 21吋登機箱」。圖／CASETiFY提供

全新Tamagotchi × CASETiFY聯名系列推出電子寵物「CASETiFY限定版初代Tamagotchi」。圖／CASETiFY提供

購買任一款Tamagotchi × CASETiFY聯名系列產品，可享獨家貼紙組與金屬串珠掛鉤等加購組合優惠。圖／CASETiFY提供

全新Tamagotchi × CASETiFY聯名系列將陪伴全球粉絲們長大的電子寵物轉化為一系列充滿Y2K美學、療癒可愛的電子配件。圖／CASETiFY提供