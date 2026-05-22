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壽司郎首間外帶店來了！台灣首間 TOGO 店亮相 這些「品項」都能外帶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台灣壽司郎首間外帶專門店「壽司郎TOGO站前店」。壽司郎/提供
台灣壽司郎首間外帶專門店「壽司郎TOGO站前店」。壽司郎/提供

台灣壽司郎正式跨足外帶市場，全台首間外帶專門店「SUSHIRO To Go TOGO站前店」22日在台北車站 atre 地下街展開試營運。此次為壽司郎在台首度導入TOGO店型，不僅是品牌於既有內用體驗之外的新嘗試，也象徵壽司郎正進一步推進多店型發展策略，持續擴大不同消費場景中的品牌接觸點。

壽司郎自2018年進軍台灣市場以來，至今全台店鋪數已達57間。近年除持續拓展街邊店與百貨商場據點外，今年1月亦於台灣導入「DIGIRO數位迴轉壽司」店型，透過數位化點餐與互動體驗，強化內用市場差異化。此次再推出「SUSHIRO To Go」，則代表壽司郎開始將服務場景延伸至外帶與快速用餐需求，進一步擴大品牌營運版圖。

壽司郎表示，近年觀察到消費者用餐型態持續轉變，除聚餐與內用需求外，「快速取得」、「便利用餐」與「物有所值」等需求亦明顯提升。尤其在高通勤、高移動頻率的都市生活中，消費者更加重視餐點取得效率與用餐便利性，因此希望透過TOGO店型，提供兼顧品質與效率的新選擇。

從傳統迴轉壽司店舖、數位化店鋪「DIGIRO數位迴轉壽司」到全新外帶專門店「SUSHIRO To Go」，壽司郎持續拓展品牌於不同用餐場景中的服務觸角，無論是重視現場用餐氛圍、偏好互動式體驗或追求即買即走的便利需求，消費者皆能依照個人生活型態自由選擇不同的用餐模式，展現壽司郎持續優化顧客體驗、回應市場趨勢的品牌策略。

壽司郎「TOGO站前店」位於台北車站 atre 地下街，為台灣首度導入的外帶專門店型，象徵品牌持續深化服務場景、拓展多元用餐型態的重要里程碑，亦代表正式開啟外帶通路發展策略。

首店選擇落腳台北車站，看準其作為全台重要交通樞紐所帶來的高通勤人流與快速消費需求。台北車站串聯高鐵、台鐵、捷運及客運系統，每日匯集大量通勤、旅遊與商務人潮，也成為壽司郎驗證外帶店型與觀察消費行為的重要據點。

壽司郎指出，此次新店型店內空間約11坪，主打外帶需求，透過精簡化空間與高效率營運模式，提供多款外帶餐盒及單點商品，消費者不需久候，即可在通勤、上班或居家等日常情境中快速購買壽司餐點，也反映連鎖餐飲近年持續強化外帶與即食商機布局。

「SUSHIRO To Go」承襲壽司郎對食材品質的堅持，同時因應現代生活的多元情境，針對不同用餐場景開發多樣化的外帶壽司盒與單點商品，讓消費者免排隊即可隨時隨地享受優質的旬味饗宴。

外帶品項分為套餐、單品、副餐、甜點4大類。壽司套餐有「壽司郎嚴選10貫（265元）」集結鮪魚上赤身、鮭魚腹、鮮蝦、赤蝦、竹筴魚、蔥花鮪魚軍艦、鮭魚卵軍艦、北寄貝、花枝、玉子；「豪華特選鮪魚（420元）」則結合大腹、中腹、鮪魚上赤身、鐵火卷；同步有「生鮭魚8貫（250元）」提供給鮭魚控大啖美味。

「特上壽司-松（680元）」提供生鮭魚、中腹、大腹、鮪魚上赤身、星鰻、大鮮蝦、水煮松葉蟹、鮭魚卵軍艦、海膽軍艦、玉子、海鮮玉子卷（原價680元，開幕特別價格600元）。

若想獨自吃得豐盛或有聚餐需求，推薦猶如海鮮珠寶盒的「極上散壽司（370元）」含有鮪魚上赤身、花枝、鮮蝦、生鮭魚、玉子、鐵火卷、小黃瓜卷；「高級海味三色丼（400元）」提供紅雪蟹肉、生鮭魚、鮪魚泥、飛魚卵、鮭魚卵、黃蘿蔔絲，讓消費者大快朵頤。

壽司郎表示，隨著消費型態轉變，外帶與即食市場持續成長，「SUSHIRO To Go」不僅回應市場趨勢，更是品牌延伸服務觸角的重要策略。未來亦將持續觀察市場需求與營運表現，審慎評估外帶專門店型的拓展機會。

隨著消費型態轉變，外帶與即食市場持續成長，「SUSHIRO To Go」不僅回應市場趨勢，更是品牌延伸服務觸角的重要策略。壽司郎/提供
隨著消費型態轉變，外帶與即食市場持續成長，「SUSHIRO To Go」不僅回應市場趨勢，更是品牌延伸服務觸角的重要策略。壽司郎/提供

壽司郎 壽司

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