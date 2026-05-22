將浪漫星辰摘下 Bell & Ross發表全新36毫米BR-05藍鑽飛鷹 輕巧閃耀

製表品牌Bell & Ross發表最新力作BR-05 36mm Blue Diamond Eagle，成為該系列中最小巧的閃耀之選。新作揉合方圓美學，將方形表殼的幾何線條與圓形面盤完美調合，散發夢幻般的女性魅力。

表款設計靈感源自夜空中的天鷹星座，並以深邃的砂金石面盤帶人以想像力召喚出夏夜星空，點綴其間的7顆鑽石精準呼應天鷹座恆星位置，勾勒出雄鷹翱翔姿態，除了象徵希臘神話中宙斯的雄鷹，連結天地與人間，並與Bell & Ross一以貫之的飛行精神不謀而和，全表共鑲嵌18顆鑽石，包含12個小時時標、以及星座中的6枚重要星宿。

Bell & Ross的BR-05系列首先在2019年問世，發表大三針款式、40毫米，繼而是2020年的42毫米具有計時碼表功能，2021年發表41毫米的兩地時間款式，然後是2025年的36毫米，而新款BR-05 36mm Blue Diamond Eagle則是全系列中的珠寶版本，閃耀奪目。

在迷人外觀之下，表款使用了BR-CAL.329自動機芯，提供54小時動力儲存與100米防水性能。BR-05 36mm Blue Diamond Eagle台灣參考價格將為15萬9,000元，將浪漫星空摘下，且化為當代女士全身造型的璀璨定格一瞬。

Bell & Ross發表新款36毫米的BR-05 Blue Diamond Eagle腕表，以小尺寸、砂金石面盤與鑽石鑲嵌，還原星辰的浪漫。圖／Bell & Ross提供

Bell & Ross BR-05 Blue Diamond Eagle腕表，36毫米、精鋼、時間顯示，15萬9,000元。圖／Bell & Ross提供