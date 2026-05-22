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最新台南米其林指南公布！東區「詹記」、中西區「網」新入選

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
詹記招牌鮮魚湯。圖／詹記提供
詹記招牌鮮魚湯。圖／詹記提供

國際美食評鑑雜誌「米其林指南」公布2026年5月新入選，台南有2家店家上榜，分別為東區的「詹記」及中西區的「網」。從充滿台南家常味的魚料理，到融合異國料理手法的創意餐桌，再次展現府城兼具傳統底蘊與創新能量的飲食魅力，也顯示台南多元餐飲樣貌持續受到國際美食專家的關注與肯定。

市府觀光旅遊局長林國華表示，本次新入選的「詹記」由魚販第二代經營，店家融入台南傳統「飯桌仔」文化，提供以魚料理為主的家常菜色，透過多樣料理方式呈現不同魚種風味，口味清爽、展現食材鮮味，其中魚湯更是許多饕客喜愛的招牌料理。店家近年也入選2025「500碗」，並登上高鐵刊物《T Life》，逐漸受到更多旅客與美食愛好者關注。

「網」是2025年開業，位於熱鬧巷弄之中，以輕鬆自在的用餐氛圍吸引不少饕客。主廚將歐式料理手法融入亞洲飲食元素，並依當日食材調整菜單內容，以在地海鮮與肉類打造富有變化的餐桌體驗，開放式廚房與吧檯設計，也讓顧客能近距離感受料理過程與用餐互動。

市長黃偉哲表示，台南美食能持續受到國際肯定，感謝在地業者長期對料理品質與食材風味的堅持與用心。台南不只有深受遊客喜愛的傳統小吃，也有許多結合創意與文化特色的新型態餐飲空間，從家常料理、街邊美食到精緻餐桌，都展現出台南作為「美食之都」的豐富樣貌。

觀旅局說，台南37區有許多值得探索的在地美食與特色餐廳，從傳統小吃到創意料理，都展現出台南豐富且多元的飲食風景。歡迎大家來到台南，循著米其林指南走訪巷弄，細細品味屬於府城的人情味與美食魅力。

詹記結合台南傳統「飯桌仔」文化。圖／詹記提供
詹記結合台南傳統「飯桌仔」文化。圖／詹記提供

以歐洲烹飪技巧結合亞洲風味。圖／網提供
以歐洲烹飪技巧結合亞洲風味。圖／網提供

坐落在巷弄中的創意餐桌。圖／網提供
坐落在巷弄中的創意餐桌。圖／網提供

米其林 台南

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