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台韓旅遊更方便！Klook直接訂KTX車票 台虎航搶攻K-beauty免稅市場

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
旅客未來可直接透過Klook預訂韓國高速列車KTX 。圖／業者提供
旅客未來可直接透過Klook預訂韓國高速列車KTX 。圖／業者提供

去年台韓互訪旅次已衝破300萬人次，越來越多觀光產業也轉向重視韓國市場經營。除了台灣虎航宣布4月起和韓國K-beauty免稅品類商合作，旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook也在平台整合韓國的「美容與造型」相關體驗，更與韓國鐵道公社KORAIL建立策略合作夥伴關係，旅客未來可直接透過Klook預訂韓國鐵路車票，更輕鬆前往首爾以外的地方城市。此次合作涵蓋韓國高速列車KTX、普通列車新村號（Saemaeul）和無窮花號（Mugunghwa）等，進一步強化Klook在亞洲交通服務的布局。

台灣虎航近日表示，透過精準的選品策略，瞄準日韓旅遊熱潮，於今年4月起新增J-beauty與K-beauty兩大免稅品類，引進如日本美妝界爆紅的「Baby Egg神經醯胺VC毛孔妝前霜」、韓國頂級口碑保養品「麗珠蘭活性修護面霜」等話題好物。推出首月即展現強大爆發力，多項新品迅速躍升為機上免稅暢銷品。

Klook調查也發現，高達58%台灣旅客表示，於韓國旅遊時會安排「美容與造型」相關體驗。進一步觀察熱門項目，「個人色彩分析」以37%奪下冠軍，成為最多人的體驗首選，其次為韓系美妝美髮（31%）、韓系寫真（22%），以及自製潔膚面膜或香水（10%）。從外在造型到專屬氣味，不僅提升旅程記憶點，也找到最適合自己的流行風格。

Klook也在站上目前提供多種美容與造型體驗供選擇，讓旅客規劃韓國行程更輕鬆，包含每周一開搶韓國樂園1折券、每周三海外限量3折券、每周日韓國行程限量7折券等。

此外，也與韓國鐵道公社KORAIL建立策略合作夥伴關係，旅客未來可直接透過Klook預訂韓國鐵路車票，更輕鬆前往首爾以外的地方城市。此次合作涵蓋韓國高速列車KTX、普通列車新村號（Saemaeul）和無窮花號（Mugunghwa）等，進一步強化Klook在亞洲交通服務的布局。

此次合作透過整合即時票務、多元支付和多語言服務，進一步解決國際旅客在韓國規劃鐵道旅行時常見的語言不通等問題。慶祝上線，6月3日前預訂輸入限量優惠碼「KORAIL-LAUNCH」，可現折6000韓元（約台幣120元），再送限量7天5GB eSIM。

Klook表示，此次與KORAIL合作，除了既有的巴士與租車服務外，也進一步強化Klook在韓國交通服務的布局。相較於官網前一個月開放售票，Klook於90天前開放預購，讓旅客及早規劃行程，並支援超過20種語言與40種貨幣。付款方式包含信用卡與LINE Pay等多元支付，預訂後提供電子票券，免現場排隊取票，讓旅程更加便利順暢。

Klook韓國鐵路服務全新上線，攜手韓國鐵道公社KORAIL帶動地方旅遊。業者提供
Klook韓國鐵路服務全新上線，攜手韓國鐵道公社KORAIL帶動地方旅遊。業者提供

首爾 Klook 韓國 旅遊 台灣

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