又一齣經典音樂劇首登台！深受各世代喜愛 超乎想像的《史瑞克》音樂劇

經典童話角色大集合，打造既繽紛又「反童話」的幽默。圖／聯合數位文創提供

又一部經典音樂劇首度登台！榮獲東尼獎與倫敦奧立佛獎多項提名的倫敦全本音樂劇《史瑞克》，在電影史瑞克1上映25周年之際，再度展開全球巡演，終於敲定11月20日首度在台北演出13場，將帶給所有大小朋友一場笑聲不斷、毫無冷場的冒險旅程。倫敦全本音樂劇《史瑞克》將於5月27日中午12點於 udn售票網 搶先開賣，早鳥最低88折，邀請大家一起走進劇院，跟著史瑞克展開一場歡樂的奇幻旅程！

不完美的英雄主角！倫敦西區頂尖團隊打造笑中帶暖的幽默之作

《史瑞克》音樂劇改編自夢工廠風靡全球的動畫電影史瑞克1，自2008年首次登上百老匯舞台以來，憑藉鮮明的角色、歡樂洗腦的歌曲及無厘頭的劇情，征服全球無數觀眾，本次首度來台演出更是倫敦全本製作，由英國頂尖製作團隊重磅打造，製作人表示：「非常高興能將這個深受大家喜愛的《史瑞克》音樂劇重新製作、帶給台灣觀眾，這是一場適合所有年齡層、充滿喜悅與正能量的劇場體驗！」。

這部顛覆傳統的童話故事，生動刻畫史瑞克為了奪回屬於自己的沼澤家園，與機靈卻喋喋不休的驢子意外結伴，勇敢對抗巨龍並拯救費歐娜公主的冒險旅程，這不僅是一場救美行動，更是一段關於打破偏見、學會愛與自我認同的動人故事，再加上高水準舞台製作與演員生動詮釋童話角色，獲得國外媒體高度評價，泰晤士報（The Times）讚其「繽紛色彩，有著令人賞心悅目的舞台與服裝設計」，Eyes On Stage更大讚「笑點不斷、節奏明快，全家皆能樂在其中，製作水準更是完全符合期待，甚至超越想像！」

超越大螢幕的3D舞台魔法，巨龍現身、經典童話角色大集合

打造既繽紛又「反童話」的幽默

本次國際巡迴由英國頂尖製作團隊打造，精準的燈光設計及3D投影和舞台佈景完美融合，從浩瀚星空到瞬息萬變的天際線，完美呈現童話故事裡的繽紛與奇幻， 其中最令人驚艷的亮點，莫過於那隻看守高塔的巨龍，透過精湛的偶戲技術與舞台工藝，在歌曲〈Forever〉中震撼現身、掀起高潮。

鮮明的角色亦是本劇亮點之一，演員無不使出渾身解數將浮誇的童話角色詮釋得維妙維肖。史瑞克的最佳夥伴驢子，不僅是全場幽默擔當，更以多變的嗓音與驚人能量，以「開心果」身份貫穿全劇；滑稽、自負又神經質的反派法克大人，則用自嘲與近似默劇的誇張肢體表現，將領主的傲慢展現得淋漓盡致，他與衛兵們精彩絕倫的舞蹈橋段，把氣氛推向高潮；小木偶皮諾丘、薑餅人、三隻小豬等多位童話故事主角也驚喜登場；而主角史瑞克及外表強悍但內心柔軟的費歐娜公主，更是完美呈現渴望被接納的糾結。

法克大人誇張肢體表現，將領主的傲慢展現得淋漓盡致。圖／聯合數位文創提供

東尼獎得主操刀，金曲連不間斷！

除了英國製作團隊傾力打造外，本劇音樂更由獲得劇場界最高榮譽-東尼獎最佳原創音樂得主David Lindsay-Abaire及Jeanine Tesori精心譜寫，打造多首原創歌曲，以「歌」帶「戲」方式深刻展現角色的喜怒哀樂，包括故事開場〈Big, Bright, Beautiful World〉、童話角色們熱鬧大合唱的〈Story of My Life〉、費歐娜公主滿懷期盼唱出的〈I Know It’s Today〉，以及噴火龍登場時最具爆發力、讓全場屏息的〈Forever〉等，每首歌皆緊扣劇情，帶來一連串毫無冷場的戲劇張力，而壓軸登場、也是動畫電影史瑞克1大家最熟悉的名曲〈I’m a Believer〉一響起，現場大小朋友更不由自主一起搖擺大合唱，在歡笑中畫下完美句點。

主辦單位表示，今年適逢史瑞克1電影上映25週年，很開心能在這個時間點把深受全球喜愛的《史瑞克》音樂劇首次帶來台北演出，不同於電影動畫，由英國製作團隊及東尼獎得主聯手製作的舞台，把史瑞克一行人的冒險旅程以更活潑、更搞笑的方式放大呈現，讓所有年齡層都能樂在其中，這也正是《史瑞克》音樂劇演出近二十年還歷久不衰的原因。

倫敦全本音樂劇《史瑞克》將於5月27日中午12點於 udn售票網 早鳥開賣，限時優惠最低88折起，更多訊息請隨時關注瘋表演粉團（https://www.facebook.com/udnperformance）。

Presented by arrangement with Music Theatre International www.mtishows.com

★ ★ ★ 非 看 不 可 的 理 由 ★ ★ ★

•集結倫敦西區明星卡司演出。

•英國製作團隊重磅呈獻，首度來臺。

•獲得多項東尼獎提名，包含最佳音樂劇獎、最佳音樂劇劇本。

•獲得奧立佛獎獲提名「最佳新音樂劇」。

【演出資訊】

•節目名稱：倫敦全本音樂劇《史瑞克》

•演出時間：2026年11月20日（五）至11月29日（日），共13場

•演出地點：臺北表演藝術中心大劇院

•節目票價：

假⽇場（週六至週日場次）

4600 / 4200 / 3600 / 3200 / 2600 / 1800 / 1200

平⽇場（週一至週五場次）

4400 / 4000 / 3400 / 3000 / 2400 / 1600 / 1000

•購票通路：udn售票網（ https://reurl.cc/dplkAk ）

•客服專線：02-2649-1688（每日09:00-18:00）