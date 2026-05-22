周董愛店回來了！淡水文化阿給重新開幕日曝 網嗨：準備開吃

今年1月因經營權問題熄燈的淡水50年老店「文化阿給」，曾讓不少老顧客直呼不捨，如今終於傳出好消息。店家近日正式宣布，將於5月31日在淡水中正路重新開幕，以「老街文化阿給」之名重新出發，消息曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

全新店址落腳淡水老街核心地段中正路138號，店面延續濃濃復古風格，不僅張貼古早味電影海報，抬頭還能看見宛如老戲院般的燈箱時刻表，充滿懷舊氛圍。假日期間，店門外已可見不少遊客駐足拍照，也讓許多老顧客提前感受到熟悉的「淡水味」。

「文化阿給」多年來始終維持極簡菜單，只販售阿給、魚丸湯與包子三樣品項，但也正因如此，成為許多人記憶中最經典的淡水小吃組合。招牌阿給以油豆腐包入冬粉，再淋上特製甜辣醬，魚丸湯則走清爽鮮甜路線，搭配內餡飽滿的包子，樸實卻令人難忘。

其中最具話題性的，莫過於店家曾推出的「周杰倫套餐」。由於天王周杰倫過去就讀淡江高中時，就是店內常客，因此店家特別將他常點的「阿給＋魚丸湯＋包子」組合命名為「周杰倫套餐」，多年來吸引不少粉絲專程朝聖。甚至周杰倫過去也曾在演唱會上公開提及這間店，讓「文化阿給」成為淡水代表性的明星名店之一。

店家也透過社群平台發出開幕公告表示，「感謝大家一路以來的支持與鼓勵，我們將用最真誠的服務與最道地的美味，陪伴每一位來到老街的朋友，一起感受熟悉又溫暖的古早味。」

對許多淡水人而言，「文化阿給」不只是小吃店，更像是一段青春記憶的延續。如今歷經熄燈風波後重新回歸，也讓不少網友感動留言，「恭喜開幕，好期待！」、「哇！是我心目中第一名的淡水阿給，終於要開幕了」、「開吃」。

新店面預計5月31日開幕。圖／摘自FB