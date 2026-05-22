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台灣虎航TTE線上旅展全航線1199元起 上午10時手刀開搶

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣虎航TTE線上旅展，全航線單程未稅1199元起促銷價。圖／台灣虎航提供
台灣虎航TTE線上旅展，全航線單程未稅1199元起促銷價。圖／台灣虎航提供

台北國際觀光博覽會（TTE）今天起至下周一在台北世貿一館登場。台灣虎航同步推出線上旅展，全航線單程未稅1199元起促銷價，旅遊期間為今天起至明年3月27日，樂虎卡卡友還可獲得3% tigerpoints回饋。台灣虎航表示，凡於台灣虎航官網完成購票者，在旅展虎航攤位（B1215攤位）出示指定航點的訂單確認信，即可兌換限定的復古鑰匙圈1個。

此外，台灣虎航也在旅展首度曝光「虎加酒tigertel」新服務，整合機票與住宿預訂，旅客只需透過「虎加酒tigertel」單一平台下單，能享有更具競爭力的套裝優惠。台灣虎航表示，凡於台北國際觀光博覽會期間，完成「虎加酒tigertel」下單，可憑電子行程確認信至旅展領取DJB日本2日吃到飽eSIM、大阪單程接機，以及台灣虎航周邊商品。

台灣虎航說，今天上午10時，線上旅展準時開門，台北、台中出發航線1199元，銷售期間自今天上午10時至下周一晚上11時59分，旅遊期間為今天起至明年3月27日（部分為今天至今年10月24日）。此優惠價格為單程未稅。優惠價機位開放銷售的日期及機位數有限，售完為止。

除了首發的「虎加酒tigertel」外，台灣虎航也將旅展現場打造大型落地電子機艙門與懸掛透屏，規畫「虎將敲敲門」大螢幕互動遊戲，只要追蹤虎航官方IG即可挑戰，有機會帶走不限航點來回機票、全九州JR PASS、3000元 tigerpoints回饋金等好禮。

台灣虎航TTE線上旅展，全航線單程未稅1199元起促銷價。圖／台灣虎航提供
台灣虎航TTE線上旅展，全航線單程未稅1199元起促銷價。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 虎航 旅展

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