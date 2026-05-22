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有行旅／解密不丹 眾神居住之國
五月廿九日來聽不丹旅程說明會。有行旅邀請藏學權威、故宮書畫文獻處研究員劉國威引路，恭逢其盛戒楚節慶典，劉國威將為旅人解碼，看懂面具舞的象徵語彙。另外全程隨團文化引路，從不丹民俗博物館到潘格里占巴修道院，從普納卡宗到帕羅日蓬宗，宗堡不再只是觀光地標，而是王國治理與宗教美學的結晶。
有行旅安排典藏級三品牌頂級旅宿，辛布首家度假飯店安縵、普納卡河谷深處獨棟別墅Pemako、因梁朝偉與劉嘉玲的世紀婚禮而聲名大噪的帕羅COMO Uma。
有行旅「幸福不丹 眾神居所的王國」九天七夜旅程，今年九月十七日至九月廿五日。五月廿九日旅程說明會，報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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