快訊

馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／解密不丹 眾神居住之國

聯合報／ 本報訊

五月廿九日來聽不丹旅程說明會。有行旅邀請藏學權威、故宮書畫文獻處研究員劉國威引路，恭逢其盛戒楚節慶典，劉國威將為旅人解碼，看懂面具舞的象徵語彙。另外全程隨團文化引路，從不丹民俗博物館到潘格里占巴修道院，從普納卡宗到帕羅日蓬宗，宗堡不再只是觀光地標，而是王國治理與宗教美學的結晶。

有行旅安排典藏級三品牌頂級旅宿，辛布首家度假飯店安縵、普納卡河谷深處獨棟別墅Pemako、因梁朝偉劉嘉玲的世紀婚禮而聲名大噪的帕羅COMO Uma。

有行旅「幸福不丹 眾神居所的王國」九天七夜旅程，今年九月十七日至九月廿五日。五月廿九日旅程說明會，報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

劉嘉玲 梁朝偉 觀光

延伸閱讀

故宮龍藏經特展9日登場 感受跨越300多年慈悲祝願

【海的彼岸有什麼】劉彥辰／神隱之門

【與神同行：當代媽祖信仰觀察】當我們一起痟（瘋）媽祖

長汎假期抗漲 台北TTE旅展出國最高省一萬元

相關新聞

敢喝嗎？詹記麻辣鍋推「檸檬片香菜風味蘇打」 喝得到檸檬片+香菜味

天氣太熱不想出門嗎？「詹記麻辣火鍋」今年推出「詹記檸檬片香菜風味蘇打」，讓民眾在家就能享受「香菜宇宙」的獨特樂趣。另外KKLife推出4款常溫麵食，囊括「紅燒腱心牛肉麵」、「胡椒豬肚軟骨麵」等口味，至於「日日好食」則推出全新商品「日日好食x富婆醬 好控麵－青花椒口味」，都能讓民眾不需出門，也能夠輕鬆飽餐一頓。

有行旅／解密不丹 眾神居住之國

五月廿九日來聽不丹旅程說明會。有行旅邀請藏學權威、故宮書畫文獻處研究員劉國威引路，恭逢其盛戒楚節慶典，劉國威將為旅人解碼，看懂面具舞的象徵語彙。另外全程隨團文化引路，從不丹民俗博物館到潘格里占巴修道院，從普納卡宗到帕羅日蓬宗，宗堡不再只是觀光地標，而是王國治理與宗教美學的結晶。

旗艦降噪耳機新品登場！Sony 1000X系列奢華升級 Jabra鎖定辦公需求

隨著混合辦公與行動娛樂需求持續升溫，降噪耳機不再只是音樂配件，更成為兼顧沉浸娛樂與高效溝通的重要工具。

Zendaya、劉亦菲紐約賞LV 2027早春大秀 塗鴉藝術家凱斯哈林名作上身

繼Dior在洛杉磯以服裝續寫好萊塢情懷、Gucci佔領週六夜晚的紐約時代廣場，同樣將今年焦點放在美國的路易威登（Louis Vuitton），日前於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館（The Frick Collection），發表由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière打造的2027早春女裝系列。品牌大使Zendaya、金獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、韓國男團Stray Kids的成員李龍馥（Felix）、女星安海瑟薇（Anne Hathaway）及台灣品牌大使王淨均現身看秀。

屈臣氏聯手韓國人氣IP「Wasabi Bear」 首波加價購20款聯名商品登場

面對長時間工作與社交場景帶來的壓力，現代人更渴望透過日常小確幸為自己充電。「療癒感」、「情緒釋放」與「實用便利」也成為消費關鍵趨勢。屈臣氏今夏攜手韓國超人氣IP「Wasabi Bear」芥末熊，以直率、俏皮的「嗆辣態度」，帶領現代人釋放高壓生活下的情緒出口。即日起至6月3日於西門町真善美廣場及屈臣氏西門門市打造期間限定話題打卡裝置；5月23日下午2點將邀請藝人何美現身與消費者近距離「嗆辣」互動。

餐飲圈震撼彈！米其林綠星退場 全新平台Mindful Voices接棒

《米其林指南》正式宣布，未來將不再頒發象徵永續實踐的「綠星（Green Star）」，並同步推出全新全球平台「Mindful Voices」，將關注範圍從餐廳進一步擴展至旅宿與葡萄酒領域。這項全新編輯倡議（editorial initiative）的計畫，預計於2026年6月1日在丹麥哥本哈根舉辦的《米其林指南》北歐發布典禮正式啟動，並於年內逐步推向全球。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。