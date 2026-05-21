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旗艦降噪耳機新品登場！Sony 1000X系列奢華升級 Jabra鎖定辦公需求

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Sony 1000X THE COLLEXION採用獨家開發驅動單體及配備QN3處理器，重現更為平滑流暢的聲音細節，也有效提升降噪表現。圖／Sony提供
Sony 1000X THE COLLEXION採用獨家開發驅動單體及配備QN3處理器，重現更為平滑流暢的聲音細節，也有效提升降噪表現。圖／Sony提供

隨著混合辦公與行動娛樂需求持續升溫，降噪耳機不再只是音樂配件，更成為兼顧沉浸娛樂與高效溝通的重要工具。

講到降噪耳機，不能不提Sony經典的1000X系列。迎接系列問世10周年，Sony發表全新旗艦降噪耳機「1000X THE COLLEXION」，以金屬與皮革元素重新演繹經典設計，結合更進化的聲學技術、智慧降噪與人體工學。新機採用霧面噴砂與手工拋光金屬頭帶，搭配耗時2年開發的人造皮革，將按鍵與麥克風孔位整合於外觀之中，打造簡約一體化設計，同時透過加厚緩衝層提升長時間配戴舒適度。

音質方面，1000X THE COLLEXION搭載Sony全新開發的獨家驅動單體，兼顧深沉低頻與細膩高音，並導入高解析降噪處理器QN3與整合處理器V3，搭配12組最佳化配置麥克風，大幅提升即時噪訊處理與降噪效果，同時支援自動環境音模式，可依周遭環境智慧調整聆聽體驗。此外，新機更首度搭載DSEE Ultimate技術，透過邊緣AI演算法即時還原壓縮音源細節，並支援升級版「360 Reality Audio Upmix」技術，新增音樂、遊戲與劇院3種模式，帶來更沉浸的立體音場。

Sony也攜手多位曾獲或入圍葛萊美獎的母帶後製工程師共同調音，忠實傳遞創作者想表達的情感與意圖；同時支援「彈性音效控制」、「Speak-to-chat快速說話模式」及升級至10頻段的等化器設定。續航力最高可達24小時，快充5分鐘即可額外使用1.5小時，並透過AI降噪通話技術、防風噪結構與12組麥克風進一步提升通話品質。產品亦採用25%回收塑膠材質與無塑包裝，導入手提磁吸式收納盒與無障礙設計，持續落實永續理念。

另一方面，Jabra則鎖定混合辦公需求，推出全新Evolve3系列專業耳機，包括包耳式Evolve3 85與貼耳式Evolve3 75兩款機型，採用隱藏式無麥克風臂設計，結合Jabra ClearVoice技術與深度神經網路演算法，即使沒有外露麥克風，也能精準分離人聲與環境噪音，提升通話收音清晰度。

此外，Evolve3系列搭載自適應主動降噪技術，可依據環境與配戴狀態即時調整降噪效果，並支援空間音效，提升通話與影音娛樂的臨場感。續航力最長可達37小時，充電10分鐘即可使用約10小時；同時採用低功耗藍牙技術，支援Google Fast Pair快速配對，並通過主流視訊會議平台認證，進一步強化跨平台與行動辦公使用體驗。

Jabra Evolve3 85商務藍牙耳機麥克風，建議售價25,600元。圖／Jabra提供
Jabra Evolve3 85商務藍牙耳機麥克風，建議售價25,600元。圖／Jabra提供

Sony 1000X THE COLLEXION以全方位智慧輔助功能引領樂迷享受智慧聆聽新「靜」界。圖／Sony提供
Sony 1000X THE COLLEXION以全方位智慧輔助功能引領樂迷享受智慧聆聽新「靜」界。圖／Sony提供

Sony十周年全新1000X THE COLLEXION以精湛的工藝美學，為樂迷們獻上年度珍藏首選。圖／Sony提供
Sony十周年全新1000X THE COLLEXION以精湛的工藝美學，為樂迷們獻上年度珍藏首選。圖／Sony提供

Jabra Evolve3 75商務藍牙耳機麥克風，建議售價18,800元。圖／Jabra提供
Jabra Evolve3 75商務藍牙耳機麥克風，建議售價18,800元。圖／Jabra提供

Sony 1000X THE COLLEXION秉持多元包容性的設計原則，收納盒以便攜的手提與磁吸式開闔設計使用上更為便利。圖／Sony提供
Sony 1000X THE COLLEXION秉持多元包容性的設計原則，收納盒以便攜的手提與磁吸式開闔設計使用上更為便利。圖／Sony提供

Sony 降噪 耳機

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