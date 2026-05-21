旗艦降噪耳機新品登場！Sony 1000X系列奢華升級 Jabra鎖定辦公需求

隨著混合辦公與行動娛樂需求持續升溫，降噪耳機不再只是音樂配件，更成為兼顧沉浸娛樂與高效溝通的重要工具。

講到降噪耳機，不能不提Sony經典的1000X系列。迎接系列問世10周年，Sony發表全新旗艦降噪耳機「1000X THE COLLEXION」，以金屬與皮革元素重新演繹經典設計，結合更進化的聲學技術、智慧降噪與人體工學。新機採用霧面噴砂與手工拋光金屬頭帶，搭配耗時2年開發的人造皮革，將按鍵與麥克風孔位整合於外觀之中，打造簡約一體化設計，同時透過加厚緩衝層提升長時間配戴舒適度。

音質方面，1000X THE COLLEXION搭載Sony全新開發的獨家驅動單體，兼顧深沉低頻與細膩高音，並導入高解析降噪處理器QN3與整合處理器V3，搭配12組最佳化配置麥克風，大幅提升即時噪訊處理與降噪效果，同時支援自動環境音模式，可依周遭環境智慧調整聆聽體驗。此外，新機更首度搭載DSEE Ultimate技術，透過邊緣AI演算法即時還原壓縮音源細節，並支援升級版「360 Reality Audio Upmix」技術，新增音樂、遊戲與劇院3種模式，帶來更沉浸的立體音場。

Sony也攜手多位曾獲或入圍葛萊美獎的母帶後製工程師共同調音，忠實傳遞創作者想表達的情感與意圖；同時支援「彈性音效控制」、「Speak-to-chat快速說話模式」及升級至10頻段的等化器設定。續航力最高可達24小時，快充5分鐘即可額外使用1.5小時，並透過AI降噪通話技術、防風噪結構與12組麥克風進一步提升通話品質。產品亦採用25%回收塑膠材質與無塑包裝，導入手提磁吸式收納盒與無障礙設計，持續落實永續理念。

另一方面，Jabra則鎖定混合辦公需求，推出全新Evolve3系列專業耳機，包括包耳式Evolve3 85與貼耳式Evolve3 75兩款機型，採用隱藏式無麥克風臂設計，結合Jabra ClearVoice技術與深度神經網路演算法，即使沒有外露麥克風，也能精準分離人聲與環境噪音，提升通話收音清晰度。

此外，Evolve3系列搭載自適應主動降噪技術，可依據環境與配戴狀態即時調整降噪效果，並支援空間音效，提升通話與影音娛樂的臨場感。續航力最長可達37小時，充電10分鐘即可使用約10小時；同時採用低功耗藍牙技術，支援Google Fast Pair快速配對，並通過主流視訊會議平台認證，進一步強化跨平台與行動辦公使用體驗。

Jabra Evolve3 85商務藍牙耳機麥克風，建議售價25,600元。圖／Jabra提供

Sony 1000X THE COLLEXION以全方位智慧輔助功能引領樂迷享受智慧聆聽新「靜」界。圖／Sony提供

Sony十周年全新1000X THE COLLEXION以精湛的工藝美學，為樂迷們獻上年度珍藏首選。圖／Sony提供

Jabra Evolve3 75商務藍牙耳機麥克風，建議售價18,800元。圖／Jabra提供