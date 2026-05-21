Zendaya、劉亦菲紐約賞LV 2027早春大秀 塗鴉藝術家凱斯哈林名作上身

繼Dior在洛杉磯以服裝續寫好萊塢情懷、Gucci佔領週六夜晚的紐約時代廣場，同樣將今年焦點放在美國的路易威登（Louis Vuitton），日前於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館（The Frick Collection），發表由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière打造的2027早春女裝系列。品牌大使Zendaya、金獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、韓國男團Stray Kids的成員李龍馥（Felix）、女星安海瑟薇（Anne Hathaway）及台灣品牌大使王淨均現身看秀。

●雙城記

大秀前，品牌在社群上釋出的影片預告了大秀主題「雙城記」（A Tale of Two Cities）的方向：在品牌檔案庫中有一口1930年代的皮革旅行箱，箱子上有美國當代藝術家Keith Haring本人1984年的麥克筆塗鴉。旅行箱成為藝術家的畫布是一個偶然，卻也成為Ghesquière本季的原創靈感 — 這張畫布不僅承載Haring獨特的藝術風格，串起了LV與普普藝術，也巧妙地融合了「下城」（Downtown）次文化塗鴉與「上城」（Uptown）傳統高級藝術。

更精確地說，Ghesquière此系列透過服裝想要表達的是他所感受到的紐約：巴黎與紐約的差異、過去與未來、上城與下城，以及紐約由多重身份、多元文化和交流經驗所構成的流行文化首都身份，而這些豐沛的文化能量，最鮮明的體現就是Haring「藝術即生活、生活即藝術」的信念：Keith Haring標誌性的鮮豔圖騰與動態線條，出現在方正的短版上衣、皮革大衣、摺紙結構的迷你裙，甚至是精密的亮片刺繡上。大量鮮亮而充滿活力的色彩，構成了此系列的主調，也成為跨越世代與社會層級的能量。

1960年代的迷你裙、藥盒帽與1980年代的的超大肩線相互揉雜，Ghesquière輕鬆自在地穿梭在古典廓形與未來感之間。美式經典單品如藍色牛仔褲、平紋針織與皮衣，經法式工藝昇華，成為各種視覺錯視效果的新鮮畫布。皮革透過剪裁形成身上的立體雕塑，即使是柔軟的布料也巧妙地透過結構展現出硬挺的雕塑感。1980年代的元素如泡泡袖洋裝、運動型短裝，以及雙層腰帶的短褲，為系列注入了大膽活力。服裝設計中亦可細細品出紐約「鍍金時代」的細節，如塗鴉的裝飾細節、精密的花邊刺繡以及令人聯想到博物館內裝的壓花紋理。

趣味十足的包包配件則是在社群上最熱門的話題，幽默地轉化紐約的大眾文化縮影，例如外型靈感來自中式外帶餐盒的包包、黑膠唱片造型手拿包，甚至是拳擊手套與希臘雕花柱子造型的提包，還有一款方正的手提袋，邊緣刻意裝飾成彷彿由手繪勾勒的線條，讓人想起Haring的經典藝術風格。運動鞋與西裝外套的混搭，重現了現代女性在城市中移動的真實狀態。而雙色條紋Halo hair髮色，則無疑是向坐在前排看秀的品牌大使、花式滑冰運動員劉美賢（Alysa Liu）致敬。

●不只一場秀

大秀特地選擇中央公園旁的弗里克收藏館，其實是紐約市最後一座「鍍金時代」豪宅，原為美國實業家Henry Clay Frick的私人寓所。該館在經歷了大規模翻修後，於去年4月起重新對外開放，館藏涵蓋文藝復興到19世紀晚期的歐洲藝術，以及大量亞洲瓷器，其中不乏林布蘭、維梅爾等大師之作。由設計師Marie-Anne Derville操刀的秀場，量身打造專屬座椅，讓現代工業風格與古典室內空間形成強烈衝突美感。

路易威登同時宣布與該館展開為期三年的文化贊助合作，例如贊助2026年6月起到2027年5月期間，每月第一個週五大眾免費參觀；贊助接下來的三場特展，並資助一個為期兩年的策展研究，探索歐洲與中國之間的文化交流，兌現品牌保護文化遺產的承諾。

Keith Haring經典圖案皮革外套搭配花卉刺繡窄裙。圖／路易威登提供

向劉美賢致敬的雙色條紋Halo hair髮色。圖／路易威登提供

Zendaya出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

路易威登於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館發表2027早春女裝系列。圖／路易威登提供

Keith Haring的經典圖騰方正短版上衣與緞面摺紙短裙。圖／路易威登提供

安海瑟薇出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

王淨出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

Stray Kids成員李龍馥出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

古典風格印花傘狀上衣與金屬光澤皮革立體結構短裙。圖／路易威登提供

大秀以Keith Haring的麥克筆親手塗鴉旅行箱揭開序幕。圖／路易威登提供

視覺錯視效果牛仔褲與建築木柱造型提包。圖／路易威登提供

80年代誇張大肩線的合身洋裝以材質和幾何線條呈現未來感。圖／路易威登提供

拳擊手套成為秀上最吸睛的配件之一。圖／路易威登提供

路易威登於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館發表2027早春女裝系列。圖／路易威登提供

以鮮豔彩色布料模擬油畫風格的洋裝。圖／路易威登提供

工裝風多口袋套裝以彷彿油彩皺摺的光澤硬挺布料重新詮釋。圖／路易威登提供

路易威登於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館發表2027早春女裝系列。圖／路易威登提供

歐陽娜娜出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

路易威登2027早春女裝大秀，由設計師Marie-Anne Derville打造工業風格專屬座椅。圖／路易威登提供

路易威登於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館發表2027早春女裝系列。圖／路易威登提供

中式外帶餐盒造型提包。圖／路易威登提供

唱盤造型手拿包。圖／路易威登提供