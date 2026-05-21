快訊

馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

Zendaya、劉亦菲紐約賞LV 2027早春大秀 塗鴉藝術家凱斯哈林名作上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
劉亦菲出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
劉亦菲出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

繼Dior在洛杉磯以服裝續寫好萊塢情懷、Gucci佔領週六夜晚的紐約時代廣場，同樣將今年焦點放在美國的路易威登（Louis Vuitton），日前於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館（The Frick Collection），發表由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière打造的2027早春女裝系列。品牌大使Zendaya、金獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、韓國男團Stray Kids的成員李龍馥（Felix）、女星安海瑟薇（Anne Hathaway）及台灣品牌大使王淨均現身看秀。

●雙城記

大秀前，品牌在社群上釋出的影片預告了大秀主題「雙城記」（A Tale of Two Cities）的方向：在品牌檔案庫中有一口1930年代的皮革旅行箱，箱子上有美國當代藝術家Keith Haring本人1984年的麥克筆塗鴉。旅行箱成為藝術家的畫布是一個偶然，卻也成為Ghesquière本季的原創靈感 — 這張畫布不僅承載Haring獨特的藝術風格，串起了LV與普普藝術，也巧妙地融合了「下城」（Downtown）次文化塗鴉與「上城」（Uptown）傳統高級藝術。

更精確地說，Ghesquière此系列透過服裝想要表達的是他所感受到的紐約：巴黎與紐約的差異、過去與未來、上城與下城，以及紐約由多重身份、多元文化和交流經驗所構成的流行文化首都身份，而這些豐沛的文化能量，最鮮明的體現就是Haring「藝術即生活、生活即藝術」的信念：Keith Haring標誌性的鮮豔圖騰與動態線條，出現在方正的短版上衣、皮革大衣、摺紙結構的迷你裙，甚至是精密的亮片刺繡上。大量鮮亮而充滿活力的色彩，構成了此系列的主調，也成為跨越世代與社會層級的能量。

1960年代的迷你裙、藥盒帽與1980年代的的超大肩線相互揉雜，Ghesquière輕鬆自在地穿梭在古典廓形與未來感之間。美式經典單品如藍色牛仔褲、平紋針織與皮衣，經法式工藝昇華，成為各種視覺錯視效果的新鮮畫布。皮革透過剪裁形成身上的立體雕塑，即使是柔軟的布料也巧妙地透過結構展現出硬挺的雕塑感。1980年代的元素如泡泡袖洋裝、運動型短裝，以及雙層腰帶的短褲，為系列注入了大膽活力。服裝設計中亦可細細品出紐約「鍍金時代」的細節，如塗鴉的裝飾細節、精密的花邊刺繡以及令人聯想到博物館內裝的壓花紋理。

趣味十足的包包配件則是在社群上最熱門的話題，幽默地轉化紐約的大眾文化縮影，例如外型靈感來自中式外帶餐盒的包包、黑膠唱片造型手拿包，甚至是拳擊手套與希臘雕花柱子造型的提包，還有一款方正的手提袋，邊緣刻意裝飾成彷彿由手繪勾勒的線條，讓人想起Haring的經典藝術風格。運動鞋與西裝外套的混搭，重現了現代女性在城市中移動的真實狀態。而雙色條紋Halo hair髮色，則無疑是向坐在前排看秀的品牌大使、花式滑冰運動員劉美賢（Alysa Liu）致敬。

●不只一場秀

大秀特地選擇中央公園旁的弗里克收藏館，其實是紐約市最後一座「鍍金時代」豪宅，原為美國實業家Henry Clay Frick的私人寓所。該館在經歷了大規模翻修後，於去年4月起重新對外開放，館藏涵蓋文藝復興到19世紀晚期的歐洲藝術，以及大量亞洲瓷器，其中不乏林布蘭、維梅爾等大師之作。由設計師Marie-Anne Derville操刀的秀場，量身打造專屬座椅，讓現代工業風格與古典室內空間形成強烈衝突美感。

路易威登同時宣布與該館展開為期三年的文化贊助合作，例如贊助2026年6月起到2027年5月期間，每月第一個週五大眾免費參觀；贊助接下來的三場特展，並資助一個為期兩年的策展研究，探索歐洲與中國之間的文化交流，兌現品牌保護文化遺產的承諾。

Keith Haring經典圖案皮革外套搭配花卉刺繡窄裙。圖／路易威登提供
Keith Haring經典圖案皮革外套搭配花卉刺繡窄裙。圖／路易威登提供

向劉美賢致敬的雙色條紋Halo hair髮色。圖／路易威登提供
向劉美賢致敬的雙色條紋Halo hair髮色。圖／路易威登提供

Zendaya出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
Zendaya出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

路易威登於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館發表2027早春女裝系列。圖／路易威登提供
路易威登於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館發表2027早春女裝系列。圖／路易威登提供

Keith Haring的經典圖騰方正短版上衣與緞面摺紙短裙。圖／路易威登提供
Keith Haring的經典圖騰方正短版上衣與緞面摺紙短裙。圖／路易威登提供

安海瑟薇出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
安海瑟薇出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

王淨出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
王淨出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

Stray Kids成員李龍馥出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
Stray Kids成員李龍馥出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

古典風格印花傘狀上衣與金屬光澤皮革立體結構短裙。圖／路易威登提供
古典風格印花傘狀上衣與金屬光澤皮革立體結構短裙。圖／路易威登提供

大秀以Keith Haring的麥克筆親手塗鴉旅行箱揭開序幕。圖／路易威登提供
大秀以Keith Haring的麥克筆親手塗鴉旅行箱揭開序幕。圖／路易威登提供

視覺錯視效果牛仔褲與建築木柱造型提包。圖／路易威登提供
視覺錯視效果牛仔褲與建築木柱造型提包。圖／路易威登提供

80年代誇張大肩線的合身洋裝以材質和幾何線條呈現未來感。圖／路易威登提供
80年代誇張大肩線的合身洋裝以材質和幾何線條呈現未來感。圖／路易威登提供

拳擊手套成為秀上最吸睛的配件之一。圖／路易威登提供
拳擊手套成為秀上最吸睛的配件之一。圖／路易威登提供

路易威登於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館發表2027早春女裝系列。圖／路易威登提供
路易威登於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館發表2027早春女裝系列。圖／路易威登提供

以鮮豔彩色布料模擬油畫風格的洋裝。圖／路易威登提供
以鮮豔彩色布料模擬油畫風格的洋裝。圖／路易威登提供

工裝風多口袋套裝以彷彿油彩皺摺的光澤硬挺布料重新詮釋。圖／路易威登提供
工裝風多口袋套裝以彷彿油彩皺摺的光澤硬挺布料重新詮釋。圖／路易威登提供

路易威登於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館發表2027早春女裝系列。圖／路易威登提供
路易威登於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館發表2027早春女裝系列。圖／路易威登提供

歐陽娜娜出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
歐陽娜娜出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

路易威登2027早春女裝大秀，由設計師Marie-Anne Derville打造工業風格專屬座椅。圖／路易威登提供
路易威登2027早春女裝大秀，由設計師Marie-Anne Derville打造工業風格專屬座椅。圖／路易威登提供

路易威登於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館發表2027早春女裝系列。圖／路易威登提供
路易威登於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館發表2027早春女裝系列。圖／路易威登提供

中式外帶餐盒造型提包。圖／路易威登提供
中式外帶餐盒造型提包。圖／路易威登提供

唱盤造型手拿包。圖／路易威登提供
唱盤造型手拿包。圖／路易威登提供

凱特布蘭琪出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪出席路易威登2027早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

LV 凱特布蘭琪 Gucci

延伸閱讀

看全智賢、劉亦菲、安俞眞穿起來都好舒服！時髦人的機場標配LV薄底鞋

有種美叫歷經滄桑 范少勳、許曦文站台Prada 2026秋冬將懷舊進行到底

田柾國CK聯名太猛！開賣首日粉絲：「預算無上限」數萬元豪買不手軟

台灣印象新作登場　帶你一覽大稻埕百年風華 tittot琉園台灣印象系列前進大稻埕展出

相關新聞

敢喝嗎？詹記麻辣鍋推「檸檬片香菜風味蘇打」 喝得到檸檬片+香菜味

天氣太熱不想出門嗎？「詹記麻辣火鍋」今年推出「詹記檸檬片香菜風味蘇打」，讓民眾在家就能享受「香菜宇宙」的獨特樂趣。另外KKLife推出4款常溫麵食，囊括「紅燒腱心牛肉麵」、「胡椒豬肚軟骨麵」等口味，至於「日日好食」則推出全新商品「日日好食x富婆醬 好控麵－青花椒口味」，都能讓民眾不需出門，也能夠輕鬆飽餐一頓。

有行旅／解密不丹 眾神居住之國

五月廿九日來聽不丹旅程說明會。有行旅邀請藏學權威、故宮書畫文獻處研究員劉國威引路，恭逢其盛戒楚節慶典，劉國威將為旅人解碼，看懂面具舞的象徵語彙。另外全程隨團文化引路，從不丹民俗博物館到潘格里占巴修道院，從普納卡宗到帕羅日蓬宗，宗堡不再只是觀光地標，而是王國治理與宗教美學的結晶。

旗艦降噪耳機新品登場！Sony 1000X系列奢華升級 Jabra鎖定辦公需求

隨著混合辦公與行動娛樂需求持續升溫，降噪耳機不再只是音樂配件，更成為兼顧沉浸娛樂與高效溝通的重要工具。

Zendaya、劉亦菲紐約賞LV 2027早春大秀 塗鴉藝術家凱斯哈林名作上身

繼Dior在洛杉磯以服裝續寫好萊塢情懷、Gucci佔領週六夜晚的紐約時代廣場，同樣將今年焦點放在美國的路易威登（Louis Vuitton），日前於曼哈頓上東區著名的弗里克收藏館（The Frick Collection），發表由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière打造的2027早春女裝系列。品牌大使Zendaya、金獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、韓國男團Stray Kids的成員李龍馥（Felix）、女星安海瑟薇（Anne Hathaway）及台灣品牌大使王淨均現身看秀。

屈臣氏聯手韓國人氣IP「Wasabi Bear」 首波加價購20款聯名商品登場

面對長時間工作與社交場景帶來的壓力，現代人更渴望透過日常小確幸為自己充電。「療癒感」、「情緒釋放」與「實用便利」也成為消費關鍵趨勢。屈臣氏今夏攜手韓國超人氣IP「Wasabi Bear」芥末熊，以直率、俏皮的「嗆辣態度」，帶領現代人釋放高壓生活下的情緒出口。即日起至6月3日於西門町真善美廣場及屈臣氏西門門市打造期間限定話題打卡裝置；5月23日下午2點將邀請藝人何美現身與消費者近距離「嗆辣」互動。

餐飲圈震撼彈！米其林綠星退場 全新平台Mindful Voices接棒

《米其林指南》正式宣布，未來將不再頒發象徵永續實踐的「綠星（Green Star）」，並同步推出全新全球平台「Mindful Voices」，將關注範圍從餐廳進一步擴展至旅宿與葡萄酒領域。這項全新編輯倡議（editorial initiative）的計畫，預計於2026年6月1日在丹麥哥本哈根舉辦的《米其林指南》北歐發布典禮正式啟動，並於年內逐步推向全球。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。