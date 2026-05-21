屈臣氏聯手韓國人氣IP「Wasabi Bear」 首波加價購20款聯名商品登場

面對長時間工作與社交場景帶來的壓力，現代人更渴望透過日常小確幸為自己充電。「療癒感」、「情緒釋放」與「實用便利」也成為消費關鍵趨勢。屈臣氏今夏攜手韓國超人氣IP「Wasabi Bear」芥末熊，以直率、俏皮的「嗆辣態度」，帶領現代人釋放高壓生活下的情緒出口。即日起至6月3日於西門町真善美廣場及屈臣氏西門門市打造期間限定話題打卡裝置；5月23日下午2點將邀請藝人何美現身與消費者近距離「嗆辣」互動。

屈臣氏攜手「Wasabi Bear」推出期間限定聯名系列商品，以Wasabi Bear鮮明吸睛的角色魅力、個性與潮流視覺，打造兼具趣味與實用性的夏日生活選品。首波加價購集結20款限定聯名商品，包含飲料提袋、海灘巾、小毛巾、不鏽鋼隨行杯、旅行壓縮袋、筆電包、小相機與行李箱等，即日起至8月12日期間於屈臣氏實體門市與官方網路商店消費不限金額即可加價購，限量售完為止。

首推屈臣氏 × Wasabi Bear「出門必Bear飲料提袋 」，以超可愛絨毛造型結合飲料提袋設計，不只可掛可提，也能成為包包上的吸睛裝飾。「熊踞一方海灘巾」、「關懷Bear至小擦巾2入」、304不鏽鋼材質的「Bear涼一夏隨行杯」也都是夏日必備的實用選項。

外出旅行最怕行李箱塞不下、衣物越裝越亂，「事半功Bear壓縮袋」以雙拉鍊壓縮設計，最高可節省約50%空間，並採用防潑水耐磨材質、分層收納與手提設計，讓出遊準備更從容。「Bear受矚目行李箱」20吋立體箱體設計收納靈活，搭配兩段式伸縮拉桿，外出移動更便利。

「Bear你閃到迷你復古相機 」、「出奇捕Bear迷你相機」以掌心尺寸打造可愛外型，兼具吊飾裝飾與拍照、錄影功能，掛在包包、鑰匙圈或外出旅遊時隨身攜帶，都能成為吸睛配件，也能隨時記錄生活點滴。

對於每天帶著筆電、平板移動的上班族與學生來說，收納保護與造型感同樣重要。「Bear負重任筆電包」採用厚實鋪棉防護結構，適用多數15吋筆電，立體熊頭收納設計可放置滑鼠、線材等小物。想為辦公桌、冰箱或居家角落加一點可愛幽默，「Bear具一格招牌燈」以經典招牌造型結合磁吸設計，KUSO標語與嗆辣表情都能讓生活多一點個性，3款盲盒形式更增添拆盒與收藏樂趣。

屈臣氏即日起至6月3日於年輕族群聚集、社群打卡熱點之一的西門町6號出口前真善美廣場打造期間限定大型 「瘋夏日有Bear來」 打卡地標，並於屈臣氏西門門市2樓設有聯名商品陳列裝置，邀請大眾走進充滿潮流感與趣味互動的夏日世界。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

屈臣氏 × Wasabi Bear聯名系列首波限量推出20款加價購商品。圖／屈臣氏提供

屈臣氏今夏攜手韓國超人氣IP「Wasabi Bear」芥末熊，以直率、俏皮的「嗆辣態度」，帶領現代人釋放高壓生活下的情緒出口。圖／屈臣氏提供

屈臣氏即日起至6月3日於西門町6號出口前真善美廣場打造期間限定大型 「瘋夏日有Bear來」 打卡地標。圖／屈臣氏提供