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敢喝嗎？詹記麻辣鍋推「檸檬片香菜風味蘇打」 喝得到檸檬片+香菜味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「詹記檸檬片香菜風味蘇打」內含真實檸檬片，帶來獨特滋味。圖／SUNFRIEND MOUTH
「詹記檸檬片香菜風味蘇打」內含真實檸檬片，帶來獨特滋味。圖／SUNFRIEND MOUTH

天氣太熱不想出門嗎？「詹記麻辣火鍋」今年推出「詹記檸檬片香菜風味蘇打」，讓民眾在家就能享受「香菜宇宙」的獨特樂趣。另外KKLife推出4款常溫麵食，囊括「紅燒腱心牛肉麵」、「胡椒豬肚軟骨麵」等口味，至於「日日好食」則推出全新商品「日日好食x富婆醬 好控麵－青花椒口味」，都能讓民眾不需出門，也能夠輕鬆飽餐一頓。

超人氣火鍋店「詹記麻辣火鍋」今夏推出全新「詹記檸檬片香菜風味蘇打」，透過新鮮檸檬片帶出清新酸感，並以香草獨特的草本香氣，帶出個性鮮明的尾韻，搭配碳酸氣泡的清涼感，創造出俐落的風味組合，也為炎熱天氣帶來解膩的暢快感。「詹記檸檬片香菜風味蘇打」自即日起於全台7-ELEVEN 門市、詹記麻辣火鍋店販售，原價55元，5月27日至6月25日期間，7-ELEVEN推出限時優惠，單件49元，2件89元。

碁富食品旗下的KKLife，本季推出4款常溫麵食，以台灣味作為味覺核心，設計「紅燒腱心牛肉麵」、「茶香清燉牛肉麵」、「胡椒豬肚軟骨麵」、「藥膳軟骨麵」等4種特色口味，麵條均採心型麵體，呈現彈牙口感。其中「紅燒腱心牛肉麵」採用經典的紅燒湯頭，以獨家祕方與多款辛香料慢火熬煮，搭配筋肉比例適中的牛腱心，呈現出飽滿的滋味。4款常溫麵食每盒重570g，定價均為299元。

主打機能麵食的「日日好食」，此次攜手人氣美食平台「4foodie」合作，推出全新商品「日日好食x富婆醬 好控麵－青花椒口味」。將「富婆醬」與青花椒油，搭配上好控捲麵，入口酸甜微辣，還有九層塔與帕瑪森起司的香氣，最後並留下清香微麻的尾韻，堆疊出豐富的層次滋味。每袋3包，售價249元。

日日好食攜手4foodie，推出「日日好食x富婆醬 好控麵－青花椒口味」。圖／日日好食提供
日日好食攜手4foodie，推出「日日好食x富婆醬 好控麵－青花椒口味」。圖／日日好食提供

KKLife推出4款特色常溫麵，包括「紅燒腱心牛肉麵」、「茶香清燉牛肉麵」等多種口味。圖／KKLife提供
KKLife推出4款特色常溫麵，包括「紅燒腱心牛肉麵」、「茶香清燉牛肉麵」等多種口味。圖／KKLife提供

詹記新推出「詹記檸檬片香菜風味蘇打」。圖／SUNFRIEND MOUTH
詹記新推出「詹記檸檬片香菜風味蘇打」。圖／SUNFRIEND MOUTH

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