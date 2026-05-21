餐飲圈震撼彈！米其林綠星退場 全新平台Mindful Voices接棒

《米其林指南》正式宣布，未來將不再頒發象徵永續實踐的「綠星（Green Star）」，並同步推出全新全球平台「Mindful Voices」，將關注範圍從餐廳進一步擴展至旅宿與葡萄酒領域。這項全新編輯倡議（editorial initiative）的計畫，預計於2026年6月1日在丹麥哥本哈根舉辦的《米其林指南》北歐發布典禮正式啟動，並於年內逐步推向全球。

過去幾年，《米其林指南》已明顯不再只是單純的餐廳評鑑系統。除了餐飲領域的星級制度外，米其林近年陸續跨足旅宿與葡萄酒市場。2024年推出以「鑰匙（Key）」評選飯店的制度，2025年則進一步將酒莊納入評鑑，透過「葡萄串」系統區分酒莊表現。如今，隨著版圖已擴展至全球超過60個目的地，《米其林指南》也開始將視角從「場所」轉向「人」。

全新的「Mindful Voices」，便是在這樣的脈絡下誕生。不同於過去以星級、榜單為核心的評鑑邏輯，這項計畫將聚焦於主廚、飯店經營者與葡萄酒生產者等人物故事，並關注他們如何透過創新實踐、永續思維與文化觀點，重新定義各自領域。

《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec表示：「Mindful Voices將成為那些正在改寫規則的人們的發聲平台。這個新框架源自評審團隊在第一線見證到的真實故事，那些正在改變產業運作方式的相遇與實踐，都值得被更多人看見。」

他也強調，《米其林指南》希望延續自身一貫的價值與專業，進一步放大來自美食、旅宿與葡萄酒世界的聲音，「讓這些故事無論身在何處，都能被聽見。」

未來，「Mindful Voices」相關內容將同步出現在《米其林指南》的官方網站、App、社群平台與紙本刊物中，形式則包括人物專訪、深度報導與專題企劃。官方也透露，這些受到關注的人物，未來將受邀參與《米其林指南》的重要活動與發布典禮。

曾被視為餐飲界永續象徵的「綠星」，則確定正式退場。米其林並未對綠星制度的終止做出過多說明，但外界普遍認為，這代表米其林不再希望將永續議題侷限於餐廳本身，而是企圖以更廣泛、更整體的方式，重新建立全球美食文化的敘事方向。

從評鑑餐廳，到評鑑飯店、酒莊，再到如今開始聚焦人物與理念，《米其林指南》顯然正逐步從「指南」走向一種更全面的生活風格媒體。這場變化，也意味著未來米其林所定義的「價值」，或許將不再止步於場所、餐廳與盤中的料理。